Причина многих ожесточённых и бесплодных споров с давних времён — в том, что спорщики, сами того не замечая, вкладывают в один и тот же термин совершенно разный смысл. Эталонным примером такой ситуации, наверное, можно назвать неутихающие более полувека споры об искусственном интеллекте.

Это понятие, появившись изначально в научной сфере среди специалистов, работавших в области вычислительной техники, довольно быстро просочилось в искусство и поп-культуру, где претерпело весьма причудливые изменения: сейчас представление случайно взятого человека об искусственном интеллекте, скорее всего, основано не на работах учёных, а на фильме «Терминатор».

Автор термина — Джон Маккарти, американский информатик (и, между прочим, изобретатель языка Lisp) — предложил его на границе 1955–1956 гг. Определение Маккарти звучало следующим образом: «Искусственный интеллект — наука и инженерная деятельность, направленная на создание умных [intelligent] машин» . Как часто бывает, название дисциплины стали активно использовать и для обозначения её объекта, то есть самих «умных машин».

На первый взгляд, название, данное создателем, не слишком удачно: его проблема в том, что понятие «умный» само по себе требует определения. Но современникам Маккарти и участникам состоявшейся в 1956 г. первой в истории конференции по искусственному интеллекту всё было более или менее понятно. Дело в том, что исследования в этой области начались задолго до того, как термин появился в его современном виде. В 1950 г. увидела свет статья Алана Тьюринга «Вычислительные машины и разум» (Computing Machinery and Intelligence), содержащая первый детальный анализ вопроса о том, могут ли машины думать. Тремя годами ранее датирована первая дошедшая до нас работа Тьюринга, в которой упоминается «машинный интеллект» [machine intelligence], а вообще, по мнению некоторых исследователей, Тьюринг начал заниматься этим вопросом ещё в 1941 г.

Стюарт Рассел и Питер Норвиг в классической работе «Искусственный интеллект: современный подход» (Artificial Intelligence: A Modern Approach) классифицируют определения искусственного интеллекта исходя из того, на каких свойствах разрабатываемых систем сделан акцент: на действиях [acting] систем или на воплощённых в них принципах рассуждения [thinking]. Это позволяет Расселу и Норвигу разбить все определения искусственного интеллекта на две группы. Далее, внутри каждой группы, может быть сделан акцент на характере действий (или рассуждений) систем — рациональном [rationally] или человекоподобном [humanly]. Таким образом, Рассел и Норвиг выделяют четыре группы определений. Однако, если приглядеться к приведённым ими примерам из трёх разных групп («[Автоматизация] действий, которые мы ассоциируем с мыслительным процессом у людей…» , «Изучение вопроса о том, как научить компьютеры делать вещи, которые в настоящее время лучше даются людям», «Изучение принципов вычислений, которые могут сделать возможным восприятие, рассуждение и действие»), можно обнаружить, что они сходятся в одном: искусственный интеллект — это дисциплина, ставящая своей целью создание систем, способных решать интеллектуальные задачи, то есть такие задачи, которые люди традиционно решают при помощи собственного интеллекта. Как выразился Реймонд Курцвейл: «Искусство создания машин, выполняющих функции, требующие интеллекта в случаях, когда их выполняют люди». Некоторые авторы не могут остановиться на этом и вступают на скользкую дорогу перечисления: «[Автоматизация] действий, которые мы ассоциируем с мыслительным процессом у людей, таких как принятие решений, решение задач, обучение…»

Марков С. - Охота на электроовец - Большая книга искусственного интеллекта

Москва, 2024. — 568 с. (1 том).

ISBN 978-5-600-04012-0

Марков С. - Охота на электроовец – Том 1 – Содержание

Предисловие

1 Договоримся об определениях

1.1 Понятие ИИ. Прикладной/слабый ИИ, сильный ИИ (AGI)

1.2 Тест Тьюринга, китайская комната Сёрля

1.3 Машинное обучение, его виды и области применения 1.3.1 Виды машинного обучения 1.3.2 Задачи, решаемые с помощью машинного обучения 1.3.3 Области применения машинного обучения



2 Сквозь тьму веков. История думающих машин

2.1 Древние счётные устройства и механизмы 2.1.1 Счёты, абак и астролябия 2.1.2 Антикитерский механизм

2.2 Неперовы палочки

2.3 Машина Шиккарда и паскалина

2.4 Машины Бэббиджа 2.4.1 Юность Бэббиджа. Проект де Прони как источник вдохновения 2.4.2 Доработка таблиц «Морского альманаха». Первая модель разностной машины 2.4.3 Развитие и проблемы проекта разностной машины 2.4.4 Последователи Бэббиджа: Георг Шутц и другие 2.4.5 Идеи Бэббиджа и их реализация 2.4.6 История перфокарт 2.4.7 Современники Бэббиджа — Ада Лавлейс и Луиджи Менабреа 2.4.8 Последние годы Бэббиджа и дальнейшая жизнь его идей

2.5 Табулятор Холлерита

2.6 Вершины механических вычислительных систем: военные баллистические вычислители

2.7 От электромеханических машин к ЭВМ 2.7.1 Конрад Цузе, создатель первого компьютера Z1 2.7.2 Говард Эйкен и компьютер Mark I 2.7.3 Кто же был первым? 2.7.4 Теоретики — Гёдель, Чёрч, Тьюринг 2.7.5 Забытый изобретатель Джон Винсент Атанасов 2.7.6 Взлом немецких военных шифров 2.7.7 Создатели советских ЭВМ — Сергей Лебедев и Исаак Брук



3 Машины, которые играют в игры, и игры, в которые играют машины

3.1 Ним и ниматрон

3.2 Крестики-нолики

3.3 Играть на уровне бога: от Цермело до «Ломоносова» (первое отступление) 3.3.1 Основоположник теории игр Эрнст Цермело 3.3.2 Метод обратной индукции 3.3.3 Применение обратной индукции для анализа шахматных окончаний 3.3.4 Виды решений: сильное, слабое, ультраслабое 3.3.5 Гекс — игра без ничьих 3.3.6 Решения разных игр

3.4 Шашки 3.4.1 Начало. Шашечная программа Кристофера Стрейчи 3.4.2 Продолжение. Шашечная программа Артура Сэмюэла 3.4.3 Дебют программы Chinook Джонатана Шеффера 3.4.4 Первый матч против чемпиона мира 3.4.5 Решающий матч 3.4.6 Нахождение слабого решения шашек

3.5 Шахматы 3.5.1 Шахматные автоматы и механизмы 3.5.2 Шахматные программы… без шахматных машин 3.5.3 Алекс Бернстайн и первая полноценная шахматная программа 3.5.4 СССР и США — творческая атмосфера созидания 3.5.5 Первые матчи шахматных программ и история «Каиссы 3.5.6 Рассуждения о теоретической основе шахматного программирования и идеи Ботвинника 3.5.7 Прогресс в компьютерных шахматах в конце XX века 3.5.8 Появление и развитие проекта Фэнсюна Сюя 3.5.9 Первый матч против чемпиона мира 3.5.10 Второй матч против чемпиона мира 3.5.11 Компьютерные шахматы после Deep Blue

3.6 Грубая сила машины: отделяем правду от вымысла (второе отступление)

3.7 Го — новая цель .

3.8 Итоги и перспективы

4 Нейронные сети и глубокое обучение

4.1 Бионика и история изучения мышления

4.2 Лягушки, мыши, кальмары, люди и другие животные в цепких руках нейрофизиологов 4.2.1 От экспериментов на животных до открытия нейронов 4.2.2 История исследований электрической активности мозга 4.2.3 Первые математические модели нейрона — Хорвег, Вейс и Лапик 4.2.4 Принцип «всё или ничего» — Лукас, Эдриан, Като 4.2.5 Два английских джентльмена и долгопёрый прибрежный кальмар 4.2.6 Мышонок Гарольд и его увлекательная жизнь после смерти 4.2.7 Коннектомика сегодня

4.3 История первой модели искусственного нейрона: Мак-Каллок и Питтс 4.3.1 Учёный, беспризорник и иммигрант 4.3.2 «Мы знаем, как мы знаем» 4.3.3 Удивительные приключения нейронных сетей в мире кибернетики: работа с Норбертом Винером 4.3.4 Научная богема и экспериментальная эпистемология 4.3.5 Грустный эпилог

4.4 Фрэнк Розенблатт, перцептрон, кот Тобермори и крысы 4.4.1 Наследие Мак-Каллока и Питтса 4.4.2 Развитие нейросетевых моделей 4.4.3 Исследования нейробиологов 4.4.4 Первые эксперименты в области искусственных нейронных сетей 4.4.5 Перцептрон Розенблатта 4.4.6 Первые нейрокомпьютеры 4.4.7 Нейросетевые исследования 1960-х годов 4.4.8 Теоретические результаты 4.4.9 Друзья, увлечения и крысы Розенблатта

4.5 «Чистюли» и «грязнули» — разные школы ИИ

4.6 Марвин Минский и зима искусственного интеллекта

Указатель

Источники

Марков С. - Охота на электроовец - Большая книга искусственного интеллекта

Москва, 2024. — 784 с. (2 том).

ISBN 978-5-600-04012-0

Марков С. - Охота на электроовец – Том 2 – Содержание

5 Предвестники весны искусственного интеллекта

5.1 Три ключевых фактора успеха

5.2 Модели и алгоритмы 5.2.1 СССР, Фрейд и котики приходят на помощь 5.2.2 Исследования Румельхарта 5.2.3 Метод обратного распространения ошибки 5.2.3.1 Описание проблемы 5.2.3.2 Начало поиска метода 5.2.3.3 Зигмунд Фрейд и его нейробиологические исследования 5.2.3.4 Теория расчёта весов и описание метода обратного распространения ошибки 5.2.4 Глубокое обучение: многослойные нейронные сети с регулярной структурой 5.2.4.1 Роль котиков в развитии нейронных сетей 5.2.4.2 Когнитрон и неокогнитрон Кунихико Фукусимы 5.2.4.3 Ян Лекун: внедрение метода обратного распространения ошибки для обучения свёрточных нейронных сетей 5.2.5 Рекуррентные нейронные сети 5.2.5.1 Обсуждение теоретической возможности 5.2.5.2 Предложения и проблемы 5.2.5.3 Сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) и другие модели 5.2.6 Автокодировщики, контрастное обучение и близнецы Барлоу

5.3 Машины 5.3.1 Гордон Мур и его закон 5.3.2 Пределы роста 5.3.3 Оборудование для нейронных сетей: GPU, TPU, FPGA 5.3.4 Импульсные нейронные сети 5.3.5 Нейроморфные системы типа I. Начало 5.3.6 Нейроморфные системы типа I. Исследования мозга и принцип STDP 5.3.7 Нейроморфные системы типа I. Перспективы 5.3.8 Нейроморфные системы типа II. Начало 5.3.9 Открытие мемристора . 5.3.10 Нейроморфные системы типа II сегодня 5.3.11 Перспективные вычислительные технологии

5.4 Данные

6 Час настал. Да грянет бал!

6.1 ИИ сейчас — большой интерес, обширные вложения и хорошие прогнозы

6.2 Машина распознаёт образы 6.2.1 Распознавание изображений 6.2.1.1 Фей-Фей Ли и ImageNet 6.2.1.2 SuperVision и её особенности 6.2.1.3 Предшественники AlexNet 6.2.1.4 Последователи AlexNet. GoogLeNet как новый уровень 6.2.1.5 Конец начала и перспективы развития 6.2.2 Распознавание звука 6.2.2.1 «Тобермори» — фоноперцептрон Розенблатта 6.2.2.2 Теория звука и общие соображения о распознавании речи 6.2.2.3 Корпусы речи 6.2.2.4 Метрики оценки 6.2.2.5 Прогресс и проблемы 6.2.3 Распознавание образов в играх 6.2.3.1 Победа в го 6.2.3.2 Методы в основе AlphaGo 6.2.3.3 Дальнейшее развитие AlphaGo — отказ от человеческих знаний 6.2.3.4 Кто же сильнее в шахматах? 6.2.3.5 Последние достижения нейросетей в го и шахматах 6.2.3.6 Игры с неполной информацией: карточные игры 6.2.3.7 Игры с неполной информацией: стратегии реального времени 6.2.4 Распознание образов: кое-что ещё

6.3 Машина учится понимать: обработка естественного языка

6.3.1 Первые диалоговые системы: ELIZA, PARRY и SHRDLU 6.3.1.1 ELIZA 6.3.1.2 PARRY 6.3.1.3 SHRDLU 6.3.2 Сосиска в тексте: машинный перевод 6.3.2.1 Первые проекты Смирнова-Троянского и Арцруни 6.3.2.2 Использование ЭВМ и формулирование теории машинного перевода 6.3.2.3 Джорджтаунский эксперимент, принёсший оптимизм 6.3.2.4 Отчёт ALPAC, принёсший разочарование 6.3.2.5 Подходы к машинному переводу и его дальнейшее развитие 6.3.2.6 Метрики и проблемы качества перевода 6.3.3 Семантическая вселенная: от Бенджио и Миколова до трансформеров 6.3.3.1 Представление текстовой информации 6.3.3.2 Языковые модели и работа Бенджио 6.3.3.3 Революция word2vec 6.3.3.4 Наследники word2vec. Концепция «внимания» 6.3.3.5 Вторая революция в NLP: трансформеры 6.3.3.6 Тесты на понимание естественного языка 6.3.4 Современные чат-боты и прогнозы Тьюринга 6.3.4.1 Успехи чат-ботов — отличаем правду от вымысла 6.3.4.2 Смысл теста Тьюринга 6.3.4.3 Прогресс диалоговых систем и применяемые подходы 6.3.4.4 Перспективные диалоговые модели

6.4 Машина учится говорить 6.4.1 Первые попытки синтеза речи 6.4.2 Новые шаги — от «Эуфонии» к вокодерам 6.4.3 Синтез речи на ЭВМ и его применение 6.4.4 Развитие конкатенативного синтеза речи 6.4.5 Развитие параметрического синтеза речи 6.4.6 Первые применения нейронных сетей для синтеза речи 6.4.7 Появление модели WaveNet и новые проблемы 6.4.8 Современные TTS-системы 6.4.9 Направления новых исследований

6.5 Эмоциональные вычисления и социальный ИИ 6.5.1 Как насчёт эмоций и сознания у машин? 6.5.2 Эмоциональный интеллект 6.5.3 Представление эмоциональной информации 6.5.4 Наборы данных для анализа эмоций 6.5.5 Современные достижения в анализе эмоций 6.5.6 Настоящее и будущее эмоциональных вычислений

6.6 Машина учится творить: генеративные модели 6.6.1 Критерии творчества 6.6.2 Первые опыты по автоматизации сочинения текстов 6.6.3 Рождение нейросетевой литературы 6.6.4 GPT-3 и гонка за триллионом параметров 6.6.5 Лучше меньше, да умнее! Появление ChatGPT 6.6.6 Фундаментальные модели и новые перспективы 6.6.7 Машина как художник. Первые шаги: раскраска и стилизация 6.6.8 Машина как художник. Генеративно-состязательные и ганизм 6.6.9 Машина как художник. Создание изображения по текстовому описанию 6.6.10 Машина создаёт видео 6.6.11 Машина как композитор 6.6.12 Машина создаёт всё: мультимодальные модели 6.6.13 Другие творческие успехи машин



7 Легенда о големе: ИИ, захватывающий мир

7.1 Насколько опасен ИИ? 7.1.1 История человеческих страхов перед машинами 7.1.2 Текущая оценка опасности развития ИИ 7.1.3 Варианты преодоления рисков развития ИИ

7.2 Сверхразум: реальные и мнимые опасности

7.3 Съедят ли людей электроовцы? 7.3.1 Влияние технического прогресса на общество: история проблемы 7.3.2 Сегодня в мире: прогресс и перспективы 7.3.3 Бессмысленный труд: невкусный плод древа прогресса 7.3.4 Висит груша — нельзя скушать: новые рабочие места 7.3.5 Идея безусловного основного дохода 7.3.6 Призрак постмальтузианства 7.3.7 Перспективы различных профессий в эпоху четвёртой индустриальной революции 7.3.8 Грозит ли человечеству безделье: насколько реальна проблема избытка рабочей силы?

7.4 Цифровой тайный суд и другие проблемы алгоритмического общества

7.5 Законодательное регулирование ИИ

7.6 Будем разумны!

8 Контуры будущего: задачи сегодняшнего и завтрашнего дня

8.1 Перспективные направления исследований

8.2 Облачные технологии и распределённое обучение

8.3 Иллюзии нейросетей

8.4 Интерпретация работы моделей ИИ

8.5 Морально-этические вопросы применительно к ИИ

8.6 Далеко ли до общего искусственного интеллекта (AGI

9 Заключение

10 Благодарности

Указатель

Источники