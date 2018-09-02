Впервые в переводе на русским язык публикуется ценнейший памятник византийской литературы VII — нач. VIII вв., созданный на основе реального исторического события, —

богословского диспута, состоявшегося в 645 г. в Карфагене между прп. Максимом Исповедником и экс-патриархом Константинополя Пирром.

«Диспут» является одним из важных источников для изучения христологическнх споров, волновавших Византийскую империю уже на раннем этапе ее существования.

Книга снабжена материалами, знакомящими читателя с жизнью прп. Максима и особенностями его богословской мысли.

Отв. ред. Д. А. Поспелов

М.: Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, 2004. — 528 с. — (Smaragdos Philocalias)

ISBN 5-94688-046-2

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

I Максим Исповедник

1 Жизнь и труды Максима Исповедника

2 Историческая и богословская значимость личности Максима

3 Литература эпохи Ираклия и феномен Максима

II Некоторые аспекты христологической проблематики в трудах Максима

1 Человеческая природа Бога Слова

2 Концепция перихорезы и ее важность для понимания учения о волях

3 Воля как философское и богословское понятие и его место в христологии

4 Критика взглядов Максима современными исследователями

1 Исторический фон

2 Диалог как жанр христианской литературы

3 Содержание «Диспута с Пирром»

4 «Диспут с Пирром»: рукописи, издания и переводы

Комментарий (сост. Д. А. Поспеловым и Д. Е. Афиногеновым)

<Григорий Решайнский.> История о нечестивом Максиме из Палестины, который воздвиг хулу на Спасителя Своего и лишился языка

1 Основные подходы в понимании первой части Гефсиманского моления

2 Позиция прп. Максима Исповедника

3 Учение прп. Максима о воле

4 Добровольность страданий

5 Страдательность / страстность и безгрешность человечества Христа

6 Спасение от грехов воли, увенчивающееся нетлением природы

7 Победившая мир победа

Список сокращений

Библиография

Указатели

прп. Максим Исповедник - Диспут с Пирром - Христологические споры VII столетия - 1. Жизнь и труды Максима Исповедника

Максим Исповедник, или, как его иногда называют, Максим Хрисопольский, родился в 580 г. по P. X. в Константинополе и окончил свои дни в изгнании (662) на юго-восточном побе­режье Черного моря в Лазике. Между двумя этими датами — жизнь, посвященная службе империи, монашескому подвигу и церковной политике, жизнь, полная глубоких богословских раз­мышлений и драматических событий.

Автор жития, опубликованного Ф. Комбефисом, пишет, что Максим родился в «Новом Риме». И действительно, тогда го­родом правил не армянин из Арависсы Каппадокийской (Ирак­лий), а потомок древнего и прославленного римского рода. Маврикий учредил экзархаты в Африке и Италии, а гречес­кий объявил государственным языком Византийской империи. В год рождения прп. Максима Маврикий, еще будучи воена­чальником, тщетно осаждал персидскую крепость Хломар, а еще через год он совершил военный поход в Иран, без особого успеха.

Последующие девять лет прошли под знаком ожесточенной борьбы с персами. После серии поражений и смены военачаль­ников империи удается взять верх над противником. Когда Максиму было 11 лет, император Маврикий находился на вер­шине своей политической славы. Он заключает мир с шахом Хосровом II и подчиняет себе всю Армению. Следующие 12 лет государство наслаждалось относительным покоем, если не считать непрекращающихся столкновений с аварами и славя­нами на дунайской границе.

Закат империи Маврикия приходится на 599 год, когда из-за жадности император обрек на смерть в аварском плену 12 тысяч человек. В 600—601 гг. державу потрясли ужасные со­бытия: сначала эпидемия чумы, а затем сильное землетрясе­ние. Измученная голодом фракийская армия взбунтовалась и, возглавляемая Фокой, триумфально вошла в Константинополь. Фока принял императорский венец, а несчастный Маврикий, попытавшийся бежать в Никомидию, но застигнутый зимними бурями в море, вернулся назад и был казнен в Халкидоне вме­сте со своими пятью сыновьями. Шел 602 год. Прп. Максиму тогда было 22.

По сведениям анонимного биографа, юноша получил весьма хорошее образование, в годы учебы проявил глубокий интерес и рвение в науках, уделяя особое внимание изучению филосо­фии. Для своего времени у него были блестящие познания в риторике и философии. Однако, по словам того же автора жи­тия, его совершенствование в добродетели заслуживает не мень­шей похвалы, чем компетентность в философских вопросах.