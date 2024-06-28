Блум - Метаистория западного знания в современную эпоху

Когда события упорядочивают в соответствии с временными периодами и называют последние, например, «модернизмом», факты упорядочивают в опоре на понятия и ценности, прослеживаемые на всем протяжении выбранного периода. Речь идет о фактах, сопоставимых между собой в достаточной степени, чтобы отнести их к «эре» или «эпохе», то есть объединить их под термином, постулирующим наличие у них общих аспектов вопреки всем внутренним различиям. Такое предприятие следовало бы назвать «метаисторией», поскольку анализируются здесь не просто человеческие события, [классифицируемые с помощью] политических, экономических, социологических и других дисциплинарных дескрипторов, но общие перспективы [overview], критически соединяющие рассматриваемые временные отрезки. Более того, заниматься «метаисторией» — значит изучать мышление людей, принадлежащих определенной эпохе, эре и прочему, что подпадает под подобные организующие категории. Человеческая история произрастает из выборов, направляемых интуицией или более интенциональными представлениями. Один из аспектов, на котором я буду подробно останавливаться в этой «метаистории» модернизма, это «перспектива» — способ, посредством которого в некоем времени выделяется то, что в нем достойно внимания и анализа. Перспективы могут строиться на недостаточном знании или по самой своей природе быть неадекватны для приобретения достаточного знания рассматриваемых предметов, [как зачастую и бывает там, где человеку приходится выносить суждение]. Устанавливать основу имеющихся фактов, как некая перспектива структурирует события, — это само «мета» «метаистории». Располагать «мета»-знанием — значит понимать сферу охвата и преимущества (наряду с ограничениями) своей перспективы и перспективы других. «Метаисториком» может быть назван только тот историк, который исследует эти перспективы.

Вильгельм Дильтей писал о метаисторических ритмах истории раньше Ортеги-и-Гассета, не пользуясь эксплицитно данным понятием. Метафорическое понятие «исторических ритмов» означало для Ортеги-и-Гассета, как и для Дильтея, способ, каким люди, формулируя проблемы и предпринимая необходимые действия, воспринимали (индивидуально или коллективно) нечто как необходимое и направляли на него свои действия. А также изменяющиеся акценты, создавшие «ритм». Что такое «исторический ритм»? Когда Бисмарк писал, что акцент на коллективном в социетальном [societal] чувстве и социетальной политике возник в конце веков в противоположность периоду, когда в государственной политике фокус падал на индивида, утверждая при этом, что акцент на индивиде возник в середине века, он наблюдал «исторический ритм» [Friedjung 1935: 315]. Хотя я буду оспаривать утверждение Бисмарка, что коллективное действие возникло в конце веков, а индивидуальное — в середине, само такое суждение с его стороны позволяет говорить о нем как о сознающем себя «метаисторике».

«Метаисторические» факты, которые приводят Дильтей и Ор- тега-и-Гассет, исходят не только от отдельных людей, представляющих различные дисциплины, созданные для приобретения и применения знаний, но именно от историков, чьи воззрения всегда имели «мета»-характер: и Дильтей, и Ортега-и-Гассет подчеркивали «временные изменения» в ценностях и представлениях общества. Конечно, можно утверждать, что любой компетентный историк, рассматривая прошлое, демонстрирует в своей работе «мета»-подход, однако Дильтей и Ортега-и-Гассет обладали различительной способностью нового типа — той, что позволяла им дистанцироваться от норм исторической интерпретации, обусловленных их временем, которое ограничивает не только знание вообще, но и наше знание самих себя. Знание концептуальных установок не только индивидов, но нормативной интерпретирующей историографии некоего времени является тем видом «метаистории», который пока не воплощен до конца.

Блум, Марк - Метаистория западного знания в современную эпоху - Исследование развития четырех парадигм с 1648 года по наше время

Пер. с англ. А. Саркисьянца. — Бостон / СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. — 406 с. —־ (Серия «Современная европеистика» = «Contemporary European Studies»).

ISBN 979-8-887195-65-0 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907767-46-1 (Библиороссика)

Блум, Марк - Метаистория западного знания в современную эпоху - Содержание

Введение

Часть I. Первая метапарадигма модерна: ок. 1648 — ок. 1750

Глава 1. Первая фаза: первичная идеация. Ок. 1648 — ок. 1670. Дефиниции и гипотезы А. История / философия истории Томас Гоббс (1588-1670) и Самуэль Пуфендорф (1632-1694) В. Художественная литература — модерный роман Антон Ульрих (1633-1714) С. Математика: развитие логического исчисления (которое предшествует математическому анализу) Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)

Глава 2. Вторая фаза: разработка систематической теории для будущих исследований и решения проблем. 1670-1690 А. История / философия истории Томас Гоббс (1588-1670) Самуэль Пуфендорф (1632-1694) В. Художественная литература Антон Ульрих (1633-1714) С. Математика: дальнейшее развитие логического исчисления. «Два исследования» (1679) Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)

Глава 3. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. Ок. 1690 —ок. 1720 А. История / философия истории Энтони Эшли Купер, третий граф Шефтсбери (1671-1713) В. Художественная литература Даниэль Дефо (1660-1731) С. Математика: исследования в области логического исчисления. Начало 1690-х Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)

Глава 4. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными. Ок. 1720 — ок. 1750 А. Философия истории / социетальное развитие политических институтов В. Художественная литература С. Биология: детерминизм окружающей среды как причина эволюции растений, животных и homo sapiens Монтескьё (1689-1755)



Часть II. Вторая метапарадигма модерна, ок. 1750 — ок. 1865

Глава 5. Первая фаза: первичная идеация. Ок. 1750 — ок. 1770. Акцент на дефинициях и гипотезах А. Философия истории / развитие институтов Жан-Жак Руссо (1712-1778) В. Художественная литература Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781) и Эдвард Юнг (1683-1765) С. Биология и ботаника: открытие роли мужской и женской особей в эволюции эмбриона Каспар Фридрих Вольф (1733-1794)

Глава 6. Вторая фаза: разработка систематической структуры для новых исследований и объяснений. Ок. 1770 — ок. 1790 А. История / философия истории Иммануил Кант (1724-1804) и Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) В. Художественная литература Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832) С. Биология / ботаника Эразм Дарвин (1731-1802)

Глава 7. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. Ок. 1790 — ок. 1820 А. Философия истории Иммануил Кант (1724-1804) В. Художественная литература Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1831) С. Биология / ботаника Эразм Дарвин (1731-1802)

Глава 8. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными А. Философия истории / история Леопольд фон Ранке (1795-1886) Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) Карл Маркс (1818-1883) В. Художественная литература Оноре де Бальзак (1799-1850) С. Биология Чарльз Дарвин (1809-1882)



Часть III. Третья метапарадигма модерна. 1860-1960

Глава 9. Первая фаза: первичная идеация. 1860-1870. Дефиниции и гипотезы А. Философия истории Карл Маркс (1818-1883) В. Художественная литература / драма Генрик Ибсен (1828-1906) С. Биология Герберт Спенсер (1820-1903)

Глава 10. Вторая фаза: развитие систематической структуры для руководства новыми исследованиями и объяснениями. 1870-1895 А. Философия истории Фридрих Ницше (1844-1900) В. Художественная литература / драма Генрик Ибсен (1828-1906) С. Психология Франц Брентано (1838-1917)

Глава 11. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. 1890-1920 А. История Генрих Фридюнг (1851-1920) В. Художественная литература Томас Манн (1875-1955) С. Психология Зигмунд Фрейд (1856-1939)

Глава 12. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными. 1920-1960 А. История / философия истории Зигмунд Фрейд (1856-1939) В. Художественная литература / драма Жан-Поль Сартр (1905-1980) С. Микросоциология Курт Левин (1890-1947)



Часть IV. Четвертая метапарадигма модерна. Ок. 1970 - ок. 2020

Глава 13. Первая фаза: первичная идеация. 1960-1980. Дефиниции и гипотезы А. Философия истории Хейден Уайт (1928-2018) В. Драма Джудит Малина (1926-2015) С. Групповая динамика: возникновение групп встреч Мортон А. Либерман, Ирвин Д. Ялом (г. р. 1931) и Мэттью Б. Майлз

Глава 14. Вторая фаза: разработка систематической структуры для новых исследований и объяснений. 1970-1990 А. Историография Хейден Уайт (1928-2018) В. Драма Джудит Малина (1926-2015) С. Групповая динамика: руководящие принципы групп встреч Мортон А. Либерман, Ирвин Д. Ялом (г. р. 1931) и Мэттью Б. Майлз

Глава 15. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятие, и конфликт по поводу следствий сделанных открытий. 1990-2020 А. Философия истории Хейден Уайт (1928-2018) В. Художественная литература Эльфрида Елинек (г. р, 1946) Эльфрида Елинек, «Пианистка», роман С. Групповая динамика — фокус-группа Чарльз Э. Баш



Заключение

Библиография