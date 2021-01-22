Дэниэл МакКой - Дух викингов. Введение в мифологию и религию Скандинавии

История и наука Рунета

В этой новой, амбициозной книжной серии мы задумали собрать самые важные и необходимые для современного человека работы по истории. Это будут и серьезнейшие исследования знаменитых ученых, и увлекательный нон-фикшн на широкие темы, созданный научными журналистами. Серия возникла из прямой потребности читателей. Сегодня в России и в мире историческая наука семимильными шагами движется за пределы библиотек и аудиторий. Труды по гуманитарным дисциплинам больше не пылятся в университетских запасниках, а интересующиеся историей люди ходят на книжные ярмарки, открытые лекции в пабах, играют в Assassin's Creed Valhalla или смотрят сериал «Викинги». Настало время, когда количество человек, которые хотят узнавать больше об истории, серьезно возрастает с каждым годом. Теперь это не только горстка интеллигентов, работающих на гуманитарных кафедрах, но самые разные люди, объединенные страстью к знанию.

Изменилась аудитория - изменились и книги. Теперь их необязательно писать выспренним академическим языком, стиль повествования нон-фикшна может иной раз посоперничать с художественным романом, а точность фактов, которые сегодня можно легко проверить в научных базах, стала важнее авторитетности автора. Мы начинаем серию с книги этого «нового поколения». С одной стороны, она очень просто рассказывает о сложной теме, а с другой — соответствует всем заветам современных исторических веяний (от микроистории до школы «Анналов»). Перед нами — работа о мифах и религии скандинавов, написанная американским независимым исследователем Дэниэлом МакКоем. Его труд, как и многие интересные проекты сегодня, начался с интернет-страницы, посвященной символике и мифологии викингов. На основе материалов своего сайта «Norse Mythology for Smart People» МакКою удалось написать книгу, которая вовсе не теряется на фоне бесчисленных произведений последних лет на похожую тематику. Возможно, случилось это по той причине, что автор — не именитый профессор, отягощенный лекционными курсами и бумажной работой по своей теме, но горящий своим делом любитель, для которого, как чувствуется, история скандинавов - исследование всей жизни.

Именно поэтому его работа и стала такой интересной для массового читателя. Бывает, что книги по истории, написанные профессиональными историками, утомляют своей чрезмерной въедливостью , непроизносимыми терминами и этажами сносок. Более того, многие ученые совершенно не заботятся о стиле текста и доступности повествования для читателя. МакКою удалось избежать этих огрехов, и он увлекательно изложил особенности таинственной религии викингов — так, как сделал бы это иной ученый для своих друзей, еще недавно абсолютно незнакомых с областью его исследований. Зная по собственному опыту, что пытливый ум жаждет узнать, а чего - избежать, автор выстраивает свое повествование о мифах максимально понятно и интересно. Боги и герои буквально оживают в его прозаическом пересказе нордических мифов, но при этом и в них, и в исторических экскурсах видны ссылки на труды уважаемых ученых и работа с последними данными археологии, филологии и других научных дисциплин. МакКой не бросается терминами, не нужными для его истории. При этом перед тем, как приступить к основному рассказу, он последовательно объясняет читателю, что такое скальдическая поэзия, кто такие викинги, откуда возникла Эдда, как именно сегодня историки понимают слова «религия» и «мифология», и т.д. Это добавляет повествованию глубины —ведь информацию о мифах и богах, представленную без какой-либо методологической рамки и внятной цели, сегодня можно найти и на «Википедии».

В «Духе викингов» могучие воины, захватившие полсвета, побывавшие в регионах от Исландии до Египта, от Северной Америки до России, при всей их непохожести на нас нынешних, предстают невыносимо современными людьми. Их боги, как и они сами, полны пороков и желаний. Фрейя переспала с каждым богом и эльфом, ее брат Фрейр (с которым она состояла в инцестуальной связи) изображался с огромным фаллосом, Локи постоянно обманывал своих собратьев и подвергал их жизнь опасности, а они отплатили ему за это тем, что привязали в пещере кишками его собственного сына. Жестокость, сексуальная разнузданность, ложь и погоня за выгодой в жизни скандинавских богов сопутствуют чести, бескорыстности, воинской доблести и умеренности - так же, как у обычных людей той эпохи. Неудивительно, что деяния скандинавов и их божеств вдохновляли арабских, немецких и русских древних историков на первые труды об обычаях и легендах северного народа. Сегодня мы знаем, что к сообщениям ученых тех лет нужно относиться с осторожностью —они неосознанно проецировали на викингов свои собственные убеждения и страхи, свою культуру или религию. В то же время скандинавы и сами себе были антропологами и религиоведами. В одном из их мифов говорится о том, как бог Хеймдалль создал три социальных класса, а в христианскую эпоху Снорри Стурлусон истолковал предание о подло убитом Бальдре как провозвестие истории распятия Христа. Так мифы еще в век их активной циркуляции становились трактовками своего собственного предназначения.

Интересующемуся историей полезно знать не только «как было», но и «как не было». Дэниел МакКой постоянно опровергает неверные представления о скандинавах. Даже самых благородных из них часто хоронили в земле, и сожжение с кораблем - очень редкий феномен. В мифологии викингов, вопреки позднейшим христианизированным трактовкам, никогда не было представления о циклическом времени - на самом деле после Рагнарёка вселенская история заканчивается. Благодаря современному религиоведению и источниковедению мы знаем, что считать Одина богом воинов - упрощение (он мог благоволить и бандиту, и магу). В различных регионах почитались разные боги и у них были самые разнообразные функции. У скандинавов даже не было слова «религия»: уже по этому можно судить, что они понимали веру совсем иначе, чем древние греки или христиане. К примеру, бог Тор, воюющий с йотунами, сам был им на три четверти, а остальные боги дружили со многими представителями этого воинственного племени. По этой причине викинги поклонялись йотунам наряду с богами-асами, а потому великанов нельзя просто назвать аналогом христианских демонов. Йотуны, вопреки распространенному стереотипу, не были гигантами, так же как дверги не были карликами. Валькирии описывались не только как сексуальные небесные воительницы, но и как безжалостно плетущие судьбу воинов на ткацком станке из черепов и человеческих внутренностей вестники рока. Подобных современных мифов о мифах древних скандинавских - не счесть, и МакКой безжалостно расправляется с ними, указывая, откуда они появились.

Дэниэл МакКой - Дух викингов. Введение в мифологию и религию Скандинавии

(История и наука Рунета)

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 336 с. ; ил.

ISBN 978-5-17-127253-1

Дэниэл МакКой - Дух викингов. Введение в мифологию и религию Скандинавии - Содержание

С. Зотов. Предисловие

ЧАСТЬ 1. РЕЛИГИЯ СКАНДИНАВОВ

Глава 1. Предисловие

Глава 2. Боги и богини

Глава 3. Другие сверхъестественные существа

Другие сверхъестественные существа Глава 4. Космология

Глава 5. Судьба

Глава 6. Мораль

Мораль Глава 7. «Я» и его части

Глава 8. Смерть и жизнь после смерти

Смерть и жизнь после смерти Глава 9. Официальная религиозная практика

Официальная религиозная практика Глава 10. Магия и шаманство

ЧАСТЬ 2. СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Глава 11. Что такое скандинавская мифология?

Что такое скандинавская мифология? Глава 12. Сотворение космоса

Сотворение космоса Глава 13. Сотворение первых людей

Сотворение первых людей Глава 14. Отцовство Хеймдалля и социальное расслоение

Глава 15. Война богов

Глава 16. Мед поэзии

Глава 17. Сокровища богов

Глава 18. Как были построены стены Асгарда

Глава 19. Открытие рун Одином

Глава 20. Почему у Одина нет глаза

Глава 21. Пленение волка

Глава 22. Тор отправляется рыбачить, чтобы поймать мирового змея

Глава 23. Похищение Идунн

Глава 24. Брак Ньёрда и Скади

Глава 25. Тор и Гейррёд

Глава 26. Похищение ожерелья Фрейи

Глава 27. Изгнание

Глава 28. Сватовство Фрейра к Герд

Глава 29. Суровое испытание Гримнира

Глава 30. Гевьон отделяет Зеландию от Швеции

Глава 31. Поединок Тора и Хрунгнира

Глава 32. Харбард, перевозчик

Глава 33. Один и дочь биллинга

Глава 34. Тор и Утгарда-Локи

Глава 35. Один и Вафтруднир

Глава 36. Тор-невеста

Глава 37. Соревнование Тора и Альвиса

Глава 38. Сны Бальдра

Глава 39. Смерть Бальдра (версия 1)

Глава 40. Смерть Бальдра (версия 2)

Глава 41. Перебранка Локи

Глава 42. Наказание Локи

Глава 43. Проклятие Андвари

Глава 44. Сага о Сигурде

Глава 45. Рагнарёк

Глава 46. Заключение

Дух викингов

Библиография

Англоязычные источники

Переводные источники

Примечания