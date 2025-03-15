«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (Мк. 1:1). Эти первые слова Евангелия от Марка не только формулируют цель его написания, но и могут служить в качестве авторского названия книги. Однако, как и остальные три Евангелия, этот труд в церковной истории известен по имени своего автора.

Марк появляется несколько раз на страницах Книги Деяний, где его имя передано как «Иоанн, называемый Марком» (Деян. 12:12, 25; см. также Деян. 15:37, 39). Он был двоюродным братом Варнавы (Кол. 4:10; греческое слово, переведенное как «племянник», можно также перевести как «двоюродный брат». — Прим, ред.), и в доме его матери в Иерусалиме собиралась ранняя церковь (Деян. 12:12). Иоанн Марк, когда, предположительно, был еще молодым человеком, сопровождал Павла и Варнаву в их первом миссионерском путешествии (Деян. 12:25; 13:5). Но он покинул их в Пергии, в Памфилии (Деян. 13:13). Из-за этого поступка, которому не было оправданий, Павел отказался брать его с собой в последующее путешествие (Деян. 15:37- 38). В результате возникло резкое несогласие между Павлом и Варнавой, вследствие которого они расстались (Деян. 15:39). Варнава взял Марка с собой на Кипр, в то время как Павел отправился во второе миссионерское путешествие с Силой (Деян. 15:39-41).

Хотя Иоанн Марк не оправдал надежд Павла во время первого миссионерского путешествия, позже он стал ценным членом апостольской команды служителей. В Колоссянам 4:10-11 Павел велел своим читателям приветствовать Марка как «сотрудника для Царства Божия», который был для Павла «отрадою» во время его первого заключения в Риме (см. Флм. 1:24). Несколько лет спустя, незадолго до конца своей жизни, Павел просил Тимофея: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11).

Вполне вероятно, что Иоанн Марк смог снова стать полезным служителем, по крайней мере, отчасти, посредством наставничества Петра. Как один из руководителей иерусалимской церкви, Петр знал, где находится дом матери Марка (Деян. 12:12), и, возможно, познакомился с Марком через нее. Дружба между Петром и Марком была такой, что апостол стал его духовным отцом и называл его «сын мой» (1 Пет. 5:13). Если кто-либо и понимал процесс восстановления после ошибки, это был Петр, которого Христос в Своей благодати восстановил после того, как он трижды от Него отказался (см. Ин. 18:15-17, 25-27; 21:15-17). Влияние Петра, без сомнения, помогло Марку преодолеть слабости и колебания его юности, чтобы он мог преданно совершить то, к чему призвал его Бог.

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – Марка 1-8

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2021. – 404 с.

ISBN 978-5-7454-1602-6

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – Марка 1-8 – Содержание

Предисловие

Введение

1. Глашатай нового Царя (1:1-8)

2. Значение крещения Иисуса (1:9-11)

3. Власть Иисуса Христа (1:12-20)

4. Власть Божественного Царя (1,21 -28)

5. Власть Царства (1:29-39)

6. Господь и прокаженный (1:40-45)

7. Власть Иисуса прощать грехи (2:1-12)

8. Скандал, вызванный благодатью (2:13-17)

9. Исключительность Евангелия (2:18-22)

10. Господин субботы, часть 1 (2:23-28)

11. Господин субботы, часть 2 (3:1-6)

12. Общий итог служения Иисуса у Марка (3:7-19)

13. Иисус Христос: лжец, сумасшедший или Господь? (3:20-35)

14. О типах почвы и душах (4:1 -20)

15. Слушатели, приносящие плоды (4:21-34)

16. Успокоение бури (4:35-41)

17. Доминирующая сила (5:1-20)

18. Сила и сочувствие Иисуса (5:21-43)

19. Поразительное неверие (6:1-6)

20. Обычные люди, необычное призвание (6:7-13)

21. Убийство величайшего пророка (6:14-29)

2 2. Забота Творца (6:30-44)

23. Иисус ходит по воде (6:45-56)

24. Традиция, искажающая Писание ( 7:1-13)

25. Внутреннее осквернение (7:14-23)

26. Пища со стола Учителя ( 7:24-30)

27. Говорить или не говорить (7:31-37)

28. Полный сострадания и заботы (8:1 -10)

29. Духовная слепота (8:11-26)

30. Итоговые хорошие и плохие новости (8:27-33)

31. Потерять свою жизнь, чтобы ее спасти (8:34-38)

Библиография

Указатели

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – Марка 9-16

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2021. – 392 с.

ISBN 978-5-7454-1606-4

Джон МакАртур – Толкование книг Нового Завета – Марка 9-16 – Содержание

Предисловие

1. Явленный Сын (9:1-8)

2. Когда придет Илия? (9:9-13)

3. Все возможно верующему (9:14-29)

4. Добродетель последних (9:30-41)

5. Радикальное ученичество (9:42-50)

6. Правда о разводе (10:1-12)

7. Почему Иисус благословил маленьких детей (10:13-16)

8. Трагедия эгоистичного искателя (10:17-31)

9. Взгляд на страдания Мессии (10:32-34)

10. Величие смирения (10:35-45)

11. Последнее чудо милосердия (10:46-52)

12. Ложная коронация истинного Царя (11:1-11)

13. Всего лишь листья (11:12-21)

14. Требования эффективной молитвы (11:22-25)

15. Столкновение по поводу власти (11:27-33)

16. Отвергнутый краеугольный камень (12:1-12)

17. Патология религиозного лицемерия (12:13-17)

18. Незнание Библии религиозной элитой (12:18-27)

19. Любовь к Богу (12:28-34)

20. Сын Давидов, Господь всего (12:35-37)

21. Ложная религия и ее жертвы (12:38-44 )

22. Мрачная реальность последних дней (13:1 -13)

23. Будущая скорбь (13:14-23)

24. Возвращение Христа (13:24-37)

25. Действующие лица драмы Креста (14:1-16)

26. Новая Пасха (14:17-26)

27. Агония чаши (14:27-42)

28. Самое ужасное предательство (14:43-52)

29. Последнее пренебрежение справедливостью (14:53-65)

30. Отречение Петра: предупреждение о самоуверенности (14:66-72)

31. Пилат перед Иисусом (15:1-15)

32. Постыдная насмешка над Иисусом Христом (15:16-32)

33. Бог посещает Голгофу (15:33-41)

34. Как Бог похоронил Своего Сына (15:42-47)

35. Изумление у пустой гробницы (16:1-8)

36. Подобающее завершение Евангелия от Марка (16:9-20)

Библиография

Указатели