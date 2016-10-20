Георгий Мандзаридис - Глобализация и глобальность - химера и истина

Об авторе книги:

Георгий Мандзаридис родился в Фессалониках в 1935 году, является профессором этики и христианской социологии богословского факультета Фессалоникского университета имени Аристотеля.

Стремление человека к сближению и общению является для него врождённым. Добиваться всемирного сближения и общения – самое возвышенное

выражение такого душевного расположения. Так что нетрудно понять тот отзвук, который находят в сердцах многих людей появляющиеся время от времени теории всемирного единства, а также политические идеологемы, такие как «глобализация», которые выдвигает «новый мировой порядок» нашего времени. С другой стороны, люди разочаровываются, обманываясь в своих надеждах на действительное сближение, и чувствуют угрозу своей свободе, которую несёт миру «новый мировой порядок», формирующий тенденции к замкнутости и изоляции, которые часто приводят к серьёзному разладу.

Наше время находится на пересечении этих двух тенденций: глобализации и самозамкнутости. С одной стороны, стираются границы и мир объединяется, а с другой стороны, начинают главенствовать локальные интересы, появляется новый национализм и расовая самоограниченность, которые, казалось, уже давно утратили силу. Апофеоз глобализации совпал с падением социалистической системы. Народы, которые не жили в системе социалистического интернационализма, были призваны согласиться с идеологией глобализации. А те народы, которые испытали разочарование в социалистическом интернационализме, тем сильнее стали отстаивать свою национальную идентичность, часто поощряемые в этом самими идеологами глобализации. Такое противоречивое, но вполне закономерное положение, которое наблюдается в наше время, показывает, что на самом деле отсутствует искреннее стремление к подлинной глобальности (всемирности).

Глобализация нового мирового порядка создаёт лишь ложную и призрачную глобальность. Хотя внешне и кажется, что она связует людей, помогает взаимному сближению, ломает разделяющие людей барьеры и способствует общению, на практике она ведёт к превращению всех людей в бесформенную массу, к разрушению всех государств, к смешению религий, к унификации человеческого поведения и человеческих поступков, к американизации образа жизни. Апогеем этих отрицательных процессов является исчезновение человека как личности, и самой истины о личности. Это исчезновение происходит на двух уровнях: на религиозном, точнее, на богословском уровне, где только и может быть выработано и обосновано истинное учение о личности, и на антропологическом уровне, на котором и может отражаться и восприниматься названная богословская истина о человеке как творении «по образу и по подобию» Божию. Религиозный синкретизм нового времени, натиску которого подвергается христианство, грозит уничтожить истину о личности, сведя человека непосредственно на низший уровень. Ибо если христианство становится «одной из религиозных практик», если его пытаются смешать с другими религиями и религиозными верованиями, то истребляется истина о личном Боге и о личном Его общении с миром, что и составляет сущность христианства.

Различные религии, включая и христианство, рассматриваются этой новой эпохой как способы психологического успокаивания человека. С другой стороны, современная глобализация, представляющая собой идеологию приверженцев нового мирового порядка, угрожает истинному учению о человеке как о личности и на антропологическом уровне, и ведёт к её действительному исчезновению. Глобализация рассматривает мир как однородный материал, не замечает его принципов, ценностей и особенностей и устанавливает власть денег. Исходя из этого, становится очевидно, в каком безвыходном положении оказывается сама человеческая личность. Самая большая надежда, которая остаётся, – это новое обретение истины о личности и её воцерковлении с учётом динамики современного общества. Косная приверженность схемам прошлого, как и стремительное, неосторожное вовлечение в процессы глобализации, равным образом приводят к бесполезным результатам, которые, как правило, порождают одни лишь опасности. Однако вызов глобализации не приводит обязательно и неизбежно только к унификации людей, а напротив, может послужить поводом к деятельному созиданию и выдвижению на первый план общения личностей. Именно это и относится к Церкви и её достоянию, ибо сознание всемирности выражает саму её природу. Поэтому вызов глобализации может послужить лучшим предлогом для самокритики и нового воссоединения верных.

Также вызов глобализации может оказаться полезен в качестве благоприятного повода для верующего человека освободиться от самоизоляции и пережить всемирность - глобальность, к которой Церковь призывает всякого своего члена. Утешает то, что в последнее время поиск истины о личности находится в эпицентре богословского внимания, особенно в православных богословских кругах. Но пока неизвестно, сколь большие последствия вызовет этот интерес. Тем более нельзя знать, найдёт ли истина о личности, которую несёт Православная Церковь, отклик в остальном христианском мире, и тем более в нехристианском мире. Но что мы знаем и в чём мы убеждены, так это в том, что православная истина о личности – это единственная истина, которая может самым существенным образом удовлетворить современного человека, вернуть ему цельность и предложить истинную глобальность в противоположность химерической глобализации наших дней. Глобальность, которую несёт Церковь, имеет своим основанием человеческую личность, и по своей глубине она человечна, имеет подлинный, вселенский и непреходящий характер. Более того, она не исчерпывается человечеством, но распространяется на всё творение.

Наконец, христианская всемирность расширяется в Личности Христа и выходит за пределы тварного мира, в беспредельность и вечность. Это та глобальность-всемирность, которая открыта для всего богочеловеческого бытия в целом. Христианская глобальность-всемирность, несомненно, является абсолютной и потому труднодосягаемой. Но в обычной жизни правильный выбор всегда происходит при обращении к чему-то абсолютному и недоступному, ради того, чтобы совершать действия уже в обычных условиях, ибо только абсолютное может существенно повлиять на повседневную жизнь и обеспечить обществу надёжное направление развития. Без этой цели жизнь людей становится хаотической и неустойчивой. Безвыходное положение, в которое попал современный мир, не нужно рассматривать как необратимое и роковое. Это, казалось бы, безвыходное положение может каким-то лучшим образом послужить поводом приуготовления к сущностному возрождению. К такому возрождению, которое полагает свой центр тяжести не в системах и политических играх, но в человеческой личности. Именно к ней всегда устремлялось внимание Церкви, и на ней сосредотачивается православное богословие. И в надежде на такое возрождение безвыходное положение нашего времени может стать трамплином к новым величественным горизонтам.