Марков - Охота на электроовец - Том 1 и 2
Причина многих ожесточённых и бесплодных споров с давних времён — в том, что спорщики, сами того не замечая, вкладывают в один и тот же термин совершенно разный смысл. Эталонным примером такой ситуации, наверное, можно назвать неутихающие более полувека споры об искусственном интеллекте.
Это понятие, появившись изначально в научной сфере среди специалистов, работавших в области вычислительной техники, довольно быстро просочилось в искусство и поп-культуру, где претерпело весьма причудливые изменения: сейчас представление случайно взятого человека об искусственном интеллекте, скорее всего, основано не на работах учёных, а на фильме «Терминатор».
Автор термина — Джон Маккарти, американский информатик (и, между прочим, изобретатель языка Lisp) — предложил его на границе 1955–1956 гг. Определение Маккарти звучало следующим образом: «Искусственный интеллект — наука и инженерная деятельность, направленная на создание умных [intelligent] машин» . Как часто бывает, название дисциплины стали активно использовать и для обозначения её объекта, то есть самих «умных машин».
На первый взгляд, название, данное создателем, не слишком удачно: его проблема в том, что понятие «умный» само по себе требует определения. Но современникам Маккарти и участникам состоявшейся в 1956 г. первой в истории конференции по искусственному интеллекту всё было более или менее понятно. Дело в том, что исследования в этой области начались задолго до того, как термин появился в его современном виде. В 1950 г. увидела свет статья Алана Тьюринга «Вычислительные машины и разум» (Computing Machinery and Intelligence), содержащая первый детальный анализ вопроса о том, могут ли машины думать. Тремя годами ранее датирована первая дошедшая до нас работа Тьюринга, в которой упоминается «машинный интеллект» [machine intelligence], а вообще, по мнению некоторых исследователей, Тьюринг начал заниматься этим вопросом ещё в 1941 г.
Стюарт Рассел и Питер Норвиг в классической работе «Искусственный интеллект: современный подход» (Artificial Intelligence: A Modern Approach) классифицируют определения искусственного интеллекта исходя из того, на каких свойствах разрабатываемых систем сделан акцент: на действиях [acting] систем или на воплощённых в них принципах рассуждения [thinking]. Это позволяет Расселу и Норвигу разбить все определения искусственного интеллекта на две группы. Далее, внутри каждой группы, может быть сделан акцент на характере действий (или рассуждений) систем — рациональном [rationally] или человекоподобном [humanly]. Таким образом, Рассел и Норвиг выделяют четыре группы определений. Однако, если приглядеться к приведённым ими примерам из трёх разных групп («[Автоматизация] действий, которые мы ассоциируем с мыслительным процессом у людей…» , «Изучение вопроса о том, как научить компьютеры делать вещи, которые в настоящее время лучше даются людям», «Изучение принципов вычислений, которые могут сделать возможным восприятие, рассуждение и действие»), можно обнаружить, что они сходятся в одном: искусственный интеллект — это дисциплина, ставящая своей целью создание систем, способных решать интеллектуальные задачи, то есть такие задачи, которые люди традиционно решают при помощи собственного интеллекта. Как выразился Реймонд Курцвейл: «Искусство создания машин, выполняющих функции, требующие интеллекта в случаях, когда их выполняют люди». Некоторые авторы не могут остановиться на этом и вступают на скользкую дорогу перечисления: «[Автоматизация] действий, которые мы ассоциируем с мыслительным процессом у людей, таких как принятие решений, решение задач, обучение…»
Марков С. - Охота на электроовец - Большая книга искусственного интеллекта
Москва, 2024. — 568 с. (1 том).
ISBN 978-5-600-04012-0
Марков С. - Охота на электроовец – Том 1 – Содержание
Предисловие
1 Договоримся об определениях
- 1.1 Понятие ИИ. Прикладной/слабый ИИ, сильный ИИ (AGI)
- 1.2 Тест Тьюринга, китайская комната Сёрля
-
1.3 Машинное обучение, его виды и области применения
- 1.3.1 Виды машинного обучения
- 1.3.2 Задачи, решаемые с помощью машинного обучения
- 1.3.3 Области применения машинного обучения
2 Сквозь тьму веков. История думающих машин
-
2.1 Древние счётные устройства и механизмы
- 2.1.1 Счёты, абак и астролябия
- 2.1.2 Антикитерский механизм
- 2.2 Неперовы палочки
- 2.3 Машина Шиккарда и паскалина
-
2.4 Машины Бэббиджа
- 2.4.1 Юность Бэббиджа. Проект де Прони как источник вдохновения
- 2.4.2 Доработка таблиц «Морского альманаха». Первая модель разностной машины
- 2.4.3 Развитие и проблемы проекта разностной машины
- 2.4.4 Последователи Бэббиджа: Георг Шутц и другие
- 2.4.5 Идеи Бэббиджа и их реализация
- 2.4.6 История перфокарт
- 2.4.7 Современники Бэббиджа — Ада Лавлейс и Луиджи Менабреа
- 2.4.8 Последние годы Бэббиджа и дальнейшая жизнь его идей
- 2.5 Табулятор Холлерита
- 2.6 Вершины механических вычислительных систем: военные баллистические вычислители
-
2.7 От электромеханических машин к ЭВМ
- 2.7.1 Конрад Цузе, создатель первого компьютера Z1
- 2.7.2 Говард Эйкен и компьютер Mark I
- 2.7.3 Кто же был первым?
- 2.7.4 Теоретики — Гёдель, Чёрч, Тьюринг
- 2.7.5 Забытый изобретатель Джон Винсент Атанасов
- 2.7.6 Взлом немецких военных шифров
- 2.7.7 Создатели советских ЭВМ — Сергей Лебедев и Исаак Брук
3 Машины, которые играют в игры, и игры, в которые играют машины
- 3.1 Ним и ниматрон
- 3.2 Крестики-нолики
-
3.3 Играть на уровне бога: от Цермело до «Ломоносова» (первое отступление)
- 3.3.1 Основоположник теории игр Эрнст Цермело
- 3.3.2 Метод обратной индукции
- 3.3.3 Применение обратной индукции для анализа шахматных окончаний
- 3.3.4 Виды решений: сильное, слабое, ультраслабое
- 3.3.5 Гекс — игра без ничьих
- 3.3.6 Решения разных игр
-
3.4 Шашки
- 3.4.1 Начало. Шашечная программа Кристофера Стрейчи
- 3.4.2 Продолжение. Шашечная программа Артура Сэмюэла
- 3.4.3 Дебют программы Chinook Джонатана Шеффера
- 3.4.4 Первый матч против чемпиона мира
- 3.4.5 Решающий матч
- 3.4.6 Нахождение слабого решения шашек
-
3.5 Шахматы
- 3.5.1 Шахматные автоматы и механизмы
- 3.5.2 Шахматные программы… без шахматных машин
- 3.5.3 Алекс Бернстайн и первая полноценная шахматная программа
- 3.5.4 СССР и США — творческая атмосфера созидания
- 3.5.5 Первые матчи шахматных программ и история «Каиссы
- 3.5.6 Рассуждения о теоретической основе шахматного программирования и идеи Ботвинника
- 3.5.7 Прогресс в компьютерных шахматах в конце XX века
- 3.5.8 Появление и развитие проекта Фэнсюна Сюя
- 3.5.9 Первый матч против чемпиона мира
- 3.5.10 Второй матч против чемпиона мира
- 3.5.11 Компьютерные шахматы после Deep Blue
- 3.6 Грубая сила машины: отделяем правду от вымысла (второе отступление)
- 3.7 Го — новая цель .
- 3.8 Итоги и перспективы
4 Нейронные сети и глубокое обучение
- 4.1 Бионика и история изучения мышления
-
4.2 Лягушки, мыши, кальмары, люди и другие животные в цепких руках нейрофизиологов
- 4.2.1 От экспериментов на животных до открытия нейронов
- 4.2.2 История исследований электрической активности мозга
- 4.2.3 Первые математические модели нейрона — Хорвег, Вейс и Лапик
- 4.2.4 Принцип «всё или ничего» — Лукас, Эдриан, Като
- 4.2.5 Два английских джентльмена и долгопёрый прибрежный кальмар
- 4.2.6 Мышонок Гарольд и его увлекательная жизнь после смерти
- 4.2.7 Коннектомика сегодня
-
4.3 История первой модели искусственного нейрона: Мак-Каллок и Питтс
- 4.3.1 Учёный, беспризорник и иммигрант
- 4.3.2 «Мы знаем, как мы знаем»
- 4.3.3 Удивительные приключения нейронных сетей в мире кибернетики: работа с Норбертом Винером
- 4.3.4 Научная богема и экспериментальная эпистемология
- 4.3.5 Грустный эпилог
-
4.4 Фрэнк Розенблатт, перцептрон, кот Тобермори и крысы
- 4.4.1 Наследие Мак-Каллока и Питтса
- 4.4.2 Развитие нейросетевых моделей
- 4.4.3 Исследования нейробиологов
- 4.4.4 Первые эксперименты в области искусственных нейронных сетей
- 4.4.5 Перцептрон Розенблатта
- 4.4.6 Первые нейрокомпьютеры
- 4.4.7 Нейросетевые исследования 1960-х годов
- 4.4.8 Теоретические результаты
- 4.4.9 Друзья, увлечения и крысы Розенблатта
- 4.5 «Чистюли» и «грязнули» — разные школы ИИ
- 4.6 Марвин Минский и зима искусственного интеллекта
Указатель
Источники
Марков С. - Охота на электроовец - Большая книга искусственного интеллекта
Москва, 2024. — 784 с. (2 том).
ISBN 978-5-600-04012-0
Марков С. - Охота на электроовец – Том 2 – Содержание
5 Предвестники весны искусственного интеллекта
- 5.1 Три ключевых фактора успеха
-
5.2 Модели и алгоритмы
- 5.2.1 СССР, Фрейд и котики приходят на помощь
- 5.2.2 Исследования Румельхарта
-
5.2.3 Метод обратного распространения ошибки
- 5.2.3.1 Описание проблемы
- 5.2.3.2 Начало поиска метода
- 5.2.3.3 Зигмунд Фрейд и его нейробиологические исследования
- 5.2.3.4 Теория расчёта весов и описание метода обратного распространения ошибки
-
5.2.4 Глубокое обучение: многослойные нейронные сети с регулярной структурой
- 5.2.4.1 Роль котиков в развитии нейронных сетей
- 5.2.4.2 Когнитрон и неокогнитрон Кунихико Фукусимы
- 5.2.4.3 Ян Лекун: внедрение метода обратного распространения ошибки для обучения свёрточных нейронных сетей
-
5.2.5 Рекуррентные нейронные сети
- 5.2.5.1 Обсуждение теоретической возможности
- 5.2.5.2 Предложения и проблемы
- 5.2.5.3 Сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) и другие модели
- 5.2.6 Автокодировщики, контрастное обучение и близнецы Барлоу
-
5.3 Машины
- 5.3.1 Гордон Мур и его закон
- 5.3.2 Пределы роста
- 5.3.3 Оборудование для нейронных сетей: GPU, TPU, FPGA
- 5.3.4 Импульсные нейронные сети
- 5.3.5 Нейроморфные системы типа I. Начало
- 5.3.6 Нейроморфные системы типа I. Исследования мозга и принцип STDP
- 5.3.7 Нейроморфные системы типа I. Перспективы
- 5.3.8 Нейроморфные системы типа II. Начало
- 5.3.9 Открытие мемристора .
- 5.3.10 Нейроморфные системы типа II сегодня
- 5.3.11 Перспективные вычислительные технологии
- 5.4 Данные
6 Час настал. Да грянет бал!
- 6.1 ИИ сейчас — большой интерес, обширные вложения и хорошие прогнозы
-
6.2 Машина распознаёт образы
-
6.2.1 Распознавание изображений
- 6.2.1.1 Фей-Фей Ли и ImageNet
- 6.2.1.2 SuperVision и её особенности
- 6.2.1.3 Предшественники AlexNet
- 6.2.1.4 Последователи AlexNet. GoogLeNet как новый уровень
- 6.2.1.5 Конец начала и перспективы развития
-
6.2.2 Распознавание звука
- 6.2.2.1 «Тобермори» — фоноперцептрон Розенблатта
- 6.2.2.2 Теория звука и общие соображения о распознавании речи
- 6.2.2.3 Корпусы речи
- 6.2.2.4 Метрики оценки
- 6.2.2.5 Прогресс и проблемы
-
6.2.3 Распознавание образов в играх
- 6.2.3.1 Победа в го
- 6.2.3.2 Методы в основе AlphaGo
- 6.2.3.3 Дальнейшее развитие AlphaGo — отказ от человеческих знаний
- 6.2.3.4 Кто же сильнее в шахматах?
- 6.2.3.5 Последние достижения нейросетей в го и шахматах
- 6.2.3.6 Игры с неполной информацией: карточные игры
- 6.2.3.7 Игры с неполной информацией: стратегии реального времени
- 6.2.4 Распознание образов: кое-что ещё
- 6.2.1 Распознавание изображений
- 6.3 Машина учится понимать: обработка естественного языка
-
6.3.1 Первые диалоговые системы: ELIZA, PARRY и SHRDLU
- 6.3.1.1 ELIZA
- 6.3.1.2 PARRY
- 6.3.1.3 SHRDLU
-
6.3.2 Сосиска в тексте: машинный перевод
- 6.3.2.1 Первые проекты Смирнова-Троянского и Арцруни
- 6.3.2.2 Использование ЭВМ и формулирование теории машинного перевода
- 6.3.2.3 Джорджтаунский эксперимент, принёсший оптимизм
- 6.3.2.4 Отчёт ALPAC, принёсший разочарование
- 6.3.2.5 Подходы к машинному переводу и его дальнейшее развитие
- 6.3.2.6 Метрики и проблемы качества перевода
-
6.3.3 Семантическая вселенная: от Бенджио и Миколова до трансформеров
- 6.3.3.1 Представление текстовой информации
- 6.3.3.2 Языковые модели и работа Бенджио
- 6.3.3.3 Революция word2vec
- 6.3.3.4 Наследники word2vec. Концепция «внимания»
- 6.3.3.5 Вторая революция в NLP: трансформеры
- 6.3.3.6 Тесты на понимание естественного языка
-
6.3.4 Современные чат-боты и прогнозы Тьюринга
- 6.3.4.1 Успехи чат-ботов — отличаем правду от вымысла
- 6.3.4.2 Смысл теста Тьюринга
- 6.3.4.3 Прогресс диалоговых систем и применяемые подходы
- 6.3.4.4 Перспективные диалоговые модели
-
6.4 Машина учится говорить
- 6.4.1 Первые попытки синтеза речи
- 6.4.2 Новые шаги — от «Эуфонии» к вокодерам
- 6.4.3 Синтез речи на ЭВМ и его применение
- 6.4.4 Развитие конкатенативного синтеза речи
- 6.4.5 Развитие параметрического синтеза речи
- 6.4.6 Первые применения нейронных сетей для синтеза речи
- 6.4.7 Появление модели WaveNet и новые проблемы
- 6.4.8 Современные TTS-системы
- 6.4.9 Направления новых исследований
-
6.5 Эмоциональные вычисления и социальный ИИ
- 6.5.1 Как насчёт эмоций и сознания у машин?
- 6.5.2 Эмоциональный интеллект
- 6.5.3 Представление эмоциональной информации
- 6.5.4 Наборы данных для анализа эмоций
- 6.5.5 Современные достижения в анализе эмоций
- 6.5.6 Настоящее и будущее эмоциональных вычислений
-
6.6 Машина учится творить: генеративные модели
- 6.6.1 Критерии творчества
- 6.6.2 Первые опыты по автоматизации сочинения текстов
- 6.6.3 Рождение нейросетевой литературы
- 6.6.4 GPT-3 и гонка за триллионом параметров
- 6.6.5 Лучше меньше, да умнее! Появление ChatGPT
- 6.6.6 Фундаментальные модели и новые перспективы
- 6.6.7 Машина как художник. Первые шаги: раскраска и стилизация
- 6.6.8 Машина как художник. Генеративно-состязательные и ганизм
- 6.6.9 Машина как художник. Создание изображения по текстовому описанию
- 6.6.10 Машина создаёт видео
- 6.6.11 Машина как композитор
- 6.6.12 Машина создаёт всё: мультимодальные модели
- 6.6.13 Другие творческие успехи машин
7 Легенда о големе: ИИ, захватывающий мир
-
7.1 Насколько опасен ИИ?
- 7.1.1 История человеческих страхов перед машинами
- 7.1.2 Текущая оценка опасности развития ИИ
- 7.1.3 Варианты преодоления рисков развития ИИ
- 7.2 Сверхразум: реальные и мнимые опасности
-
7.3 Съедят ли людей электроовцы?
- 7.3.1 Влияние технического прогресса на общество: история проблемы
- 7.3.2 Сегодня в мире: прогресс и перспективы
- 7.3.3 Бессмысленный труд: невкусный плод древа прогресса
- 7.3.4 Висит груша — нельзя скушать: новые рабочие места
- 7.3.5 Идея безусловного основного дохода
- 7.3.6 Призрак постмальтузианства
- 7.3.7 Перспективы различных профессий в эпоху четвёртой индустриальной революции
- 7.3.8 Грозит ли человечеству безделье: насколько реальна проблема избытка рабочей силы?
- 7.4 Цифровой тайный суд и другие проблемы алгоритмического общества
- 7.5 Законодательное регулирование ИИ
- 7.6 Будем разумны!
8 Контуры будущего: задачи сегодняшнего и завтрашнего дня
- 8.1 Перспективные направления исследований
- 8.2 Облачные технологии и распределённое обучение
- 8.3 Иллюзии нейросетей
- 8.4 Интерпретация работы моделей ИИ
- 8.5 Морально-этические вопросы применительно к ИИ
- 8.6 Далеко ли до общего искусственного интеллекта (AGI
9 Заключение
10 Благодарности
Указатель
Источники
No comments yet. Be the first!