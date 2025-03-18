Из всех посланий Павла Второе послание к коринфянам лучше всего раскрывает личность автора. В то же время оно, пожалуй, остается наименее изученным из всех богодухновенных писаний, на которые часто не обращают должного внимания как отдельные верующие, так и проповедники. Тем не менее недостаточное внимание к этому посланию оборачивается большой потерей для церкви, поскольку оно может дать очень многое. И каждый, кто трудится на ниве служения, должен знать о тех богатствах, которые таят в себе удивительные мысли послания. Церковь просто не вправе благословлять служителей, не прочитавших ни самого послания, ни комментариев к нему.

Во 2 Коринфянам благочестивый характер Павла проявляется в том, как он строит отношения с самыми трудными членами возглавляемых им церквей. Во всех тринадцати главах мы читаем о его смирении; он называл себя глиняным сосудом (2 Кор. 4:7), подчеркивал свою чисто человеческую слабость и немощь (2 Кор. 3:5; 11:30; 12:5,9-10), не торопился защищаться, когда терпел нападки со стороны других людей (2 Кор. 11:1,16-17,21; 12:11). Второе послание к коринфянам показывает нам также бескорыстную заботу Павла о своей пастве, о ее духовном росте (2 Кор. 3:18; 7:1), духовной безопасности (2 Кор. 11:2-4,29). Его слова «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса» (2 Кор. 4:5) служат прекрасным обобщением такой его заботы.

Благословенный Богом, приносящий много плода служитель должен быть поистине духовным человеком, каким был Павел. Он был не таким, «как многие», которые «повреждали слово Божие», но проповедовал «искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2:17). Этот апостол нес служение, «не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия» (2 Кор. 4:2).

Верные, не идущие на компромисс служители истины должны быть готовы к враждебной реакции со стороны этого мира, который будет ненавидеть их так же, как ненавидел Иисуса (Ин. 7:7; 15:19). Но ни один проповедник за всю историю церкви не сталкивался с такими жестокими гонениями, какие выпали на долю Павла, и в этом послании он говорит, как можно справиться со страданиями в процессе служения (2 Кор. 1:4-10; 4:7-12; 6:4-10; 11:23-33).

В коринфской церкви Павел в первую очередь страдал от жестоких нападок, инициаторами которых были лжеапостолы. Эти шарлатаны обманули часть верующих, сумев убедить их, что Павел — злой, бездарный человек и ненастоящий апостол. Главной темой Второго послания к коринфянам является выступление Павла в защиту своей честности и истинности апостольского служения, а также опровержение таких нападок (2 Кор. 1:12-13; 2:17; 3:5; 4:2,5; 5:9-10; 6:3- 4,11; 7:2; 8:20-21; 10:7; 11:5-6,30; 12:11-12; 13:5-6).

Несмотря на то, что 2 Коринфянам раскрывает личные качества Павла, в нем содержатся и богатые богословские идеи. Новый Завет здесь, помимо послания к евреям, раскрыт наиболее полно (2 Кор. 3:6-18). Во 2 Кор. 5:1-11 Павел представляет нам важное учение о том, что происходит с верующими, когда они умирают. В стихах 2 Кор. 5:14-21 мы видим учение о примирении, кульминацией которого являются пятнадцать греческих слов стиха 2 Кор. 5:21. Они дают нам самое краткое и в то же время глубокое обобщение заместительной жертвы Иисуса Христа из всех, какие только можно найти в Писании. Подобным образом стих 2 Кор. 8:9 является прекрасным обобщением учения о Христе, значение которого трудно переоценить.

Джон МакАртур – Толкование книги Нового Завета – 2 Коринфянам

Перевод с английского. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2019. – 404 с.

ISBN 978-5-7454-1546-3

Джон МакАртур – Толкование книги Нового Завета – 2 Коринфянам – Содержание

Предисловие

Введение к 2 Коринфянам

1 Утешение в скорби (1:1-11)

2 Система безопасности души (1:12-14)

3 Портрет благочестивого пастора (1:15 — 2:4)

4 Благословение прощения (2:5-11)

5 Новая радость упавшего духом пастора (2:12-17)

6 Знающий служитель (3:1-6)

7 Слава Нового Завета. Часть 1 Он дает жизнь и оправдание и пребывает вечно (3:6-11)

8 Слава Нового Завета. Часть 2 Он несет надежду, он ясен, его главной темой является Христос, в Нем видна сила Святого Духа, и Он меняет жизнь людей (3:12-18)

9 Взирая на лик Иисуса (3:18 — 4:6)

10 Бесценное сокровище в глиняных сосудах (4:7-15)

11 Секрет терпения (4:16-18)

12 Не бояться смерти (5:1-8)

13 Благороднейшая амбиция (5:9-10)

14 Честное служение (5:11-17)

15 Служение примирения (5:18-20)

16 Пятнадцать слов надежды (5:21)

17 Честь и бесчестие — парадокс служения (6:1-10)

18 Акценты любви (6:11-13; 7:2-4)

19 Отделение от неверующих (6:14 — 7:1)

20 Утешение печального пастора (7:5-16)

21 Что говорит Библия о пожертвовании (8:1-8)

22 Бедность, которая сделала нас богатыми (8:9)

23 Честное служение (8:10 — 9:5)

24 Путь к процветанию (9:6-15)

25 Победа в духовной войне (10:1-6)

26 Как узнать Божьего человека (10:7-18)

27 Христианская верность (11:1-6)

28 Отличительные черты истинных и ложных апостолов (11:7-15,20)

29 Скромное хвастовство (11:16-21)

30 Истинность апостольского служения Павла (11:22 — 12:4)

31 Как Бог трудится в человеческих страданиях (12:5-10)

32 Неповторимость апостольского служения (12:11-12)

33 Заботы истинного пастора (12:12-19)

34 Особенность освящения: покаяние (12:20-21)

35 Особенность освящения: дисциплина (13:1-2)

36 Особенность освящения: власть (13:3-4)

37 Особенность освящения: подлинность (13:5-6)

38 Особенность освящения: послушание и честность (13:7-10)

39 Особенность освящения: совершенство, любовь и благословение (13:11-14)

Библиография

Указатели Указатель стихов из Библии

Указатель греческих слов

Тематический указатель

Именной указатель