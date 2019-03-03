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Мировые религии в культуре, истории и политике

Мировые религии в культуре, истории и политике
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино предлагает вниманию читателя сборник «Мировые религии в культуре, истории и политике».

Прежде всего - о предыстории сборника. Комплексный научно-исследовательский отдел ВГБИЛ занимается изучением одной из жемчужин нашей Библиотеки - книжного и журнального собрания русско-британского богослова, историка религии и философии Николая Михайловича Зёрнова (1898—1980).

По инициативе Екатерины Юрьевны Гениевой (1946-2015) - генерального директора ВГБИЛ (1993-2015) - с 2012 г. в библиотеке проводятся ежегодные Зёрновские конференции, доклады и сообщения которых опираются не только на материалы Зёрновского собрания, но и на тот круг богословских, религиоведческих, философских и исторических идей и проблем, которые занимали некогда самого Николая Михайловича и актуальность которых возрастает год от года.

Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино

Под ред. Е. Б. Рашковского, А. Л. Рычкова [и др.]. - СПб.: Алетейя, 2017. - 508 с.
ISBN 978-5-906980-15-1

Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино - Содержание

ЧТЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ, ИСТОРИИ, ВСЕЛЕННОЙ: Предисловие
INMEMORIAM. БИБЛИОТЕКА Н.М.ЗЁРНОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОПЫТА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
  • Рычков Александр Леонидович - МИЛИЦА ЗЕРНОВА И ГУСТАВ КУЛЬМАН: КОПЫТУ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
  • Зернова Милица Владимировна - Г.Г. КУЛЬМАН
  • Зеньковский Василий Васильевич, протоиерей - ПАМЯТИ Г.Г. КУЛЬМАНА
  • Комментарии А.Л. Рычкова - НЕКРОЛОГИ Г.Г. КУЛЬМАНА
  • Рычков Александр Леонидович - СУДЬБЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭМИГРАЦИИ:ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГ ВЛ. СОЛОВЬЁВА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Н.М.ЗЁРНОВА ВГБИЛ ИМ. М.И. РУДОМИНО
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • Рашковский Борис Евгеньевич - ПРОБЛЕМА ДОБРОВОЛЬНОСТИ/НЕДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ИУДАИЗМ В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
  • Зианшина Марьям Тахировна - УЧЕНИЕ ИБН РУШДА О ЗАБЛУДШИХ ГОРОДАХ:ОТ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К ТИРАНИИ
  • Негреев Иван Олегович - ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВОЙНЫ В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОМ КУЛЬТЕ ОДИНА
  • Белозёров Иван Валентинович - «ВОЗРАДУЕТСЯ ПРАВЕДНИК, КОГДА УВИДИТ ОТМЩЕНИЕ; ОМОЕТ СТОПЫ СВОИ В КРОВИ НЕЧЕСТИВОГО»: ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ ТАБОРИТОВ
  • Скороходова Татьяна Григорьевна - ИСТОРИЯ ИНДИИ В ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ: СУРЕНДРОНАТХ БАНЕРДЖИ
    Сурендронатх Банерджи - ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИЙСКОЙ ИСТОРИИ
  • Рашковский Евгений Борисович - ПОЛИТЭКОНОМИЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ И МАТРИЦЫ ТОТАЛИТАРНОГО СТРОЯ
  • Котюкова Татьяна Викторовна - ВОССТАНИЕ 1916 Г. В ТУРКЕСТАНЕ НА СТРАНИЦАХ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА В СВЯТЕЙШИЙ СИНОД ЕПИСКОПА ТАШКЕНТСКОГО И ТУРКЕСТАНСКОГО ИННОКЕНТИЯ (ПУСТЫНСКОГО)
  • Разумовский Иван Сергеевич - КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЧЕСТВА В РЕЧИ ПОЛЯ ВАЛЕРИ В ЧЕСТЬ ФИЛИППА ПЕТЕНА (1931 г.)
ИНТЕРВЬЮ
  • Интервью академика РАН А.Б. Давидсона - «УЙТИ ОТ ВЗАИМНОЙ НЕНАВИСТИ...»
  • Интервью проф. А.В. Малашенко - «ВСЕЛЕННАЯ ИСЛАМА»
О ВЕРЕ,МЫСЛИ И КУЛЬТУРЕ
  • Сорокин Владимир Владимирович - ПУТЬ ТОРЫ И ПУТЬ ЙОГИ
  • Демченко Максим Борисович - ИНДУИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АХИМСЫ И ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В ИНДИИ
  • Скороходова Татьяна Григорьевна - ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФЕНОМЕНЕ МУЗЫКИ В КУЛЬТУРЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ
  • Рашковский Евгений Борисович - РЕВОЛЮЦИИ И РЕЛИГИИ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ
  • Бисенгалиев Марат Кабдушевич РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ БОЛЬШЕВИЗМА:КОРНИ И ПЛОДЫ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ КНИЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ Н.М.ЗЁРНОВА
  • Рынков Александр Леонидович МАРГИНАЛИИ Э.К. МЕТНЕРА В КОЛЛЕКЦИИ Н.М. ЗЕРНОВА ВГБИЛ ИМ. М.И. РУДОМИНО (о неизвестном путешествии «Записок Анны Шмидт» от Эмилия Метнера к Вячеславу Иванову и обратно)

Мировые религии в культуре, истории и политике: по материалам Зёрновских конференций 2013-2017 гг. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино - Ангелы, посланные Христом

Образ «таборских братьев» как вооруженного инструмента отмще­ния Господня создавался радикальными проповедниками при помощи евангельского текста: «они есть войско, посланное Богом по всему миру, чтобы убрать все соблазны из Царства Христова - оно же есть Церковь воинствующая - и чтобы извергнуть злых из среды добрых и совершить отмщение и наказание народам, противным закону Христову... » («Хили- астические статьи») [Лаврентий, 1962, с. 124].
Очевидна связь с евангельской притчей о плевелах, вплоть до частич­ного дословного совпадения: «собрать/убрать все соблазны из Его (Хри­ста) Царства» (“colligent de regno ejus omnia scandala”). Главное различие в том, что в Евангелии орудиями Господа названы ангелы (“angeli”), а в таборитской статье - войско (“exercitus”) таборитов.
С этим связан термин «время отмщения» (“tempus ulcionis”), который играл важную роль в эсхатологической идеологии таборитов. Он исполь­зовался в том смысле, что орудием Божьего отмщения должны выступить не ангелы или природные явления, а табориты - “ecclesia militans” (неби­блейский образ, родившийся в Средние века, обозначающий совокупность «верных» на земле). Что, очевидно, совсем не вытекает из логики библей­ского повествования, где «верные» должны бежать из грешного города, чтобы не быть истребленными Господом вместе с нечестивцами, и где пря­мо указано, что «отмщение у Господа» (“tempus ulcionis est а Domino”) (Jer. LI, 6).
Мерзость запустения
Образ «мерзости запустения» весомо присутствует в разных редакци­ях таборитских статей; иногда это словосочетание пропущено, но подразу­мевается как нечто уже известное читателю (или слушателю).Этот библейский образ встречается уже в раннем документе - письме от 14 сентября 1419 г., составленном лидерами собрания гуситов - чашни­ков на Бжи горе (примерно за два месяца до казней у Кутной горы): «Пото­му что сейчас мы ясно видим великую мерзость, находящуюся в святом ме­сте, как предсказано пророком Даниилом». Речь идет о признаке будущих страшных событий из Книги пророка Даниила и Евангелия от Матфея.
Слова «мерзость в святом месте», вероятно, относились к официаль­ной Римской Церкви. Применение этого, как и других апокалиптических образов, должно было уложить события начала гуситской войны (1419— 1420 гг.) в эсхатологическую канву Библии.
Содом
Табориты, как сообщают разнообразные имеющиеся источники, при­зывали «верных» оставлять места обитания (города, села, замки), кото­рые, как объяснялось, будут скоро разрушены Богом за грехи жителей, как был разрушен Содом: «В это время отмщения братья таборские явятся ан­гелами, посланными для выведения верных из всех городов, селений и за­мков в горы, подобно выведению Лота из Содома» («Хилиастические ста­тьи») [Лаврентий, 1962, с. 124].
Образ Содома используется также в других таборитских статьях. Клас­сическая история про Содом и Гоморру (Быт. 19) упоминается также в Евангелии (Лк. 17:29) как образец кары Господней, которая постигала грешников раньше и постигнет в будущем при Втором пришествии.
Views 459
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2019
Author nomennescio
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

O
otec Vyacheslav 7 years ago

мои благодарности!)

 

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