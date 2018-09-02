Максим Исповедник - Богословско-полемические сочинения - Smaragdos Philocalias
Византийская философия - Том 15 - Smaragdos Philocalias
Богословско-полемические сочинения прп. Максима — одно из самых сложных произведений святоотеческой письменности, чрезвычайно важное для понимания его христологического учения и учения Церкви в целом.
Осмысление этих сочинений, как и всей полемики с монофелитством и моноэнергизмом, далеко от завершения.
Прп. Максим Исповедник - Богословско-полемические сочинения - Opuscula Theologica et Polemica
Пер. с древнегреч. Д. А. Черноглазова и А. М. Шуфрина; науч. ред., предисл. и коммент. Г. И. Беневича
Святая гора Афон; Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2014. — 808 с.
Византийская философия - Том 15 - Smaragdos Philocalias
ISBN 978-5-88812-654-7
Максим Исповедник - Богословско-полемические сочинения - Opuscula Theologica et Polemica - Византийская философия - Smaragdos Philocalias - Содержание
От составителя
Г. И. Беневич. Богословско-полемические сочинения прп. Максима Исповедника и его полемика против моноэнергизма и монофелитства
1. О настоящем издании
2. Opusc. 1 и проблема соединения Трудностей к Фоме νί Трудностей к Иоанну
3. Предыстория моноэнергистской унии Кира
4. Моноэнергистская уния и реакция на нее св. Софрония
5. Псифос
6. Письмо 19
7. Патриаршество свт. Софрония, вопрос о «Кипрском соборе» - альтернативная история
8. «Богомужеское действие» в Трудностях к Фоме в контексте полемики с моноэнергизмом
9. Предыстория монофелитства и полемики с ним
10. Особенности Экфесиса
11. После Экфесиса
12. Богословско-полемические сочинения 640-643 гг. — порядок написания и главные темы
13. О толковании унитарных формул в opusc. 7, 8 и 20
14. Толкование Гефсиманского моления и проблема относительного усвоения
15. Новое в позиции прп. Максима после 643 г. — мнения и гипотезы
16. Opusc. 16 и вопрос о природной и гномической воле
17. Отказ прп. Максима от γνώμη и προαίρεσις во Христе. Философско-богословские аспекты
18. Альянс с Римом. Диспут с Пирром: историческая реальность и текст
19. На пути к Латерану. Исторические события и сочинения прп. Максима 645-648 гг.
20. Opusc. 11 и статус Латеранского собора
21. Вместо заключения. Проблемное поле в современных обсуждениях Богословско-полемических сочинений
Примечания
ПРП. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК. БОГОСЛОВСКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
Opusc. 1. Марину, преподобнейшему пресвитеру
Opusc. 2. Его же [послание] к тому же Марину из сочинения об энергиях и волях. Глава 50
Opusc. 3. Его же. Из того же сочинения. Глава 51
Opusc. 4. Его же. Георгию, святейшему пресвитеру и игумену, спросившему посредством письма о Христовом таинстве
Opusc. 5. Его же
Opusc. 6. О словах: «Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26, 39)
Opusc. 7. Его же. Догматический томос, отправленный на Кипр диакону Марину
Opusc. 8. Копия письма, написанного во святых Максимом святейшему епископу господину Никандру, о двух энергиях во Христе
Opusc. 9. Святым отцам, игуменам и монашествующим, и всем православным, живущим на сем христолюбивом острове сици-лийцев, смиренный и грешный Максим, недостойный раб
Opusc. 10. Святого Максима. Копия письма господину Марину, пресвитеру Кипра
Opusc. 11. Его же. Из послания, написанного в Риме
Opusc. 12. Из письма того же святого Максима, написанного к славному Петру, где он упоминает Пирра, святого Софрония, епи-скопа Иерусалимского, и папу Гонория, а затем чуть позже продолжает
Opusc. 13. Святого Максима. О двух природах Христа
Opusc. 14. Максима Исповедника. Различные определения
Opusc. 15. Святого Максима. Духовный и догматический томос, доказывающий, что Экфесис василевса Ираклия, воспринятый как нововведение по наущению Сергия, предстоятеля Константинопольского, не согласуется с божественным Писанием и отцами, а согласуется с безбожными еретиками, воображающими в таинстве Христа Бога нашего одновременно и слияние, и разделение. [Послание] написано из Рима святейшему епископу Стефану Дорскому, подданному святому и апостольскому престолу святого града Христа Бога нашего
Opusc. 16. Великого Максима Исповедника. О двух волях единого Христа, Бога нашего
Opusc. 17. Его же. О терминах, [означающих] разграничение
Opusc. 18. Термины, [означающие] единство
Opusc. 19. Первая апория диакона Феодора, византийского ритора и синодикария архиепископа константинопольского Павла
Opusc. 20. Догматический томос к пресвитеру Марину
Opusc. 21. Его же. О качестве, особенности и различии Феодору, диакону в Мазарии [Сицилия]
Opusc. 22. Еще [одно творение] божественного Максима
Opusc. 23. Того же Максима. Главы о сущности и природе, ипостаси и лице
Opusc. 24. Блаженного Максима. О том, что невозможно говорить об одной воле у Христа
Opusc. 25. Его же. Десять глав о двух волях Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обращено к православным
Opusc. 26. Из вопросов, заданных ему монахом Феодором
Opusc. 27. Различные определения святых и богоносных отцов наших, о двух энергиях Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
Opusc. 3а-с
Комментарии
Приложение
Г. И. Беневич. Прп. Максим Исповедник в России
Примечания
Указатель цитат и упоминаемых отрывков из Священного Писания
Указатель упоминаемых сочинений прп. Максима Исповедника
Предметно-тематический указатель
Сравнительная таблица вариантов переводов основных терминов в описании волевого акта у прп. Максима
Хронологическая таблица истории монофелитских споров
Библиография и список сокращений
Именной указатель
Summary
Максим Исповедник - Богословско-полемические сочинения - Opuscula Theologica et Polemica - 1. О НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ
Предлагаемые читателю в русском переводе сочинения прп. Максима Исповедника принято называть Богословско-полемически-ми сочинениями (Opuscula Theologica et Polemica (далее — Opusc.) (CPG 7697)). В той последовательности и в том составе, в котором они представлены в настоящем издании, они были изданы Франсуа Комбефисом и вошли в Патрологию аббата Миня (PG 91, 9А-285У. Сочинения в этом издании расположены не в хронологическом порядке (к тому же их датировка до сих пор является предметом споров), однако за отдельными сочинениями у патрологов закрепилась нумерация в соответствии с порядком их расположения в Патрологии Миня.
В частности, открывает Богословско-полемические сочинения, посвященные христологической тематике, opusc. 1 — Послание пресвитеру Марину (ок. 645-646 гг.), одно из самых важных в богословском и философском отношении сочинений этого корпуса, достаточно позднее по времени написания. В настоящем издании воспроизводятся порядок и нумерация сочинений, которые встречаются в Патрологии Миня, а во вступительной статье и примечаниях приводятся соображения о предположительном времени и месте их написания.
Сочинения, вошедшие в состав Opusc, были написаны прп. Максимом предположительно с 626 по 649 гг., то есть охватывают основной период его писательской деятельности. Часть этих сочинений относится к полемике прп. Максима с монофизитами, однако большая часть была написана в период его полемики с моноэнергизмом и монофелитством, так что и сочинения, содержащие критику христологии монофизитов и несториан, в общем контексте Opusc. правомерно рассматривать в горизонте этой полемики.
Из относящихся к полемике с моноэнергизмом и монофелитством сочинений в настоящее издание не входят: Письмо 19, адресованное игумену Пирру, которое было написано в самом начале полемики (его перевод уже опубликован), те части из Трудностей к Фоме (включая Второе письмо к Фоме), которые посвящены этой теме (их русский перевод издан, но это сочинение мы будем неоднократно упоминать и обсуждать), Диспут с Пирром, который в Патрологии Миня выделен в качестве отдельного сочинения (его русский перевод тоже уже издан) и материалы, относящиеся к полемике прп. Максима и его соратников во время судебных процессов над ними, а также написанные в ссылке (русский перевод этих сочинений также опубликован). Таким образом, издание русского перевода Opusc, из которых на русский до сих пор переводились лишь несколько сочинений, в совокупности с прежде изданными, позволяет русскому читателю составить представление о ходе полемики прп. Максима с моноэнергизмом и монофелитством. С изданием настоящего перевода Opusc практически все основные сочинения прп. Максима будут доступны в русском переводе, что можно считать важной вехой в изучении в России наследия великого богослова и философа.
К сожалению, не все из этих переводов можно было осуществить на основе критических изданий, поскольку критических изданий многих важнейших сочинений прп. Максима не существует, хотя работа над ними ведется уже много лет. По выходе критических изданий существующие переводы, вероятно, придется уточнять. Это касается и перевода Богословско-полемиче-ских сочинений, ряд мест которых, как они приведены в Патрологии Миня, вызывал серьезные затруднения в понимании не в последнюю очередь из-за возможных ошибок и лакун в рукописи. В виду важности этих сочинений для понимания наследия прп. Максима мы сочли возможным предложить русскому читателю первый опыт их комментированного перевода, сознавая его предварительный характер и надеясь, что после появления критического издания работа будет продолжена.
Публикацию перевода важнейших христологических сочинений прп. Максима, написанных в непростой церковно-историче-ской и политической ситуации, мы предваряем вступительной статьей, в которой попытаемся в общих чертах воссоздать контекст написания этих сочинений, обозреть главные вехи полемики прп. Максима с моноэнергизмом и монофелитством вплоть до начала суда над ним и предложить понимание основных идей, выраженных в Богословско-полемических сочинениях и других связанных с ними сочинениях.
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