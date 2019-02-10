С историей античной мысли все более или менее понятно. Никто не будет спорить, что без понимания основных проблем античного любомудрия обращение к философии средневековой, новоевропейской или даже восточной окажется поверхностным скольжением по именам и датам, философия останется собранием экзотических мнений бородатых или безбородых чудаков. Если мы изберем «путь истины», то скоро убедимся: греческая философия остается и по сей день основой европейской интеллектуальной традиции, мы продолжаем думать по-гречески, зачастую не отдавая в этом отчета, убедимся мы и в другом: античная традиция философствования исторически завершилась, в ее тысячелетней истории поставлена точка кроме всего прочего потому, что интуиции античной культуры, питавшие философскую мысль, — давно предмет реконструкций историков культуры.

Однако есть область мысли, где античные традиции философствования, трансформировавшиеся или, если угодно, преображенные, продолжают существовать, — это богословское предание Церкви. Могут возразить: где и когда жили святые отцы, проходили Вселенские соборы, и где мы? Дистанция не меньшая, чем между нами и последними представителями античной философской мысли. Тем более, всем «хорошо известно», что в основе богословия Божественное Откровение, а философия — нечто относящееся к компетенции человека: свободное исследование мира и самого себя (даже античные мудрецы знали, что боги не философствуют). Однако, традиция богословия жива, ее язык — язык античной философии, ее проблематика даже в радикальном отторжении «афинейского плетения» многими нитями связана с античной школой мысли.

Константин Андреевич Махлак - История античной философии. Введение в христианскую мысль

СПб.: Издательство института богословия и философии, 2009 — 310 с.

ISBN 978-5-902461-07-4

Константин Андреевич Махлак - История античной философии. Введение в христианскую мысль - Содержание

Возникновение и своеобразие античной философии

Фалес Милетский

Гераклит

Парменид

Категория «логос» в богословии и философии

Миссия Сократа

Платон. «Пир»

Платон. «Федр»

Платон. «Софист»

Платон. «Парменид»

Платон. «Тимей»

Категория «душа» в философии и богословии

Аристотель о сущности

Аристотель: учение о четырех причинах

Аристотель о возможности и действительности

Платон и Аристотель об уме и мышлении

Категория «сущность» в философии и богословии

Скептицизм

Эпикуреизм

Стоицизм

Платонизм и неоплатонизм

Константин Андреевич Махлак - История античной философии. Введение в христианскую мысль - Возникновение и своеобразие античной философии

История античной философии насчитывает одиннадцать столетий: с рубежа VII—VI веков до н.э. (время жизни Фалеса Милетского) до 529 года —даты закрытия философских школ Афин в царствование императора Юстиниана. Традиционно история античной философии делится на четыре периода: ранний — досократический, классический, представленный системами Платона и Аристотеля, эллинистический и поздний — «неоплатонический эпилог» античной философии. Целый ряд событий существенным образом повлияли на возникновении философии. Около IX века до н.э. было изобретено алфавитное письмо, а к VIII веку созданы гомеровские эпосы. Греческие мифы и греческий эпос (Илиада и Одиссея Гомера, Теогония Гесиода — VII век до н.э.), а также деятельность «семи мудрецов» VII—VI века: Клеобула, Солона, Хилона, Питтака и др. — дали как важнейшие интуиции сущего (космос, целое, мера), так и понятийный аппарат ранней философии.

Архэ» — первоначала ранних мыслителей: вода Фалеса, число Пифагора, логос Гераклита — обнаруживают типологическое сходство с образами мифа и элементами мистериальной религиозности. Тем пе менее, с первых своих шагов философы осознавали особенность своего «ремесла», его исключительное положение на фоне традиционной мудрости, что выражено в самом названии этого «странного» занятия. Философия (любовь к мудрости) — не обладание истиной (полнотой ведения наделены только боги), а стремление и приобщение к ней так, как это возможно только для человека: удивляясь и задавая вопросы. «Ибо и теперь и прежде, — пишет Аристотель, — удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном...»