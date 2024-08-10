МакВильямс - Психоаналитическая психотерапия

Психоаналитические виды терапии, включая психоанализ, — это подходы к оказанию помощи людям, берущие свое начало в идеях Зигмунда Фрейда, его соратников и последователей. Вероятно, такое происхождение справедливо практически для всех вариантов «лечения разговором», поскольку большинство видов организации терапевтических встреч — даже весьма существенно отличающиеся от того, как работал Фрейд — по крайней мере, отчасти сохраняют связь с его наследием.

Мне кажется, что главная идея психодинамических подходов к оказанию помощи людям состоит в том, что чем более мы честны с собой, тем больше у нас возможностей жить счастливо и с пользой. При этом психоаналитическое восприятие улавливает всю сложность достижения такой честности по отношению к нашим собственным мотивам. Общей целью различных терапевтических подходов внутри психоаналитического пантеона является содействие в повышении способности осознавать то, что не является сознательным, то есть признавать то, что трудно или больно видеть в самих себе. Бессознательные феномены могут включать ощущение бессилия (опасность психической декомпенсации, фрагментации, аннигиляции), тщеславность (чувствительность к стыду, стремление к совершенству, фантазии всемогущества, исключительности и привилегированности), конфликт (напряженность между желаниями и запретами, амбивалентность, преследование взаимоисключающих целей), недостаток нравственности (склонность к самообману, желание быть всегда правым, неспособность видеть отрицательные последствия своих действий), а также вожделение, жадность, соперничество и агрессию, столь пылко разоблачаемые ранней фрейдистской теорией в атмосфере общества, где соблюдение приличий значило гораздо больше, нежели сейчас.

Клинические и теоретические работы по психоанализу всегда сосредотачивались на выявлении мотивов, не очевидных для нас, на том основании, что осознание отрицаемых частей нашей психики освободит нас от необходимости тратить время и силы на то, чтобы удерживать их в бессознательном. Таким образом, больше внимания и энергии останется на выполнение сложной задачи жить разумной, плодотворной и счастливой жизнью. Мотивы, обычно низводимые до состояния бессознательности, разнятся от индивида к индивиду, от культуры к культуре и от одной эпохи к другой. Вероятно, не случайно в современных западных культурах, с характерной для них индивидуальной мобильностью, где расширенные и даже нуклеарные семьи географически неоднородны и где характерным решением большинства проблем в отношениях является расставание — иначе говоря, где не приветствуется жажда цепляться за кого-то, а признаки зависимости внушают презрение — исследователи и теоретики психоанализа уделяют особое внимание привязанности, отношениям, взаимозависимости и интерсубъективности.

МакВильямс Н. - Психоаналитическая психотерапия - Руководство практика

Пер. с англ. — Ижевск : ERGO, 2016. — XXIV, 392 с. — (Серия «Линии психоанализа»).

ISBN 978-5-98904-302-6

МакВильямс Н. - Психоаналитическая психотерапия – Содержание

Об авторе

Предисловие

Благодарности

Психоаналитическая психотерапия: руководство практика

Глава 1. Что определяет психоаналитическую терапию?

Предыстория

Психоанализ и психоаналитические виды терапии

Моя собственная ориентация

Глава 2. Психоаналитической восприятие

Любопытство и благоговение

Многозначность

Идентификация и эмпатия

Субъективность и восприимчивость к аффекту

Привязанность

Вера

Заключительные замечания

Глава 3. Подготовка терапевта

Направляющие соображения

Терапия для терапевта

Другие ценные основания практики

Заключительные замечания

Глава 4. Подготовить клиента

Обеспечить безопасность

Познакомить пациента с терапевтическим процессом

Заключительные замечания

Глава 5. Границы I: рамка

Некоторые общие наблюдения, касающиеся терапевтов и границ 570.48 null)

Особые границы и их судьбы

Искусство говорить «нет»

Заключительные замечания

Глава 6. Основные терапевтические процессы

Слушание

Говорение

Что влияет на терапевтический стиль

Интеграция психоаналитической терапии с другими подходами

Власть и любовь

Глава 7. Границы II: затруднения

Случайные и более или менее невинные события

Разыгрывания

Самораскрытие

Прикосновение

Заключительные замечания

Глава 8. Молли

Первоначальная клиническая картина

История лечения

Наблюдения после лечения

Глава 9. Донна

Первоначальная клиническая картина

История лечения

Наблюдения после лечения

Глава 10. Дополнительные уроки психоаналитической терапии

О психоаналитическом знании

Эмоции

Развитие

Травма и стресс

Близость и сексуальность

Самоуважение

Прощение и сострадание

Глава 11. Профессиональные риски и вознаграждения

Профессиональные риски

Вознаграждения

Глава 12. Забота о себе

Забота об Оно

Забота о Я

Забота о Сверх-Я

Приложение

Аннотированная библиография

Библиография

Именной указатель

Предметный указатель