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Блум - Метаистория западного знания в современную эпоху

Блум, Марк - Метаистория западного знания в современную эпоху - Исследование развития четырех парадигм с 1648 года по наше время
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature
Когда события упорядочивают в соответствии с временными периодами и называют последние, например, «модернизмом», факты упорядочивают в опоре на понятия и ценности, прослеживаемые на всем протяжении выбранного периода. Речь идет о фактах, сопоставимых между собой в достаточной степени, чтобы отнести их к «эре» или «эпохе», то есть объединить их под термином, постулирующим наличие у них общих аспектов вопреки всем внутренним различиям. Такое предприятие следовало бы назвать «метаисторией», поскольку анализируются здесь не просто человеческие события, [классифицируемые с помощью] политических, экономических, социологических и других дисциплинарных дескрипторов, но общие перспективы [overview], критически соединяющие рассматриваемые временные отрезки. Более того, заниматься «метаисторией» — значит изучать мышление людей, принадлежащих определенной эпохе, эре и прочему, что подпадает под подобные организующие категории. Человеческая история произрастает из выборов, направляемых интуицией или более интенциональными представлениями. Один из аспектов, на котором я буду подробно останавливаться в этой «метаистории» модернизма, это «перспектива» — способ, посредством которого в некоем времени выделяется то, что в нем достойно внимания и анализа. Перспективы могут строиться на недостаточном знании или по самой своей природе быть неадекватны для приобретения достаточного знания рассматриваемых предметов, [как зачастую и бывает там, где человеку приходится выносить суждение]. Устанавливать основу имеющихся фактов, как некая перспектива структурирует события, — это само «мета» «метаистории». Располагать «мета»-знанием — значит понимать сферу охвата и преимущества (наряду с ограничениями) своей перспективы и перспективы других. «Метаисториком» может быть назван только тот историк, который исследует эти перспективы.
Вильгельм Дильтей писал о метаисторических ритмах истории раньше Ортеги-и-Гассета, не пользуясь эксплицитно данным понятием. Метафорическое понятие «исторических ритмов» означало для Ортеги-и-Гассета, как и для Дильтея, способ, каким люди, формулируя проблемы и предпринимая необходимые действия, воспринимали (индивидуально или коллективно) нечто как необходимое и направляли на него свои действия. А также изменяющиеся акценты, создавшие «ритм». Что такое «исторический ритм»? Когда Бисмарк писал, что акцент на коллективном в социетальном [societal] чувстве и социетальной политике возник в конце веков в противоположность периоду, когда в государственной политике фокус падал на индивида, утверждая при этом, что акцент на индивиде возник в середине века, он наблюдал «исторический ритм» [Friedjung 1935: 315]. Хотя я буду оспаривать утверждение Бисмарка, что коллективное действие возникло в конце веков, а индивидуальное — в середине, само такое суждение с его стороны позволяет говорить о нем как о сознающем себя «метаисторике».
«Метаисторические» факты, которые приводят Дильтей и Ор- тега-и-Гассет, исходят не только от отдельных людей, представляющих различные дисциплины, созданные для приобретения и применения знаний, но именно от историков, чьи воззрения всегда имели «мета»-характер: и Дильтей, и Ортега-и-Гассет подчеркивали «временные изменения» в ценностях и представлениях общества. Конечно, можно утверждать, что любой компетентный историк, рассматривая прошлое, демонстрирует в своей работе «мета»-подход, однако Дильтей и Ортега-и-Гассет обладали различительной способностью нового типа — той, что позволяла им дистанцироваться от норм исторической интерпретации, обусловленных их временем, которое ограничивает не только знание вообще, но и наше знание самих себя. Знание концептуальных установок не только индивидов, но нормативной интерпретирующей историографии некоего времени является тем видом «метаистории», который пока не воплощен до конца.

Блум, Марк - Метаистория западного знания в современную эпоху - Исследование развития четырех парадигм с 1648 года по наше время

Пер. с англ. А. Саркисьянца. — Бостон / СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. — 406 с. —־ (Серия «Современная европеистика» = «Contemporary European Studies»).
ISBN 979-8-887195-65-0 (Academic Studies Press)
ISBN 978-5-907767-46-1 (Библиороссика)

Блум, Марк - Метаистория западного знания в современную эпоху - Содержание

Введение
Часть I. Первая метапарадигма модерна: ок. 1648 — ок. 1750
  • Глава 1. Первая фаза: первичная идеация. Ок. 1648 — ок. 1670. Дефиниции и гипотезы
    • А. История / философия истории
      • Томас Гоббс (1588-1670) и Самуэль Пуфендорф (1632-1694)
    • В. Художественная литература — модерный роман
      • Антон Ульрих (1633-1714)
    • С. Математика: развитие логического исчисления (которое предшествует математическому анализу)
      • Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)
  • Глава 2. Вторая фаза: разработка систематической теории для будущих исследований и решения проблем. 1670-1690
    • А. История / философия истории
      • Томас Гоббс (1588-1670)
      • Самуэль Пуфендорф (1632-1694)
    • В. Художественная литература
      • Антон Ульрих (1633-1714)
    • С. Математика: дальнейшее развитие логического исчисления. «Два исследования» (1679)
      • Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)
  • Глава 3. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. Ок. 1690 —ок. 1720
    • А. История / философия истории
      • Энтони Эшли Купер, третий граф Шефтсбери (1671-1713)
    • В. Художественная литература
      • Даниэль Дефо (1660-1731)
      • С. Математика: исследования в области логического исчисления. Начало 1690-х
      • Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717)
  • Глава 4. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными. Ок. 1720 — ок. 1750
    • А. Философия истории / социетальное развитие политических институтов
    • В. Художественная литература
    • С. Биология: детерминизм окружающей среды как причина эволюции растений, животных и homo sapiens
      • Монтескьё (1689-1755)
Часть II. Вторая метапарадигма модерна, ок. 1750 — ок. 1865
  • Глава 5. Первая фаза: первичная идеация. Ок. 1750 — ок. 1770. Акцент на дефинициях и гипотезах
    • А. Философия истории / развитие институтов
      • Жан-Жак Руссо (1712-1778)
    • В. Художественная литература
      • Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781) и Эдвард Юнг (1683-1765)
    • С. Биология и ботаника: открытие роли мужской и женской особей в эволюции эмбриона
      • Каспар Фридрих Вольф (1733-1794)
  • Глава 6. Вторая фаза: разработка систематической структуры для новых исследований и объяснений. Ок. 1770 — ок. 1790
    • А. История / философия истории
      • Иммануил Кант (1724-1804) и Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803)
    • В. Художественная литература
      • Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832)
    • С. Биология / ботаника
      • Эразм Дарвин (1731-1802)
  • Глава 7. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. Ок. 1790 — ок. 1820
    • А. Философия истории
      • Иммануил Кант (1724-1804)
    • В. Художественная литература
      • Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1831)
    • С. Биология / ботаника
      • Эразм Дарвин (1731-1802)
  • Глава 8. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными
    • А. Философия истории / история
      • Леопольд фон Ранке (1795-1886)
      • Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831)
      • Карл Маркс (1818-1883)
    • В. Художественная литература
      • Оноре де Бальзак (1799-1850)
    • С. Биология
      • Чарльз Дарвин (1809-1882)
Часть III. Третья метапарадигма модерна. 1860-1960
  • Глава 9. Первая фаза: первичная идеация. 1860-1870. Дефиниции и гипотезы
    • А. Философия истории
      • Карл Маркс (1818-1883)
    • В. Художественная литература / драма
      • Генрик Ибсен (1828-1906)
    • С. Биология
      • Герберт Спенсер (1820-1903)
  • Глава 10. Вторая фаза: развитие систематической структуры для руководства новыми исследованиями и объяснениями. 1870-1895
    • А. Философия истории
      • Фридрих Ницше (1844-1900)
    • В. Художественная литература / драма
      • Генрик Ибсен (1828-1906)
    • С. Психология
      • Франц Брентано (1838-1917)
  • Глава 11. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятия, и конфликт по поводу следствий из сделанных открытий. 1890-1920
    • А. История
      • Генрих Фридюнг (1851-1920)
    • В. Художественная литература
      • Томас Манн (1875-1955)
    • С. Психология
      • Зигмунд Фрейд (1856-1939)
  • Глава 12. Четвертая фаза: объединение новых представлений о четырех причинах с традиционными. 1920-1960
    • А. История / философия истории
      • Зигмунд Фрейд (1856-1939)
    • В. Художественная литература / драма
      • Жан-Поль Сартр (1905-1980)
    • С. Микросоциология
      • Курт Левин (1890-1947)
Часть IV. Четвертая метапарадигма модерна. Ок. 1970 - ок. 2020
  • Глава 13. Первая фаза: первичная идеация. 1960-1980. Дефиниции и гипотезы
    • А. Философия истории
      • Хейден Уайт (1928-2018)
    • В. Драма
      • Джудит Малина (1926-2015)
    • С. Групповая динамика: возникновение групп встреч
      • Мортон А. Либерман, Ирвин Д. Ялом (г. р. 1931) и Мэттью Б. Майлз
  • Глава 14. Вторая фаза: разработка систематической структуры для новых исследований и объяснений. 1970-1990
    • А. Историография
      • Хейден Уайт (1928-2018)
    • В. Драма
      • Джудит Малина (1926-2015)
    • С. Групповая динамика: руководящие принципы групп встреч
      • Мортон А. Либерман, Ирвин Д. Ялом (г. р. 1931) и Мэттью Б. Майлз
  • Глава 15. Третья фаза: материальное исследование, верифицирующее специальные понятие, и конфликт по поводу следствий сделанных открытий. 1990-2020
    • А. Философия истории
      • Хейден Уайт (1928-2018)
    • В. Художественная литература
      • Эльфрида Елинек (г. р, 1946)
      • Эльфрида Елинек, «Пианистка», роман
    • С. Групповая динамика — фокус-группа
      • Чарльз Э. Баш
Заключение
Библиография
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Rating 5.0 / 5
Added 28.06.2024
Author brat Vadim
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