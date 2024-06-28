Блум - Метаистория западного знания в современную эпоху
Когда события упорядочивают в соответствии с временными периодами и называют последние, например, «модернизмом», факты упорядочивают в опоре на понятия и ценности, прослеживаемые на всем протяжении выбранного периода. Речь идет о фактах, сопоставимых между собой в достаточной степени, чтобы отнести их к «эре» или «эпохе», то есть объединить их под термином, постулирующим наличие у них общих аспектов вопреки всем внутренним различиям. Такое предприятие следовало бы назвать «метаисторией», поскольку анализируются здесь не просто человеческие события, [классифицируемые с помощью] политических, экономических, социологических и других дисциплинарных дескрипторов, но общие перспективы [overview], критически соединяющие рассматриваемые временные отрезки. Более того, заниматься «метаисторией» — значит изучать мышление людей, принадлежащих определенной эпохе, эре и прочему, что подпадает под подобные организующие категории. Человеческая история произрастает из выборов, направляемых интуицией или более интенциональными представлениями. Один из аспектов, на котором я буду подробно останавливаться в этой «метаистории» модернизма, это «перспектива» — способ, посредством которого в некоем времени выделяется то, что в нем достойно внимания и анализа. Перспективы могут строиться на недостаточном знании или по самой своей природе быть неадекватны для приобретения достаточного знания рассматриваемых предметов, [как зачастую и бывает там, где человеку приходится выносить суждение]. Устанавливать основу имеющихся фактов, как некая перспектива структурирует события, — это само «мета» «метаистории». Располагать «мета»-знанием — значит понимать сферу охвата и преимущества (наряду с ограничениями) своей перспективы и перспективы других. «Метаисториком» может быть назван только тот историк, который исследует эти перспективы.
Вильгельм Дильтей писал о метаисторических ритмах истории раньше Ортеги-и-Гассета, не пользуясь эксплицитно данным понятием. Метафорическое понятие «исторических ритмов» означало для Ортеги-и-Гассета, как и для Дильтея, способ, каким люди, формулируя проблемы и предпринимая необходимые действия, воспринимали (индивидуально или коллективно) нечто как необходимое и направляли на него свои действия. А также изменяющиеся акценты, создавшие «ритм». Что такое «исторический ритм»? Когда Бисмарк писал, что акцент на коллективном в социетальном [societal] чувстве и социетальной политике возник в конце веков в противоположность периоду, когда в государственной политике фокус падал на индивида, утверждая при этом, что акцент на индивиде возник в середине века, он наблюдал «исторический ритм» [Friedjung 1935: 315]. Хотя я буду оспаривать утверждение Бисмарка, что коллективное действие возникло в конце веков, а индивидуальное — в середине, само такое суждение с его стороны позволяет говорить о нем как о сознающем себя «метаисторике».
«Метаисторические» факты, которые приводят Дильтей и Ор- тега-и-Гассет, исходят не только от отдельных людей, представляющих различные дисциплины, созданные для приобретения и применения знаний, но именно от историков, чьи воззрения всегда имели «мета»-характер: и Дильтей, и Ортега-и-Гассет подчеркивали «временные изменения» в ценностях и представлениях общества. Конечно, можно утверждать, что любой компетентный историк, рассматривая прошлое, демонстрирует в своей работе «мета»-подход, однако Дильтей и Ортега-и-Гассет обладали различительной способностью нового типа — той, что позволяла им дистанцироваться от норм исторической интерпретации, обусловленных их временем, которое ограничивает не только знание вообще, но и наше знание самих себя. Знание концептуальных установок не только индивидов, но нормативной интерпретирующей историографии некоего времени является тем видом «метаистории», который пока не воплощен до конца.
Блум, Марк - Метаистория западного знания в современную эпоху - Исследование развития четырех парадигм с 1648 года по наше время
Пер. с англ. А. Саркисьянца. — Бостон / СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. — 406 с. —־ (Серия «Современная европеистика» = «Contemporary European Studies»).
ISBN 979-8-887195-65-0 (Academic Studies Press)
ISBN 978-5-907767-46-1 (Библиороссика)
Блум, Марк - Метаистория западного знания в современную эпоху - Содержание
Введение
Часть I. Первая метапарадигма модерна: ок. 1648 — ок. 1750
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Глава 1. Первая фаза: первичная идеация. Ок. 1648 — ок. 1670. Дефиниции и гипотезы
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А. История / философия истории
- Томас Гоббс (1588-1670) и Самуэль Пуфендорф (1632-1694)
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В. Художественная литература — модерный роман
- Антон Ульрих (1633-1714)
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С. Математика: развитие логического исчисления (которое предшествует математическому анализу)
- Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)
- А. История / философия истории
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Глава 2. Вторая фаза: разработка систематической теории для будущих исследований и решения проблем. 1670-1690
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А. История / философия истории
- Томас Гоббс (1588-1670)
- Самуэль Пуфендорф (1632-1694)
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В. Художественная литература
- Антон Ульрих (1633-1714)
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С. Математика: дальнейшее развитие логического исчисления. «Два исследования» (1679)
- Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)
- А. История / философия истории
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Глава 3. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. Ок. 1690 —ок. 1720
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А. История / философия истории
- Энтони Эшли Купер, третий граф Шефтсбери (1671-1713)
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В. Художественная литература
- Даниэль Дефо (1660-1731)
- С. Математика: исследования в области логического исчисления. Начало 1690-х
- Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)
- А. История / философия истории
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Глава 4. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными. Ок. 1720 — ок. 1750
- А. Философия истории / социетальное развитие политических институтов
- В. Художественная литература
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С. Биология: детерминизм окружающей среды как причина эволюции растений, животных и homo sapiens
- Монтескьё (1689-1755)
Часть II. Вторая метапарадигма модерна, ок. 1750 — ок. 1865
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Глава 5. Первая фаза: первичная идеация. Ок. 1750 — ок. 1770. Акцент на дефинициях и гипотезах
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А. Философия истории / развитие институтов
- Жан-Жак Руссо (1712-1778)
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В. Художественная литература
- Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781) и Эдвард Юнг (1683-1765)
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С. Биология и ботаника: открытие роли мужской и женской особей в эволюции эмбриона
- Каспар Фридрих Вольф (1733-1794)
- А. Философия истории / развитие институтов
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Глава 6. Вторая фаза: разработка систематической структуры для новых исследований и объяснений. Ок. 1770 — ок. 1790
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А. История / философия истории
- Иммануил Кант (1724-1804) и Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803)
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В. Художественная литература
- Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832)
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С. Биология / ботаника
- Эразм Дарвин (1731-1802)
- А. История / философия истории
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Глава 7. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. Ок. 1790 — ок. 1820
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А. Философия истории
- Иммануил Кант (1724-1804)
-
В. Художественная литература
- Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1831)
-
С. Биология / ботаника
- Эразм Дарвин (1731-1802)
- А. Философия истории
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Глава 8. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными
-
А. Философия истории / история
- Леопольд фон Ранке (1795-1886)
- Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831)
- Карл Маркс (1818-1883)
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В. Художественная литература
- Оноре де Бальзак (1799-1850)
-
С. Биология
- Чарльз Дарвин (1809-1882)
- А. Философия истории / история
Часть III. Третья метапарадигма модерна. 1860-1960
-
Глава 9. Первая фаза: первичная идеация. 1860-1870. Дефиниции и гипотезы
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А. Философия истории
- Карл Маркс (1818-1883)
-
В. Художественная литература / драма
- Генрик Ибсен (1828-1906)
-
С. Биология
- Герберт Спенсер (1820-1903)
- А. Философия истории
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Глава 10. Вторая фаза: развитие систематической структуры для руководства новыми исследованиями и объяснениями. 1870-1895
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А. Философия истории
- Фридрих Ницше (1844-1900)
-
В. Художественная литература / драма
- Генрик Ибсен (1828-1906)
-
С. Психология
- Франц Брентано (1838-1917)
- А. Философия истории
-
Глава 11. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. 1890-1920
-
А. История
- Генрих Фридюнг (1851-1920)
-
В. Художественная литература
- Томас Манн (1875-1955)
-
С. Психология
- Зигмунд Фрейд (1856-1939)
- А. История
-
Глава 12. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными. 1920-1960
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А. История / философия истории
- Зигмунд Фрейд (1856-1939)
-
В. Художественная литература / драма
- Жан-Поль Сартр (1905-1980)
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С. Микросоциология
- Курт Левин (1890-1947)
- А. История / философия истории
Часть IV. Четвертая метапарадигма модерна. Ок. 1970 - ок. 2020
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Глава 13. Первая фаза: первичная идеация. 1960-1980. Дефиниции и гипотезы
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А. Философия истории
- Хейден Уайт (1928-2018)
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В. Драма
- Джудит Малина (1926-2015)
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С. Групповая динамика: возникновение групп встреч
- Мортон А. Либерман, Ирвин Д. Ялом (г. р. 1931) и Мэттью Б. Майлз
- А. Философия истории
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Глава 14. Вторая фаза: разработка систематической структуры для новых исследований и объяснений. 1970-1990
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А. Историография
- Хейден Уайт (1928-2018)
-
В. Драма
- Джудит Малина (1926-2015)
-
С. Групповая динамика: руководящие принципы групп встреч
- Мортон А. Либерман, Ирвин Д. Ялом (г. р. 1931) и Мэттью Б. Майлз
- А. Историография
-
Глава 15. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятие, и конфликт по поводу следствий сделанных открытий. 1990-2020
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А. Философия истории
- Хейден Уайт (1928-2018)
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В. Художественная литература
- Эльфрида Елинек (г. р, 1946)
- Эльфрида Елинек, «Пианистка», роман
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С. Групповая динамика — фокус-группа
- Чарльз Э. Баш
- А. Философия истории
Заключение
Библиография
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