Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино предлагает вниманию читателя сборник «Мировые религии в культуре, истории и политике».



Прежде всего - о предыстории сборника. Комплексный научно-исследовательский отдел ВГБИЛ занимается изучением одной из жемчужин нашей Библиотеки - книжного и журнального собрания русско-британского богослова, историка религии и философии Николая Михайловича Зёрнова (1898—1980).



По инициативе Екатерины Юрьевны Гениевой (1946-2015) - генерального директора ВГБИЛ (1993-2015) - с 2012 г. в библиотеке проводятся ежегодные Зёрновские конференции, доклады и сообщения которых опираются не только на материалы Зёрновского собрания, но и на тот круг богословских, религиоведческих, философских и исторических идей и проблем, которые занимали некогда самого Николая Михайловича и актуальность которых возрастает год от года.



Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино

Под ред. Е. Б. Рашковского, А. Л. Рычкова [и др.]. - СПб.: Алетейя, 2017. - 508 с.

ISBN 978-5-906980-15-1

Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино - Содержание

ЧТЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ, ИСТОРИИ, ВСЕЛЕННОЙ: Предисловие

INMEMORIAM. БИБЛИОТЕКА Н.М.ЗЁРНОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОПЫТА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

Рычков Александр Леонидович - МИЛИЦА ЗЕРНОВА И ГУСТАВ КУЛЬМАН: КОПЫТУ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Зернова Милица Владимировна - Г.Г. КУЛЬМАН

Зеньковский Василий Васильевич, протоиерей - ПАМЯТИ Г.Г. КУЛЬМАНА

Комментарии А.Л. Рычкова - НЕКРОЛОГИ Г.Г. КУЛЬМАНА

Рычков Александр Леонидович - СУДЬБЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭМИГРАЦИИ:ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГ ВЛ. СОЛОВЬЁВА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Н.М.ЗЁРНОВА ВГБИЛ ИМ. М.И. РУДОМИНО

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рашковский Борис Евгеньевич - ПРОБЛЕМА ДОБРОВОЛЬНОСТИ/НЕДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ИУДАИЗМ В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Зианшина Марьям Тахировна - УЧЕНИЕ ИБН РУШДА О ЗАБЛУДШИХ ГОРОДАХ:ОТ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ТИРАНИИ

Негреев Иван Олегович - ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВОЙНЫ В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОМ КУЛЬТЕ ОДИНА

Белозёров Иван Валентинович - «ВОЗРАДУЕТСЯ ПРАВЕДНИК, КОГДА УВИДИТ ОТМЩЕНИЕ; ОМОЕТ СТОПЫ СВОИ В КРОВИ НЕЧЕСТИВОГО»: ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ ТАБОРИТОВ

Скороходова Татьяна Григорьевна - ИСТОРИЯ ИНДИИ В ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ: СУРЕНДРОНАТХ БАНЕРДЖИ

Сурендронатх Банерджи - ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Сурендронатх Банерджи - ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ ИСТОРИИ Рашковский Евгений Борисович - ПОЛИТЭКОНОМИЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ И МАТРИЦЫ ТОТАЛИТАРНОГО СТРОЯ

Котюкова Татьяна Викторовна - ВОССТАНИЕ 1916 Г. В ТУРКЕСТАНЕ НА СТРАНИЦАХ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА В СВЯТЕЙШИЙ СИНОД ЕПИСКОПА ТАШКЕНТСКОГО И ТУРКЕСТАНСКОГО ИННОКЕНТИЯ (ПУСТЫНСКОГО)

Разумовский Иван Сергеевич - КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЧЕСТВА В РЕЧИ ПОЛЯ ВАЛЕРИ В ЧЕСТЬ ФИЛИППА ПЕТЕНА (1931 г.)

ИНТЕРВЬЮ

Интервью академика РАН А.Б. Давидсона - «УЙТИ ОТ ВЗАИМНОЙ НЕНАВИСТИ...»

Интервью проф. А.В. Малашенко - «ВСЕЛЕННАЯ ИСЛАМА»

О ВЕРЕ,МЫСЛИ И КУЛЬТУРЕ

Сорокин Владимир Владимирович - ПУТЬ ТОРЫ И ПУТЬ ЙОГИ

Демченко Максим Борисович - ИНДУИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АХИМСЫ И ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В ИНДИИ

Скороходова Татьяна Григорьевна - ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФЕНОМЕНЕ МУЗЫКИ В КУЛЬТУРЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

Рашковский Евгений Борисович - РЕВОЛЮЦИИ И РЕЛИГИИ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ

Бисенгалиев Марат Кабдушевич РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ БОЛЬШЕВИЗМА:КОРНИ И ПЛОДЫ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ КНИЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ Н.М.ЗЁРНОВА

Рынков Александр Леонидович МАРГИНАЛИИ Э.К. МЕТНЕРА В КОЛЛЕКЦИИ Н.М. ЗЕРНОВА ВГБИЛ ИМ. М.И. РУДОМИНО (о неизвестном путешествии «Записок Анны Шмидт» от Эмилия Метнера к Вячеславу Иванову и обратно)

Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино - Ангелы, посланные Христом