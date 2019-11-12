Николай Маккавейский - Археология истории страданий Господа Иисуса Христа

Величие истории страданий Господа Иисуса Христа дает нам право думать, что даже простое повторение евангельского рассказа о ней не только никогда не может оказаться лишним, но, напротив, всегда весьма полезно, а потому желательно и даже необходимо для каждого христианина.

Таким путем ее влияние на нас становится все более благотворным, потому что священные события при таком возможно более частом воспроизведении их в нашем сознании всякий раз как бы все более и более приближаются к нам, так что, наконец, мы начинаем переживать их в своей душе с такою живостью, как если бы мы сами были их непосредственными свидетелями. Но евангельский рассказ краток, между тем, если даже обыкновенную жизнь всех сколько-нибудь выдающихся деятелей мы считаем достойною подробного изучения, то что сказать об этих последних часах земной жизни Самого Искупителя мира? Желательно и, без сомнения, может иметь весьма важное значение такое воспроизведение истории страданий Господа Иисуса Христа, при котором были бы воскрешены и уяснены все подробности великих событий со всею их внешнею стороною в полной и живой картине. Такую задачу и поставили мы для себя в настоящем исследовании.