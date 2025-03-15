Второе послание Петра (наряду с Посланием Иуды) некоторые считают «темным углом» Нового Завета. В результате по этим книгам редко проповедуют, их редко изучают, обсуждают или цитируют. Этими книгами пренебрегают даже в научных кругах, потому что критики отвергают их как сомнительные и недостойные серьезного изучения.

Но церковь Иисуса Христа игнорирует Второе послание Петра себе во вред. В конце концов, Петр написал его, чтобы помочь верующим жить в мире, полном незаметной духовной лжи. Зная, что его смерть неминуема (2 Пет. 1:14), апостол хотел напомнить своим читателям истины, которым он их уже учил, — чтобы эти истины хранились, когда его уже не будет (2 Пет. 1:15). Петр знал также, что на горизонте показалась смертельная угроза лжеучителей, и он хотел разоблачить отступников, чтобы изгнать их бесовские учения из церкви.

Никогда предупреждение Петра не было таким актуальным, как сегодня. Быстрое распространение средств массовой информации, наряду с недостатком бодрствования в церкви, позволили доктринальным заблуждениям распространиться как лесному пожару. Ложные учителя пропагандируют свои ереси по телевидению, радио, в интернете, в книгах, журналах и на семинарах — делая всё, что могут, для самопродвижения. По ходу дела они обманывают многих людей, которые меняют истину на предельную ложь (см. 1 Тим. 1:19; 2 Тим. 2:16-18). Еще хуже то, что некоторые сегодняшние церкви из трусливого страха быть отвергнутыми или из неправильных представлений о любви неохотно разоблачают сегодняшних отступников. Вместо того чтобы бороться с заблуждением, они либо принимают его, либо игнорируют во имя толерантности.

Но апостолу Петру ничего не мешало разоблачать обманщиков, которые угрожали его возлюбленному стаду. Он понимал, что представляют из себя лжеучителя: они волки в овечьей шкуре (Мф. 7:15; Деян. 20:29), стремящиеся поглотить невежественных христиан своей притягательной ложью. Петр понимал, что лжеучителя — посланники ада и слуги сатаны и ими движет любовь к деньгам, власти, престижу и влиянию. Так как они — мастера обмана, они успешно обольщают бесовскими учениями ничего не подозревающие души, торгуя вечной погибелью, которую они выдают за вечную жизнь.

Единственная надежная защита от их тактики — в истине Слова Божьего. Петр, конечно, знал это и потому написал данное послание. Как истинный человек Божий, он очень беспокоился о защите тех, кто был вверен его духовному попечительству.

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – 2 Петра, Иуды

Самара: «Благая весть», 2022. – 258 с.

ISBN 978-5-7454-1706-1

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – 2 Петра, Иуды – Содержание

Предисловие

2 Послание Петра

Введение

1. Драгоценная вера: источник, суть и достаточность (2 Пет. 1:1-4)

2. Драгоценная вера: несомненность (2 Пет. 1:5-11)

3. Завещание Петра (2 Пет. 1:12-15)

4. Несомненное Слово (2 Пет. 1:16-21)

5. Портрет лжеучителей (2 Пет. 2:1-За)

6. Божий суд над лжеучителями (2Пет.2:Зб-10а)

7. Творения, рожденные, чтобы быть убитыми (2 Пет. 2:106-22)

8. Несомненность второго пришествия (2 Пет. 3:1-10)

9. Жизнь в предвосхищении возвращения Христа (2 Пет. 3:11-18)

Послание Иуды

Введение

10. Вынужденные сражаться (Иуд. 1:1-3)

11. Предупреждение об отступниках (Иуд. 1:4-7)

12. Портрет отступников (Иуд. 1:8-13)

13. Грядущий суд над отступниками (Иуд. 1:14-16)

14. Стратегия выживания во времена отступников (Иуд. 1:17-23)

15. Устояние святых (Иуд. 1:24-25)

Библиография

Библейский указатель

Указатель греческих слов

Тематический указатель