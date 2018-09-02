Максим Исповедник - Диспут с Пирром - Smaragdos Philocalias
Впервые в переводе на русским язык публикуется ценнейший памятник византийской литературы VII — нач. VIII вв., созданный на основе реального исторического события, —
богословского диспута, состоявшегося в 645 г. в Карфагене между прп. Максимом Исповедником и экс-патриархом Константинополя Пирром.
«Диспут» является одним из важных источников для изучения христологическнх споров, волновавших Византийскую империю уже на раннем этапе ее существования.
Книга снабжена материалами, знакомящими читателя с жизнью прп. Максима и особенностями его богословской мысли.
прп. Максим Исповедник - Диспут с Пирром - Христологические споры VII столетия
Отв. ред. Д. А. Поспелов
М.: Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, 2004. — 528 с. — (Smaragdos Philocalias)
ISBN 5-94688-046-2
прп. Максим Исповедник - Диспут с Пирром - Христологические споры VII столетия - Содержание
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Д. А. ПОСПЕЛОВ. ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИЦО И БОГОСЛОВ
I Максим Исповедник
1 Жизнь и труды Максима Исповедника
2 Историческая и богословская значимость личности Максима
3 Литература эпохи Ираклия и феномен Максима
II Некоторые аспекты христологической проблематики в трудах Максима
1 Человеческая природа Бога Слова
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Обожение человеческой природы Иисуса
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Обожение человеческой природы во Христе через ее ипостасное соединение с Божественной природой
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Свойства человеческой природы во Христе. Усвоение «плоти бессмертия»
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Обожение человеческой воли во Христе
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Человеческое действие во Христе
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Обожение через преобладание Божества в процессе обожения человеческой природы Христа
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Неизменные сущностные свойства человеческой природы Христа
2 Концепция перихорезы и ее важность для понимания учения о волях
3 Воля как философское и богословское понятие и его место в христологии
- Аутентичность определений понятия «воля» в ранних текстах и у прп. Максима
- Воля: естественная сила и личное решение
- Образ Божественной воли во Христе
4 Критика взглядов Максима современными исследователями
Диспут с Пирром
1 Исторический фон
2 Диалог как жанр христианской литературы
3 Содержание «Диспута с Пирром»
4 «Диспут с Пирром»: рукописи, издания и переводы
Диспут с Пирром - перев. Д. Е. Афиногенова
Комментарий (сост. Д. А. Поспеловым и Д. Е. Афиногеновым)
А. В. МУРАВЬЕВ. СИРИЙСКИЙ ПСОГОС
<Григорий Решайнский.> История о нечестивом Максиме из Палестины, который воздвиг хулу на Спасителя Своего и лишился языка
ГРЕЧЕСКОЕ ЖИТИЕ ПРП. МАКСИМА (перев.Д. Е. Афиногенова)
ИЕРОМОНАХ ДИОНИСИЙ (ШЛЁНОВ). ГЕФСИМАНСКОЕ МОЛЕНИЕ В СВЕТЕ ХРИСТОЛОГИИ ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА
1 Основные подходы в понимании первой части Гефсиманского моления
2 Позиция прп. Максима Исповедника
3 Учение прп. Максима о воле
4 Добровольность страданий
5 Страдательность / страстность и безгрешность человечества Христа
6 Спасение от грехов воли, увенчивающееся нетлением природы
7 Победившая мир победа
Список сокращений
Библиография
Указатели
прп. Максим Исповедник - Диспут с Пирром - Христологические споры VII столетия - 1. Жизнь и труды Максима Исповедника
Максим Исповедник, или, как его иногда называют, Максим Хрисопольский, родился в 580 г. по P. X. в Константинополе и окончил свои дни в изгнании (662) на юго-восточном побережье Черного моря в Лазике. Между двумя этими датами — жизнь, посвященная службе империи, монашескому подвигу и церковной политике, жизнь, полная глубоких богословских размышлений и драматических событий.
Автор жития, опубликованного Ф. Комбефисом, пишет, что Максим родился в «Новом Риме». И действительно, тогда городом правил не армянин из Арависсы Каппадокийской (Ираклий), а потомок древнего и прославленного римского рода. Маврикий учредил экзархаты в Африке и Италии, а греческий объявил государственным языком Византийской империи. В год рождения прп. Максима Маврикий, еще будучи военачальником, тщетно осаждал персидскую крепость Хломар, а еще через год он совершил военный поход в Иран, без особого успеха.
Последующие девять лет прошли под знаком ожесточенной борьбы с персами. После серии поражений и смены военачальников империи удается взять верх над противником. Когда Максиму было 11 лет, император Маврикий находился на вершине своей политической славы. Он заключает мир с шахом Хосровом II и подчиняет себе всю Армению. Следующие 12 лет государство наслаждалось относительным покоем, если не считать непрекращающихся столкновений с аварами и славянами на дунайской границе.
Закат империи Маврикия приходится на 599 год, когда из-за жадности император обрек на смерть в аварском плену 12 тысяч человек. В 600—601 гг. державу потрясли ужасные события: сначала эпидемия чумы, а затем сильное землетрясение. Измученная голодом фракийская армия взбунтовалась и, возглавляемая Фокой, триумфально вошла в Константинополь. Фока принял императорский венец, а несчастный Маврикий, попытавшийся бежать в Никомидию, но застигнутый зимними бурями в море, вернулся назад и был казнен в Халкидоне вместе со своими пятью сыновьями. Шел 602 год. Прп. Максиму тогда было 22.
По сведениям анонимного биографа, юноша получил весьма хорошее образование, в годы учебы проявил глубокий интерес и рвение в науках, уделяя особое внимание изучению философии. Для своего времени у него были блестящие познания в риторике и философии. Однако, по словам того же автора жития, его совершенствование в добродетели заслуживает не меньшей похвалы, чем компетентность в философских вопросах.
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