Мировые религии в культуре, истории и политике
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино предлагает вниманию читателя сборник «Мировые религии в культуре, истории и политике».
Прежде всего - о предыстории сборника. Комплексный научно-исследовательский отдел ВГБИЛ занимается изучением одной из жемчужин нашей Библиотеки - книжного и журнального собрания русско-британского богослова, историка религии и философии Николая Михайловича Зёрнова (1898—1980).
По инициативе Екатерины Юрьевны Гениевой (1946-2015) - генерального директора ВГБИЛ (1993-2015) - с 2012 г. в библиотеке проводятся ежегодные Зёрновские конференции, доклады и сообщения которых опираются не только на материалы Зёрновского собрания, но и на тот круг богословских, религиоведческих, философских и исторических идей и проблем, которые занимали некогда самого Николая Михайловича и актуальность которых возрастает год от года.
Прежде всего - о предыстории сборника. Комплексный научно-исследовательский отдел ВГБИЛ занимается изучением одной из жемчужин нашей Библиотеки - книжного и журнального собрания русско-британского богослова, историка религии и философии Николая Михайловича Зёрнова (1898—1980).
По инициативе Екатерины Юрьевны Гениевой (1946-2015) - генерального директора ВГБИЛ (1993-2015) - с 2012 г. в библиотеке проводятся ежегодные Зёрновские конференции, доклады и сообщения которых опираются не только на материалы Зёрновского собрания, но и на тот круг богословских, религиоведческих, философских и исторических идей и проблем, которые занимали некогда самого Николая Михайловича и актуальность которых возрастает год от года.
Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино
Под ред. Е. Б. Рашковского, А. Л. Рычкова [и др.]. - СПб.: Алетейя, 2017. - 508 с.
ISBN 978-5-906980-15-1
Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино - Содержание
ЧТЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ, ИСТОРИИ, ВСЕЛЕННОЙ: Предисловие
INMEMORIAM. БИБЛИОТЕКА Н.М.ЗЁРНОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОПЫТА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
INMEMORIAM. БИБЛИОТЕКА Н.М.ЗЁРНОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОПЫТА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
- Рычков Александр Леонидович - МИЛИЦА ЗЕРНОВА И ГУСТАВ КУЛЬМАН: КОПЫТУ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
- Зернова Милица Владимировна - Г.Г. КУЛЬМАН
- Зеньковский Василий Васильевич, протоиерей - ПАМЯТИ Г.Г. КУЛЬМАНА
- Комментарии А.Л. Рычкова - НЕКРОЛОГИ Г.Г. КУЛЬМАНА
- Рычков Александр Леонидович - СУДЬБЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭМИГРАЦИИ:ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГ ВЛ. СОЛОВЬЁВА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Н.М.ЗЁРНОВА ВГБИЛ ИМ. М.И. РУДОМИНО
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Рашковский Борис Евгеньевич - ПРОБЛЕМА ДОБРОВОЛЬНОСТИ/НЕДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ИУДАИЗМ В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
- Зианшина Марьям Тахировна - УЧЕНИЕ ИБН РУШДА О ЗАБЛУДШИХ ГОРОДАХ:ОТ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ТИРАНИИ
- Негреев Иван Олегович - ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВОЙНЫ В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОМ КУЛЬТЕ ОДИНА
- Белозёров Иван Валентинович - «ВОЗРАДУЕТСЯ ПРАВЕДНИК, КОГДА УВИДИТ ОТМЩЕНИЕ; ОМОЕТ СТОПЫ СВОИ В КРОВИ НЕЧЕСТИВОГО»: ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ ТАБОРИТОВ
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Скороходова Татьяна Григорьевна - ИСТОРИЯ ИНДИИ В ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ: СУРЕНДРОНАТХ БАНЕРДЖИ
Сурендронатх Банерджи - ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ ИСТОРИИ
- Рашковский Евгений Борисович - ПОЛИТЭКОНОМИЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ И МАТРИЦЫ ТОТАЛИТАРНОГО СТРОЯ
- Котюкова Татьяна Викторовна - ВОССТАНИЕ 1916 Г. В ТУРКЕСТАНЕ НА СТРАНИЦАХ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА В СВЯТЕЙШИЙ СИНОД ЕПИСКОПА ТАШКЕНТСКОГО И ТУРКЕСТАНСКОГО ИННОКЕНТИЯ (ПУСТЫНСКОГО)
- Разумовский Иван Сергеевич - КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЧЕСТВА В РЕЧИ ПОЛЯ ВАЛЕРИ В ЧЕСТЬ ФИЛИППА ПЕТЕНА (1931 г.)
ИНТЕРВЬЮ
- Интервью академика РАН А.Б. Давидсона - «УЙТИ ОТ ВЗАИМНОЙ НЕНАВИСТИ...»
- Интервью проф. А.В. Малашенко - «ВСЕЛЕННАЯ ИСЛАМА»
О ВЕРЕ,МЫСЛИ И КУЛЬТУРЕ
- Сорокин Владимир Владимирович - ПУТЬ ТОРЫ И ПУТЬ ЙОГИ
- Демченко Максим Борисович - ИНДУИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АХИМСЫ И ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В ИНДИИ
- Скороходова Татьяна Григорьевна - ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФЕНОМЕНЕ МУЗЫКИ В КУЛЬТУРЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ
- Рашковский Евгений Борисович - РЕВОЛЮЦИИ И РЕЛИГИИ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ
- Бисенгалиев Марат Кабдушевич РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ БОЛЬШЕВИЗМА:КОРНИ И ПЛОДЫ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ КНИЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ Н.М.ЗЁРНОВА
- Рынков Александр Леонидович МАРГИНАЛИИ Э.К. МЕТНЕРА В КОЛЛЕКЦИИ Н.М. ЗЕРНОВА ВГБИЛ ИМ. М.И. РУДОМИНО (о неизвестном путешествии «Записок Анны Шмидт» от Эмилия Метнера к Вячеславу Иванову и обратно)
Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино - Ангелы, посланные Христом
Образ «таборских братьев» как вооруженного инструмента отмщения Господня создавался радикальными проповедниками при помощи евангельского текста: «они есть войско, посланное Богом по всему миру, чтобы убрать все соблазны из Царства Христова - оно же есть Церковь воинствующая - и чтобы извергнуть злых из среды добрых и совершить отмщение и наказание народам, противным закону Христову... » («Хили- астические статьи») [Лаврентий, 1962, с. 124].
Очевидна связь с евангельской притчей о плевелах, вплоть до частичного дословного совпадения: «собрать/убрать все соблазны из Его (Христа) Царства» (“colligent de regno ejus omnia scandala”). Главное различие в том, что в Евангелии орудиями Господа названы ангелы (“angeli”), а в таборитской статье - войско (“exercitus”) таборитов.
С этим связан термин «время отмщения» (“tempus ulcionis”), который играл важную роль в эсхатологической идеологии таборитов. Он использовался в том смысле, что орудием Божьего отмщения должны выступить не ангелы или природные явления, а табориты - “ecclesia militans” (небиблейский образ, родившийся в Средние века, обозначающий совокупность «верных» на земле). Что, очевидно, совсем не вытекает из логики библейского повествования, где «верные» должны бежать из грешного города, чтобы не быть истребленными Господом вместе с нечестивцами, и где прямо указано, что «отмщение у Господа» (“tempus ulcionis est а Domino”) (Jer. LI, 6).
Мерзость запустения
Образ «мерзости запустения» весомо присутствует в разных редакциях таборитских статей; иногда это словосочетание пропущено, но подразумевается как нечто уже известное читателю (или слушателю).Этот библейский образ встречается уже в раннем документе - письме от 14 сентября 1419 г., составленном лидерами собрания гуситов - чашников на Бжи горе (примерно за два месяца до казней у Кутной горы): «Потому что сейчас мы ясно видим великую мерзость, находящуюся в святом месте, как предсказано пророком Даниилом». Речь идет о признаке будущих страшных событий из Книги пророка Даниила и Евангелия от Матфея.
Слова «мерзость в святом месте», вероятно, относились к официальной Римской Церкви. Применение этого, как и других апокалиптических образов, должно было уложить события начала гуситской войны (1419— 1420 гг.) в эсхатологическую канву Библии.
Содом
Табориты, как сообщают разнообразные имеющиеся источники, призывали «верных» оставлять места обитания (города, села, замки), которые, как объяснялось, будут скоро разрушены Богом за грехи жителей, как был разрушен Содом: «В это время отмщения братья таборские явятся ангелами, посланными для выведения верных из всех городов, селений и замков в горы, подобно выведению Лота из Содома» («Хилиастические статьи») [Лаврентий, 1962, с. 124].
Образ Содома используется также в других таборитских статьях. Классическая история про Содом и Гоморру (Быт. 19) упоминается также в Евангелии (Лк. 17:29) как образец кары Господней, которая постигала грешников раньше и постигнет в будущем при Втором пришествии.
мои благодарности!)