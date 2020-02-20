Моя семья была обыкновенной московской еврейской семьей, нерелигиозной и ассимилированной, как и большинство еврейских семей в этом месте и в это время... Я интересовался религией, то есть разными религиями в одинаковой степени и христианством не меньше, чем иудаизмом.

Одно время я регулярно посещал иудео-христианский кружок... Преподавали там евреи-христиане, люди весьма начитанные и образованные, во всяком случае они знали гораздо больше, чем я в то время... Они приводили доводы из еврейских источников, которые, казалось бы, подтверждали истинность их идей, — и у меня не было достаточно знаний, чтобы аргументированно возражать им.

И все же через некоторое время я почувствовал, что ни в коем случае не могу принять их подход. То, что остановило меня, было вначале не логическим доводом и не историческим фактом, а чем-то совсем иным. Я почему-то начал думать о моих дедушках и бабушках, о своих еврейских предках, живших сто, двести, тысячу, две тысячи лет назад.

Я почти ничего не знал о них, но они представлялись мне очень достойными людьми, они были евреями и остались ими, несмотря на преследования и погромы, несмотря на то, что принятие христианства могло очень сильно облегчить им жизнь и решить для них очень многие мелкие и крупные проблемы...

И все же они не пошли на это. Что им помешало? Что мешало им сделать этот шаг на протяжении двухтысячелетней истории христианства?

Юрий Офман - О христианстве и иудаизме

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 104 с.

ISBN 978-5-7429-0948-4

Юрий Офман - О христианстве и иудаизме - Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ТАК СБЫЛИСЬ ЛИ ПРОРОЧЕСТВА?

ИЗ «ДИСПУТА НАХМАНИДА»

ОБ ОТНОШЕНИИ ИСЛАМА К ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Юрий Офман - О христианстве и иудаизме – Вместо предисловия

Есть люди верующие и неверующие. И не понимают они друг друга. Когда мне в молодости открылась вера, это было такой радостью и так хотелось с другими поделиться этой радостью! Тогда казалось, что все легко объяснить. Но мои неверующие родственники не восприняли мои разговоры и не приняли моих объяснений.

Потом уже меня очень интересовал вопрос о людях, исповедующих иудейскую религию. Атеисты не верят во Христа, потому что в Бога не верят. Главное возражение атеизма — как может быть столько боли и горя в мире при благом и справедливом Боге? И как Бог относится к этому бедственному состоянию мира? В Ветхом Завете полного ответа на этот вопрос нет. Ответ дается Христом в Евангелии. А если и до Евангелия в Ветхом Завете верили в Бога, то, кажется, еще легче и естественнее веровать во Христа. Ведь Ветхий Завет подготавливает Новый Завет.

Почему же не веруют иудеи в Христа? Чтобы лучше это понять, я пытался написать выдуманный диалог между иудеем и христианином. Тут мне попалась книга П. Пинхаса «Евреи и христианство: Несовместимость двух подходов к миру».

Поскольку в ней собраны основные представления иудаизма о христианстве и поскольку другой современной книги на эту тему я не имел, то пусть вместо диалога с вымышленным иудеем будет диалог с автором этой книги. Текст Полонского я буду помечать буквами «П. П.», мой текст — буквами «Ю. О.», тексты других авторов — их инициалами.