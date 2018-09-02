Византийская философия - Том 15 - Smaragdos Philocalias

Богословско-полемические сочинения прп. Максима — одно из самых сложных произведений святоотеческой письменности, чрезвычайно важное для понимания его христологического учения и учения Церкви в целом.

Осмысление этих сочинений, как и всей полемики с монофелитством и моноэнергизмом, далеко от завершения.

Прп. Максим Исповедник - Богословско-полемические сочинения - Opuscula Theologica et Polemica

Пер. с древнегреч. Д. А. Черноглазова и А. М. Шуфрина; науч. ред., предисл. и коммент. Г. И. Беневича

Святая гора Афон; Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2014. — 808 с.

Византийская философия - Том 15 - Smaragdos Philocalias

ISBN 978-5-88812-654-7

Максим Исповедник - Богословско-полемические сочинения - Opuscula Theologica et Polemica - Византийская философия - Smaragdos Philocalias - Содержание

От составителя

Г. И. Беневич. Богословско-полемические сочинения прп. Максима Исповедника и его полемика против моноэнергизма и монофелитства

1. О настоящем издании

2. Opusc. 1 и проблема соединения Трудностей к Фоме νί Трудностей к Иоанну

3. Предыстория моноэнергистской унии Кира

4. Моноэнергистская уния и реакция на нее св. Софрония

5. Псифос

6. Письмо 19

7. Патриаршество свт. Софрония, вопрос о «Кипрском соборе» - альтернативная история

8. «Богомужеское действие» в Трудностях к Фоме в контексте полемики с моноэнергизмом

9. Предыстория монофелитства и полемики с ним

10. Особенности Экфесиса

11. После Экфесиса

12. Богословско-полемические сочинения 640-643 гг. — порядок написания и главные темы

13. О толковании унитарных формул в opusc. 7, 8 и 20

14. Толкование Гефсиманского моления и проблема относительного усвоения

15. Новое в позиции прп. Максима после 643 г. — мнения и гипотезы

16. Opusc. 16 и вопрос о природной и гномической воле

17. Отказ прп. Максима от γνώμη и προαίρεσις во Христе. Философско-богословские аспекты

18. Альянс с Римом. Диспут с Пирром: историческая реальность и текст

19. На пути к Латерану. Исторические события и сочинения прп. Максима 645-648 гг.

20. Opusc. 11 и статус Латеранского собора

21. Вместо заключения. Проблемное поле в современных обсуждениях Богословско-полемических сочинений

Примечания

ПРП. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК. БОГОСЛОВСКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Opusc. 1. Марину, преподобнейшему пресвитеру

Opusc. 2. Его же [послание] к тому же Марину из сочинения об энергиях и волях. Глава 50

Opusc. 3. Его же. Из того же сочинения. Глава 51

Opusc. 4. Его же. Георгию, святейшему пресвитеру и игумену, спросившему посредством письма о Христовом таинстве

Opusc. 5. Его же

Opusc. 6. О словах: «Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26, 39)

Opusc. 7. Его же. Догматический томос, отправленный на Кипр диакону Марину

Opusc. 8. Копия письма, написанного во святых Максимом святейшему епископу господину Никандру, о двух энергиях во Христе

Opusc. 9. Святым отцам, игуменам и монашествующим, и всем православным, живущим на сем христолюбивом острове сици-лийцев, смиренный и грешный Максим, недостойный раб

Opusc. 10. Святого Максима. Копия письма господину Марину, пресвитеру Кипра

Opusc. 11. Его же. Из послания, написанного в Риме

Opusc. 12. Из письма того же святого Максима, написанного к славному Петру, где он упоминает Пирра, святого Софрония, епи-скопа Иерусалимского, и папу Гонория, а затем чуть позже продолжает

Opusc. 13. Святого Максима. О двух природах Христа

Opusc. 14. Максима Исповедника. Различные определения

Opusc. 15. Святого Максима. Духовный и догматический томос, доказывающий, что Экфесис василевса Ираклия, воспринятый как нововведение по наущению Сергия, предстоятеля Константинопольского, не согласуется с божественным Писанием и отцами, а согласуется с безбожными еретиками, воображающими в таинстве Христа Бога нашего одновременно и слияние, и разделение. [Послание] написано из Рима святейшему епископу Стефану Дорскому, подданному святому и апостольскому престолу святого града Христа Бога нашего

Opusc. 16. Великого Максима Исповедника. О двух волях единого Христа, Бога нашего

Opusc. 17. Его же. О терминах, [означающих] разграничение

Opusc. 18. Термины, [означающие] единство

Opusc. 19. Первая апория диакона Феодора, византийского ритора и синодикария архиепископа константинопольского Павла

Opusc. 20. Догматический томос к пресвитеру Марину

Opusc. 21. Его же. О качестве, особенности и различии Феодору, диакону в Мазарии [Сицилия]

Opusc. 22. Еще [одно творение] божественного Максима

Opusc. 23. Того же Максима. Главы о сущности и природе, ипостаси и лице

Opusc. 24. Блаженного Максима. О том, что невозможно говорить об одной воле у Христа

Opusc. 25. Его же. Десять глав о двух волях Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обращено к православным

Opusc. 26. Из вопросов, заданных ему монахом Феодором

Opusc. 27. Различные определения святых и богоносных отцов наших, о двух энергиях Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

Opusc. 3а-с

Комментарии

Приложение

Г. И. Беневич. Прп. Максим Исповедник в России

Примечания

Указатель цитат и упоминаемых отрывков из Священного Писания

Указатель упоминаемых сочинений прп. Максима Исповедника

Предметно-тематический указатель

Сравнительная таблица вариантов переводов основных терминов в описании волевого акта у прп. Максима

Хронологическая таблица истории монофелитских споров

Библиография и список сокращений

Именной указатель

Summary

Максим Исповедник - Богословско-полемические сочинения - Opuscula Theologica et Polemica - 1. О НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ