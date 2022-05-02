У этого человека было четыре имени. В крещении он был назван Василием, в постриге — Авелем, затем некие духи нарекли его Дадамеем (в другой, Авелевой же, транскрипции Дадамием), а еще он именовал себя иеромонахом Адамом и, кроме того, почитал себя предтечею Гоговым.

Кем же был в действительности этот монах, чье имя вот уже на протяжении двухсот лет волнует православных, в большинстве своем почитающих его как пророка-страстотерпца?

Сразу оговоримся, что в данном исследовании мы не станем обращаться к художественной литературе, создавшей проникновенный образ «вещего инока», а будем опираться на письменные свидетельства самого Авеля и архивные документы, и только.

Итак, свою биографию-житие Авель изложил в нескольких вариантах — как Авеля и как Дадамея. В земном плане они практически идентичны. Из «Жития и страданий отца и монаха Авеля» (оформленного, как Священное Писание: с зачалами и нумерацией строф), следует, что родился он в деревне Акулово Тульской губернии в 1757 году и крещен 7 марта — в этот день Церковь празднует память в числе херсонских священномучеников епископа Василия. При этом жизнеописатель уверенно называет даты собственного зачатия, «основания» его, младенца, во чреве матери, там же, во чреве, его «изображения», день появления на свет — «в самое равноденствие» мартовское — и, наконец, продолжительность земной жизни: 83 года и 4 месяца.

Елена Душенова - Пустынные тайны монаха Авеля

СПб.: «Царское Дело», 2021. — 112 с.

ISBN 978-5-91102-057-6

Елена Душенова - Пустынные тайны монаха Авеля - Содержание