Греко-римский мир в конце I века по Р. X. пребывал в состоянии культурного, философского и религиозного брожения. Религиозный синкретизм и плюрализм, как отмечает Дональд У. Бердик, были характерны для тех дней:

Вне иудейско-христианской сферы для мира был характерен религиозный плюрализм. В нем всегда находилось место для новой религии, в том случае, конечно, если она не была исключительной по природе. Синкретизм, однако, проявлялся не только в терпимости к другим верам. Его характерной особенностью было сочетание разных идей и верований из разных источников с целью формирования новых или аберрантных религий. Это был век формирования мистериальных религий, век оккультного, век процветания гностических сект (Donald W. Burdick, The Letters of John the Apostle [Chicago: Moody, 1985], 4).

Нигде религиозный плюрализм не был более очевиден, чем в римской провинции Асия, расположенной в западной части Малой Азии на территории современной Турции. Этот регион образует мост между Европой и Азией, по которому прокатывались волны вторжений и миграции. В результате эта местность была плавильным котлом идей, философий и религий. Культ поклонения императору был распространен повсюду. В регионе также верили во множество ложных богов, в том числе Асклепия, Афину, Зевса, Диониса (Вакха), Кибелу, Аполлона и Артемиду, чей великолепный храм в Ефесе был одним из семи чудес Древнего мира.

Посреди мрака язычества и суеверия христианская церковь была маяком надежды, сияющим светом истины (см. Мф. 5:14; Флп. 2:15). Но церковь в Асии не существовала в изоляции от окружающей культуры. Избыток соревнующихся между собой идеологий неизбежно представлял собой угрозу — как внешнюю, со стороны ложных религий, так и внутреннюю, со стороны лжеучителей («лютых волков» — см. Деян. 20:29; Мф. 7:15) и их последователей (см. 2 Кор. 11:26; Гал. 2:4), проникавших в церкви. Эта угроза уже начала влиять на церкви Асии, некоторые из которых раскололись, и лжеучителя и их последователи вышли из них (1 Ин. 2:19). Господь похвалил только две из семи перечисленных в Откровении церкви этого региона (церкви Смирны и Филадельфии); остальные пять заслужили упрек в обмирщении и в том, что терпели ложное учение (церкви Ефеса, Пергама, Фиатиры, Сардиса и Лаодикии).

В этом стратегическом месте, где особенно свирепствовала битва против «козней диавольских... духов злобы поднебесных» (Еф. 6:11- 12), нес служение Иоанн — последний оставшийся в живых апостол. Он пришел в Асию за много лет до того и осел в Ефесе, столице провинции (см. ниже «Дата и место написания»). Хотя он был в это время уже стар (по меньшей мере достиг восьмого десятка), возраст не мешал Иоанну ревностно бороться за истину. Понимая опасности, угрожающие вверенным ему общинам, апостол взялся за перо, чтобы защитить «веру, однажды преданную святым» (Иуд. 1:3).

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – 1-3 Иоанна

Перевод с английского. - Самара: Благая весть, 2023. – 284 с.

ISBN 978-5-7454-1757-3

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – 1-3 Иоанна – Содержание

Предисловие

Введение в Первое послание Иоанна

1. Достоверность Слова Жизни (1 Ин. 1:1-4 )

2. Проверка на спасение — часть 1: вера в Бога и данность греха (1 Ин. 1:5-6,8,10)

3. Проверка на спасение — часть 2: вера в прощение грехов и исповедание (1 Ин. 1:7,9; 2:1а)

4. Иисус Христос: Божественный Защитник и совершенная искупительная жертва (1 Ин. 2:16-2)

5. Достоверность христианской уверенности (1 Ин. 2:3-6)

6. Новый вид любви (1 Ин. 2:7-11)

7. Этапы духовного роста (1 Ин. 2:12-14)

8. Любовь, которую ненавидит Бог (1 Ин. 2:15-17)

9. Антихристы и христиане (1 Ин. 2:18-27)

10. Очищающая надежда (1 Ин. 2:28-3:3)

11. Несовместимость христианина с грехом (1 Ин. 3:4-10)

12. Дети дьявола против детей Бога (1 Ин. 3:11-18)

13. Святые черты спасенных (1 Ин. 3:19-24)

14. Испытание духов (1 Ин. 4:1-6)

15. Проявление совершенной любви (1 Ин. 4:7-21)

16. Как узнать победителя (1 Ин. 5:1-5)

17. Свидетельство Божье (1 Ин. 5:6-12)

18. Достоверные аспекты христианства (1 Ин. 5:13-21)

Введение во 2 Иоанна

19. Жизнь в истине (2 Ин. 1:1-4)

20. Границы любви (2 Ин. 1:5-13)

Введение в 3 Иоанна

21. Жертвенная любовь к верным истине (3 Ин. 1:1-8)

22. Человек, который любил первенствовать (3 Ин. 1:9-15)

Библиография

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