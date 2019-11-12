Маккавейский - Археология истории страданий Господа Иисуса Христа
Величие истории страданий Господа Иисуса Христа дает нам право думать, что даже простое повторение евангельского рассказа о ней не только никогда не может оказаться лишним, но, напротив, всегда весьма полезно, а потому желательно и даже необходимо для каждого христианина.
Таким путем ее влияние на нас становится все более благотворным, потому что священные события при таком возможно более частом воспроизведении их в нашем сознании всякий раз как бы все более и более приближаются к нам, так что, наконец, мы начинаем переживать их в своей душе с такою живостью, как если бы мы сами были их непосредственными свидетелями. Но евангельский рассказ краток, между тем, если даже обыкновенную жизнь всех сколько-нибудь выдающихся деятелей мы считаем достойною подробного изучения, то что сказать об этих последних часах земной жизни Самого Искупителя мира? Желательно и, без сомнения, может иметь весьма важное значение такое воспроизведение истории страданий Господа Иисуса Христа, при котором были бы воскрешены и уяснены все подробности великих событий со всею их внешнею стороною в полной и живой картине. Такую задачу и поставили мы для себя в настоящем исследовании.
Николай Маккавейский - Археология истории страданий Господа Иисуса Христа
«Пролог», 2006. — 376 с.Издание 2-е, исправленное.
ISBN 966-8538-00-5
Николай Маккавейский - Археология истории страданий Господа Иисуса Христа - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
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ГЛАВА I. Взятие под стражу и суд у первосвященников иудейских
- Гефсиманский сад. Мнение Фалькенера о его месте. Моление о чаше. Предательское лобзание. Via captivitatis. Предварительный допрос в доме Анны Ночное собрание великого синедриона у Каиафы. Происхождение, состав и полномочия верховного судилища иудеев. Место и время его заседаний; характер судопроизводства. Картина судебного процесса Господа Иисуса Христа. Заключительное isch maveth. Утреннее утверждение ночного решения. Общий взгляд на незаконность процесса.
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ГЛАВА II. Суд у Пилата и Ирода
- Политический строй Иудеи. Личность Понтия Пилата. Вопрос о месте претории: дворец Ирода, крепость Антония или дворец Маккавеев? Первый допрос у Пилата. Έσθής λαμπρά Ирода Антипы. Бичевание. Χλαμίις κοκκίνη, άκάνβΐ voą στέφανος и κάλαμος. Апелляция к чувству народного сострадания и окончательный приговор.
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ГЛАВА III. Распятие, смерть и погребение
- Виды смертной казни в древнеиудейском кодексе уголовного права. Servile supplicium римлян и его орудие. Дерево и форма креста Христова (легенды о крестном древе до распятия на нем Спасителя). Шествие на место казни чрез западные городские ворота. Κρανίου τόπος. Распятие. Страдания на кресте и смерть. Crurifragiura Обряд погребения и устройство гробниц у древних иудеев. Погребение пречистого тела Господа Иисуса Христа.
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ГЛАВА IV. Via dolorosa, Голгофа и Гроб
- Обозрение нынешнего Страстного пути в Иерусалиме от традиционного места претории Пилата до мнимых ворот судных Время происхождения его станций. Установление подлинного места древних porta judldaria. — Вторая стена Иосифа. Мнимые остатки ворот Геннат. Место этих ворот по Тоблеру и Робинзону. Контурный план Кондера и гипотеза городского рва Шика. Раскопки на русском месте близ храма Воскресения и их результаты — место ворот Судных. — Направление подлинной Via dolorosa и ее конечный пункт в храме Воскресения. Нынешний вид храма и его история. — Обретение места гроба Господня и св. древа Креста (дальнейшая судьба последнего). Сооружения Константина Великого. Их последующая история.
Николай Маккавейский - Археология истории страданий Господа Иисуса Христа - Суд у Пилата и Ирода
Политический строй Иудеи. Личность Понтия Пилата. Вопрос о месте претории: дворец Ирода, крепость Антония или дворец Маккавеев? Первый допрос у Пилата. Έσθής λαμπρά Ирода Анти-пы. Бичевание. Χλαμύς κοκκίνη, άκάνθινος στέφανος и κάλαμος. Апелляция к чувству народного сострадания и окончательный приговор.
По смерти Ирода Великого, первого чужестранца на троне Давида, Палестину разделили между собою три сына его. Ирод Антипа овладел Галилеей и Переею, заиорданская область досталась Филиппу, а правителем Иудеи, Идумеи и Самарии сделался Архелай. Умирая, Ирод мечтал сделаться основателем иудейской династии и потому Архелаю завещал свой царский титул. Но такое завещание не получило утверждения со стороны римского императора. Август отказался признать за Архелаем этот титул, пока он не докажет своей верности Риму и способности управлять народом. С титулом этнарха девять лет Архелай управлял Иудеею и потом, вызвав недовольство императора своим неуменьем сдерживать мятежные элементы в стране, был сослан в Галлию. Его владения, между тем, были обращены в римскую провинцию и присоединены к сирийской префектуре.
спасибо