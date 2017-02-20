В IV—V вв. исторические судьбы позднеантичного мира оказываются неразрывно связанными с христианством.

Церковь превращается в этот период в важнейшую силу, определяющую духовный и социально-политический облик римского социума.

Однако христианизация общественной жизни приводит и к постановке ряда сложнейших проблем, готовые решения которым невозможно было найти как в рамках античной, так и христианской традиции.

Речь идет о принципах взаимоотношений церковной и императорской властей, о месте императора-христианина в жизни Церкви и епископата в жизни римских городов и всей Империи в целом, о месте христианских ценностей в правовой традиции, социальной жизни и культуре Позднего Рима.

Следует также подчеркнуть, что IV столетие — период так называемых тринитарных или арианских споров — занимает совершенно особое место и во внутрицерковной истории, поскольку именно в эту эпоху, вследствие острой доктринальной полемики, осуществляется важнейший за всю историю христианства богословский синтез (новаторский и вместе с тем укорененный в церковном предании предшествующей эпохи), позволивший в полной мере раскрыть основополагающий в рамках христианской традиции догмат о Пресвятой Троице.

Георгий Захаров - Иллирийские церкви в эпоху арианских споров (IV — начало V в.)

Г. Е. Захаров. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 373 с.

ISBN 978-5-7429-0708-4

Георгий Захаров - Иллирийские церкви в эпоху арианских споров - Содержание

Введение

Источники

Историография

1. Арианская смута: «конфликт интерпретаций»

2. Исследования по церковной истории Балкано-Дунайского региона

ГЛАВА I. Арианская смута и церковно-политическая борьба в Балкано-Дунайском регионе в первой половине IV в

I.1 Арианская смута в Балкано-Дунайском регионе в первой половине IV в.: эволюция конфликта

I.2. Арианская смута в Балкано-Дунайском регионе в первой половине IV в.: мотивация и самосознание участников конфликта

I.3. Церковная политика императора Констанция II в контексте церковно-политической борьбы середины IV в. Вторая сирмийская формула

ГЛАВА II. Противостояние омийского и никейского течений в Балкано-Дунайском регионе в конце 50-х — 70-е гг. IV в.

II.1Иллирийский епископат и возникновение омийства

II.2. Иллирийский епископат в церковно-политической борьбе 60—70-х гг. IV в.

ГЛАВА III. Церковно-политическая ситуация в Иллирике на рубеже IV и V вв

III.1 Иллирийский епископат и никейское течение в конце IV в.

III.2. Омийские общины в Иллирике на рубеже IV и V вв.: церковно-политическое положение, богословская традиция и проблемы самоидентификации

ГЛАВА IV. Арианский кризис и развитие церковной организации в Паннонии и Дакии в IV — начале V в.

IV. 1. Епископат в духовной и общественной жизни населения Иллирика в IV — начале V в.

IV.2. Иллирийские соборы IV в.: принципы созыва и функционирования

IV.3. Иллирийский епископат и проблема сохранения единства Церкви в период арианской смуты

IV.4. Централизация системы церковного управления Иллирика в IV — начале V в.

Заключение

Сокращения

Библиография

Источники

Исследования

Георгий Захаров - Иллирийские церкви в эпоху арианских споров - Предисловие

В эпоху арианских споров богословие было неотделимо от церковной политики, а церковная политика — от общественной жизни, что, разумеется, не означает, что арианская смута являла собой лишь побочный результат неких социальных, этнических или политических конфликтов. Кроме того, этот небывалый доселе в истории Церкви кризис, расколовший практически весь христианский мир на враждебные друг другу течения, стал и своеобразной экклезиологической и церковно-канонической проблемой и не мог не оказать значимое влияние на развитие церковной организации и взаимоотношения церковных и имперских институтов в рассматриваемый период.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что первостепенной задачей современной историографии является комплексное изучение арианского кризиса как исторического феномена в его богословском, экклезиологическом, каноническом, социально-политическом и этнокультурном аспектах. Однако стремление восстановить целостную картину истории арианских споров может привести к конструированию упрощающих и искажающих сложную историческую реальность моделей и схем, что являлось бы закономерным результатом попыток «объять необъятное». Кроме того, следует подчеркнуть, что этот конфликт имел свою специфику в различных регионах позднеантичного мира, которые сильно различались между собой не только в социально-политическом, экономическом и этнокультурном отношении, но и по глубине христианизации и степени вовлеченности в арианские споры.

В связи с этим стремление, с одной стороны, сохранить комплексный характер исследования, а с другой — ограничить его поле и сделать его более детальным и конкретным приводит нас к необходимости сужения его географических рамок, т.е. к тому, чтобы сосредоточить наше внимание на церковной истории одного из регионов римского мира, в данном случае на церковной истории североиллирийских диоцезов Римской империи — Паннонии и Дакии. Эти два диоцеза, оформившиеся в результате административных реформ императора Константина, на протяжении IV столетия составляли главным образом часть так называемой центральной префектуры (префектуры Италии, Африки и Иллирика). Впрочем, несколько раз на короткий срок (с 357 по 361 и с 375 по 379 г.) они выделялись вместе с диоцезом Македония в самостоятельную иллирийскую префектуру с центром в Сирмии. В 395 г. в результате раздела Империи между сыновьями императора Феодосия I Гонорием и Аркадием Дакия и Македония вошли в состав восточной части Империи и сформировали префектуру Иллирик (Восточный Иллирик).

Резиденцией префекта претория стал город Фессалоника. Паннония, именуемая теперь диоцезом Иллирик (Западный Иллирик), осталась в составе Западной Римской империи, будучи включенной в италийскую префектуру. В дальнейшем вопрос о принадлежности так называемого Восточного Иллирика, т.е. Дакии и Македонии, стал причиной конфликта западного и восточного императорских дворов. В результате варварских вторжений начала V в. Империя утратила контроль над значительной частью дунайских областей. Перемещение в Паннонию гуннов заставило западный двор передать в 437 г. восточную часть диоцеза вместе с городом Сирмий Восточной Римской империи. Однако к 441 г. Сирмий и прилегающие территории оказались в руках гуннов.

Следует подчеркнуть, что хотя административные границы внутри Римской империи в IV — начале V в. многократно менялись, исторические и духовные судьбы Паннонии и Дакии в рассматриваемый период переплелись теснейшим образом. Обе эти области, в которых преобладало латиноязычное население (в отличие от грекоязычной Македонии) и интенсивная христианизация которых началась только на рубеже III и IV вв., находились в непосредственной близости от неспокойной дунайской границы, которая привлекала в IV в. постоянное внимание римских императоров, часто посещавших североиллирийские провинции для руководства военными действиями против варваров. Кроме того, Балкано-Дунайский регион выступал в роли своеобразного моста между западной и восточной частями Империи, а также был местом встречи латинской и греческой культур. Следствием всего этого стало превращение Иллирика в один из центров соборной активности эпохи арианских споров.