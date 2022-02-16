Прежде чем рассматривать конкретные дилеммы этики, необходимо рассмотреть ее диалектическую структуру как дисциплины. Дело в том; что сама этическая точка зрения на мир дана человеку не изначально и не в каждой ситуации. Сначала дается своеобразная альтернатива — онтология или этика; факт или дело (а дело наше или не наше); описывать или предписывать; понимать или объяснять; использовать или увещевать. Этическое сознание воспринимает мир как незавершенный; нуждающийся в поправках и улучшениях; ставящий нас перед выбором. Онтологическое сознание же объективирует то? что нас окружает; и рассматривает как законченное. Разумеется; эти две установки не только чередуются; но и диалектически переплетаются; взаимно проникают друг в друга, так что между ними возникают частичные синтезы—онтологии антропоморфного типа (например, религиозные, теистические) или онтологические этики (например, этика Хайдеггера).

Этика в отрыве от онтологии не только односторонняя но и внутренне противоречива. Как выглядит простое этическое суждение? Например, «человек должен помогать ближнему». Высказывание неоспоримое. Но в его реальном употреблении у него есть второе дно. Полагание альтруистического долга предполагает, что человек пока не помогает ближним и, более того, не имеет к этому естественной склонности (что и вызывает к жизни необходимость этики, иначе она была бы сплошной тавтологией). (Этический) тезис по определению противоречит своей (онтологической) предпосылке. Это важно потому, что онтология и этика различаются лишь относительно, и описательное высказывание «все люди — эгоисты по природе» будет иметь в его реальном употреблении вполне этические последствия: люди будут разрешать себе быть эгоистами. Так же публикация социологического опроса с результатами «65% поддерживают Трампа» немедленно склонит еще $% голосовать за Трампа. И наоборот, этическое долженствование не может не иметь определенной утвердительности, полагая картину идеального будущего. Потому любая этика диалектически раздвоена и несет в себе зерно самоотрицания. Этика распадается на зону императива и зону полагания, которая с разных точек зрения может выглядеть как разрешение (пермиссия)1 или отторжение2. Что же делать, считать этику лишь вторичным наростом онтологии (как считал Хайдеггер)? На наш взгляд— нет. Напротив, необходима некая тотальная этика, в которой человек берет на себя ответственность и за то, что еще не сделано, и за то, что уже сделано, и за то, что делается, но пока не сделано в полной мере. Но такая этика не может ограничиваться призывами, запретами и оценками-обвинениями, а имеет свой особый модус высказывания-потенцирования и сложную диалектическую структуру, в основе которой лежит неразрывное, но частично обратимое отношение добра и зла. Тут необходима некая этическая волна. На этой волне, и вообще на напряжении между желаемым и (чуждым ему) сущим, построены этические феномены, обсуждаемые далее в моей книге: аффект, соблазн, толерантность и др.

Артемий Магун - От триггера к трикстеру. Энциклопедия диалектических наук. Т. 2: Негативность в этике

Москва : Издатель- ство Института Гайдара, 2022.—368 с.

ISBN 978-5-93255-626-9

Артемий Магун - От триггера к трикстеру - Содержание

Вводные замечания

Предисловие

Этика и онтология Этика против морали Наша ситуация

ЧАСТЬ 1. ЭТИЧЕСКОЕ «НЕТ»

1. Проблема негативности в этике XX века

2. Этика и логика негативности

Первая амфиболия этики: запрет зла или полагание зла? Вторая амфиболия: зло или столкновение благ? Третья амфиболия: ценность и толерантность Четвертая амфиболия: толерантность и репрессия

3. Формы негативности

Затакт: тождественность себе Универсум различий и этика этакого «Слушай себя»: овеществленная негативность и этика наития Доводи все до конца»: негативность завершения Этический идеализм: идеал и его лишение Этика Иного, или Альтруизм Этика идеала и проблема зла Зло и антагонизм Этика наоборот: от бесстрастия к духу противоречия От инверсии к компенсации

Заключение

ЧАСТЬ 2. ДИАЛЕКТИКА ЭТИКИ

Метаэтика Дедукция добра и зла. Рефлексия и диалектика Этика и истина Реляционная этика Свобода и соблазн Этические сферы Диалектика в этике

ЧАСТЬ 3. ЭТИКА И АФФЕКТ

1. Новый сентиментализм: между откровенностью и неврастенией

2. Негативность страсти

3. Этика страстей

Формальная этика эмоций Материальная этика эмоций Негативная аффектация Розыгрыш негативности

4. Выводы

Заключение