Марков - Философия упадка

Слово «софист» обычно употребляется в обыденной речи с презрением — в значении «бесплодный спорщик», «умственный мошенник», «хитрец», «демагог». Но на самом деле это слово означает всего лишь профессионала в таком деле, как мудрость, интеллектуала, человека, зарабатывающего умственным трудом. Мы привыкли к тому, что людей умственного труда вокруг много, и это мешает оценить софистическую революцию в Афинах в конце V в. до н. э.

Древние греки понимали мудрость широко, как любое умение, требующее высокой квалификации. Мудрец — это тот, кто умеет построить корабль, основать новый город или примирить сограждан. Софисты оставили за собой только одно значение мудрости — словесный навык, навык убеждения и управления людьми.

Они предпочитали не мудрость, которая работает с вещами, — строительство кораблей, изготовление чаш или поварское искусство. Их интересовала мудрость, работающая со словами, способная воздействовать на граждан. Кто умеет управлять словами, тот правит и людьми — вот главный принцип софистики.

Поэтому первое, с чего начинали античные софисты, такие как Горгий, Гиппий, Продик и многие другие, — с нового отношения к слову. Они стали понимать слово не как отсылку к вещи или поступку, но как самодостаточную единицу, которая может определять реальность. В слове для них скрывалось целое представление, спектакль, который меняет и наше отношение к реальности, и даже саму реальность.

Сейчас бы все эти софисты, конечно, выступали на телевидении и вели каналы в социальных сетях. Но тогда им было доступно словесное шоу: впрочем, тоже очень театрализованное. Например, Гиппий сам делал себе одежду и обувь — и не потому, что любил шить, но потому, что ему нужен был костюм, который очарует всех. Он сделал себе даже золотые кольца, ведь это модно и шокирующе.

Тренировки ораторов софисты начинали с постановки голоса, интонаций, с напевности, с умения импровизировать и говорить в рифму — так, чтобы слушатели были настолько увлечены речью, что принимали бы ее за единственный достойный способ разговора о реальности.

Марков, А.В. - Философия упадка - Здесь научат самому дурному

Москва: Издательство АСТ, 2024. — 304 с.; ил. — (Тёмная академия. Non-ﬁction).

ISBN 978-5-17-159794-8

Марков, А.В. - Философия упадка – Содержание

Предисловие

Глава 1 Софисты, восхваляющие дурное

Глава 2 Император Юлиан, античный декадент

Глава 3 Аретино, певец порочного мира

Глава 4 Свифт, отец черного юмора

Глава 5 Гельвеций, или Апология эгоизма

Глава 6 Де Сад, или Несчастье либертинажа

Глава 7 Лотреамон: злая декламация

Глава 8 Бодлер среди бедняков и химер

Глава 9 Штирнер, эгоист-теоретик

Глава 10 Ницше, или Путешествие за пределы морали

Глава 11 Шестов: Бог выше добра

Глава 12 Маринетти, экстатический милитарист

Глава 13 Альфред Жарри, король и шут богемы

Глава 14 Жан-Пьер Бриссе, или Язык есть секс

Глава 15 Мигель де Унамуно: огорченный бытием

Глава 16 Жорж Батай: жертвоприношение разума

Глава 17 Антонен Арто, шут над пропастью

Глава 18 Ролан Барт: танец влюбленной речи

Глава 19 Делёз: против гуманизма, против истины

Глава 20 Кристева: бегство от отвращения

Глава 21 Темные теории наших дней

Послесловие

Избранная библиография

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