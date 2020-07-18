Марло – Трагическая история доктора Фауста

Серия – «Литературные памятники»

В дворце, где позабыл монарх величье,

Не блеском гордых, дерзостных деяний

Прославит муза стих небесный свой.

На суд ваш Фауста судьбу представим, И добрую и злую. Господа!

У вас вниманья просим и терпенья, О детстве Фауста расскажем вам. Он был рожден незнатными людьми В германском городке названьем Рода;

Позднее перебрался в Виттенберг,

Там возмужал, семьей родных воспитан,

И так он преуспел в священном знанье, Так вертоград схоластики украсил,

Что званьем Доктора украшен был;

Всех превзошел мужей, что любят страстно Предметы богословья обсуждать.

Потом, исполнен дерзким самомненьем, Он ринулся в запретные высоты На крыльях восковых; но тает воск — И небо обрекло его на гибель.

Занятьям дьявольским предался он, Плоды златые знанья поглощает И бредит некромантией проклятой; Превыше рая магию вознес;

Она ему милей всего на свете, — И вот он сам в рабочем кабинете.

Но корень всех наук стремись постигнуть, Твореньям Аристотеля будь верен. Ты, «Аналитика», меня пленила!

Bene disserere est finis logices?

Цель логики быть сильным в рассужденье? Она не явит нам иного чуда?

Так больше не читай, — ты мастер в этом' Предмет важнейший Фаусту подходит.

On kai me on, прощай! Приди, Гален!

Ubi desinit Philosophus ibi incipit Medicus, Врачом будь, Фауст, деньги загребай, Прославь себя чудесным излеченьем. Summum bonum medicinae sanitas.

Цель медицины высшая — здоровье.

Так разве не достиг ты этой цели

Не повторяют ли твои слова, Как Изреченья мудрости высокой? Иль не хранят, как памятники славы, Твои рецепты, что чуму изгнали Из городов и тысячи других Недугов безнадежных побороли?

И все же, Фауст, ты лишь человек! Вот если б мог ты людям дать бессмертье Или умерших к жизни вновь призвать, Тогда была б в почете медицина. Так прочь ее! Где ты, Юстиниан?

(Заглядывая в книгу.)

«Si una eademque res legatur duobus, alter rem, alter vatorem rei» etc. — Пример прекрасный завещаний вздорных!

(Снова читает.)

«Ex haereditare filium non potest pater nisi» etc. — Таков предмет обычный институций И основных законов. Вот наука, Достойная наемников презренных, Что век корпят над мертвой шелухой.

Претит мне рабский дух науки этой!

Отвергнув все, приходим к богословью.

Вот Библия, — ее исследуй, Фауст.

Кристофер Марло – Трагическая история доктора Фауста

Издательство – «Наука» – 355 с.

Санкт-Петербург – 2019 г.

ISBN 978-5-02-039585-5

Кристофер Марло – Трагическая история доктора Фауста – Содержание

Текст А

Текст Б

Приложения

А. Н. Горбунов. Доктор Фауст: Люцифер или Прометей?

А. А. Рябова, Д. Н. Жаткин. Русская судьба «Трагической истории док-

тора Фауста» Кристофера Марло

Примечания (В. С. Макаров)

Основные даты жизни и творчества Кристофера Марло

Список иллюстраций

Кристофер Марло – Трагическая история доктора Фауста – Люцифер или Прометеи?

Современники называли крупнейшего английского драматурга и поэта эпохи Возрождения Кристофера Марло (1564—1593) «любимцем муз» (the Muses darling). Так в траурной эпитафии о нем отозвался его коллега Джордж Пил (1558? —1597?). Другой собрат по перу Майкл Дрейтон (1563 —1631) сказал, что Марло обладал божественным даром, присущим поэтам первого ряда. Его талант признавали даже враги драматурга, считавшие, однако, что он попусту растратил его: «Ум, данный небом, и пороки, посланные адом», — утверждали они. В историю английской литературы и театра Марло вошел как смелый новатор, открывший новые пути, по которым вслед за ним пошли другие художники, в том числе и Шекспир.

Марло был не только автором первого написанного отточенным стихом английского эротического эпиллия в духе Овидия «Геро и Аеандр» (Hero and Leander, предположительно 1593 г.; опубликован в 1598 г. — «Венера и Адонис» Шекспира появились позже поэмы Марло), замечательного пасторального стихотворения «Страстный пастух» (The Passionate Shepherd, точная дата создания неизвестна), на которое откликнулись многие современные поэты, но и признанным всеми реформатором театра.

Он первым ввел в свои трагедии нерифмованный пятистопный ямб, которым до него пока еще не очень удачно пользовались лишь немногие английские поэты в основном в переводах с латыни, так называемую мощную строку (mighty line), ставшую отныне языком английской драмы, и поднял делавшую тогда только первые шаги английскую трагедию на небывало высокий уровень, расширив ее жанровый диапазон и поставив в ней сложные нравственные и философские вопросы. Таким образом, Марло не только открыл путь молодому Шекспиру, но и соперничал с ним практически на равных до своей ранней смерти всего в двадцать девять лет.

Кристофер Марло родился в древнем, знаменитом своим собором городе Кентербери в скромной семье сапожника Джона Марло. Сохранилась запись о крещении юного Кристофера 26 февраля 1564 г. в церкви Святого мученика Георгия. Детей в елизаветинской Англии крестили обычно через несколько дней после рождения. Соответственно Марло был примерно на два месяца старше Шекспира. О жизни Марло мы знаем несколько больше, чем о жизни автора «Гамлета» и «Лира», хотя объективности дошедших до нас свидетельств не всегда можно полностью доверять. Известно, что юный Кристофер в детстве учился в Королевской школе в Кентербери и, получив стипендию архиепископа Кентерберийского Мэтью Паркера, затем поступил в Кембридж в 1580 г.

Здесь будущий писатель в основном изучал богословие, поскольку большинство бедных стипендиатов университета готовились стать священниками. Но Кристофер также познакомился с античной литературой и философией, логикой, анатомией, физиологией, астрономией и, скорее всего, астрологией, которая хотя и не входила в программу занятий, но привлекала к себе внимание многих студентов. В Кембридже юный Марло начал писать стихи и переводить. Тут он, по-видимому, перевел любовные элегии Овидия и написал свою первую пьесу в стихах «Дидона, царица Карфагена» (Dido, the Queen of Carthage) по мотивам «Энеиды» Вергилия, а также первую часть трагедии «Тамерлан Великий» (Tamburlaine the Great).

В общей сложности Марло провел в Кембридже около шести лет, добившись звания бакалавра, а затем и магистра. Но, закончив университет и получив диплом, он не захотел стать священником или школьным учителем и в 1587 г. отправился искать счастье в Лондон, где решил попробовать себя в качестве драматурга. Его попытка блестяще удалась. В Лондоне вскоре с огромным успехом прошла премьера его трагедии «Тамерлан Великий». Все было решено: отныне и до конца дней он будет зарабатывать себе на жизнь любимым, хотя и ненадежным по тем временам делом — сочинительством. Однако, как ясно из дошедших до нас документов, в студенческие годы Марло не только изучал академические науки и писал стихи.