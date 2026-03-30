Диармайд Маккалох - Реформация - Полная история протестантизма

Кто такие католики? О чем именно мы говорим, называя что-либо «католическим»? Слово это происходит из греческого языка, но одним из главных полей битвы оно стало в западном, латинском христианстве, и смыслы, которыми оно наделено, отличаются друг от друга настолько, что оно становится камнем преткновения для тех, кто только начинает свое знакомство с христианской верой и поневоле сталкивается с такими ее сложностями. Слово «католик» — лингвистический эквивалент русской матрешки. им можно описать всю христианскую Церковь, основанную две тысячи лет назад в Палестине; или западную половину Церкви, десять веков тому назад решившую отделиться от восточного христианства; или ту часть западной половины Церкви, которая после XVI столетия осталась верной папе, епископу Рима, — но и европейский христианин-протестант, считавший, что папа — Антихрист, тоже мог с полным правом назвать себя католиком. В современном англиканском сообществе есть даже «англокатолическая» фракция. Но может ли одно-единственное слово объединять все эти значения — и обладать при этом хотя бы толикой смысла? Я создал свою книгу, посвященную Реформации XVI века, отчасти именно ради ответа на этот вопрос. Реформация значительно усложнила все, что связано со словом «католик», и более того, Реформаций было очень много, они разительно отличались, и сторонники любой из них, за редким исключением, сказали бы, что всего лишь стремятся воссоздать подлинное католическое христианство. В этой книге речь пойдет о множестве Реформаций, причем некоторые из них направлялись по воле папы римского, и ради простоты я приму это как должное. Впрочем, условным термином «Реформация» я стану пользоваться и впредь, и будет только лучше, если читатели, сделав себе «узелок на память», не забудут, что в данном случае под этим названием часто подразумевается не только протестантизм, но и религиозные движения, широко известные под именами Католической Реформации, Контрреформации или католичества Тридентского Собора и связанные с обновленной частью старой Церкви, оставшейся верной папе.

Конечно, многие хотели бы причислить себя к «католикам» — исповедникам «вселенского» христианства. и, напротив, примечательно, сколь многие названия, связанные с религией и вероисповеданием, зарождались как язвительные и колкие насмешки: злобы и гнева в эпоху Реформации хватало с лихвой. Скажем, слово «кальвинист», обозначавшее тех, кто хоть в чем-то соглашался с учением Жана Кальвина, сперва было язвительным прозвищем, причем так этих людей стали называть лишь со временем — а до этого, с не меньшим презрением, клеймили «пикардийцами», поскольку именно в Пикардии, в Нуайоне, родился Кальвин [1]. Анабаптистом, иными словами, перекрещенцем, себя никогда не называл ни один анабаптист — в этой радикальной группе полагали, что только их крещение, совершаемое во взрослом возрасте, было подлинным принятием христианства, а обряд, проведенный во младенчестве, не значил ничего. даже уклончивый термин «англиканин», похоже, впервые прозвучал — с неодобрением — из уст шотландского короля Якова VI в 1598 году, когда монарх пытался уверить Церковь Шотландии в том, что совершенно равнодушен к Церкви Англии [2].

И, кстати, говоря о смыслах, очень любопытно проследить, как они развивались у другого слова — «протестант». изначально оно ассоциировалось с определенным событием — рейхстагом Священной Римской империи, проходившим в Шпайере в 1529 году. Князья и вольные города, вдохновленные идеями Мартина Лютера и Ульриха Цвингли и выступавшие на рейхстаге за программы реформ, по итогам голосования оказались в меньшинстве и, стремясь сохранить солидарность, подали Шпайерскую протестацию, засвидетельствовав в ней те убеждения, которые их объединяли. С тех пор о «протестантах» на протяжении десятилетий упоминали только в том случае, если речь шла о немецкой или имперской политике. В 1547 году, когда в Лондоне предстояла коронация маленького Эдуарда VI, устроители, отвечавшие за городское шествие сановников, предоставили особое место и «протестантам» — дипломатическим представителям немцев-реформаторов, в те дни пребывавших в английской столице. Лишь долгие годы спустя референция этого слова расширилась. И если мы назовем «протестантами» всех, кто в первой половине XVI века симпатизировал реформам, то нам не избежать проблем, поэтому, как вскоре увидят читатели, в книге применено иное выражение: «евангелические христиане». У этого сочетания есть преимущество. В ту эпоху его признавали, оно использовалось повсеместно, а кроме того, в нем, словно в капсуле, заключалась важнейшая суть, объединявшая всех упомянутых нами деятелей: Благая весть — или евангелие, если мы возьмем исконно греческое слово в его латинизированной форме (Evangelium).

Диармайд Маккалох - Реформация - Полная история протестантизма

(Религии, которые правят миром)

Эксмо, 2022. - 880 с.

ISBN 978-5-04-168365-8

Диармайд Маккалох - Реформация - Полная история протестантизма - Содержание

Отзывы о книге

Об авторе

Перечень иллюстраций и карт

Предисловие и благодарности

Введение

Часть I. Общая культура

1. Старая Церковь. 1490-1517

2. Страхи и надежды. 1490-1517

3. Новое небо, новая земля. 1517-1524

4. Заигрывания с властью земной

5. Отложенное воссоединение: католики и протестанты. 1530-1560

6. Отвергнутое воссоединение. 1547-1570

Часть II. Разделенная Европа. 1570—1619

7. Облик новой Европы. 1569-1572

8. Север: сердце протестантизма

9. Юг: сердце католичества

10. Центральная Европа: битва за религию

11. 1618-1648: Решение и разрушение

12. Кода: британское наследие. 1600-1700

Часть III. Модели жизни

13. Эпоха перемен

14. Смерть, жизнь и дисциплина

15. Любовь и секс: все по-прежнему

16. Любовь и секс: движение вперед

17. Итоги

Приложение: Символы веры, Молитва Господня, Десять заповедей и «Радуйся, Мария!»

Примечания

К дальнейшему прочтению

Указатель имен

Указатель географических названий