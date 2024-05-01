Маршалл - Великий квест

Как возникла жизнь? Для чего мы пришли в этот мир? Сложно представить себе более фундаментальные вопросы. Оба они — и о нас самих, и о наших взаимоотношениях с окружающим миром.

Казалось бы, вопрос о возникновении жизни на нашей планете относится к числу тех, что напрашиваются сами собой, однако ученые впервые задали его лишь в начале XX века. Стало быть, проблема происхождения жизни исследуется примерно одно столетие, и даже сейчас в мире насчитывается всего несколько десятков лабораторий, непосредственно занимающихся поиском ответа на этот важный вопрос.

Эта книга рассказывает о попытках ученых выяснить, как и почему на нашей планете возникла жизнь. На ее страницах представлены основные научные идеи в их развитии, а также разбор как сильных, так и слабых сторон каждой из них. Подробно проанализировать все выдвинутые теории исключительно важно хотя бы потому, что, вопреки уверениям их приверженцев, большинство из них (теорий) попросту не могут оказаться правильными. Лишь после тщательного изучения и сравнения этих гипотез мы, возможно, получим верное представление о том, как в действительности могла зародиться жизнь. В последнее время исследователи данной проблемы начали создавать что‑то вроде “теории великого объединения”, у которой есть неплохой шанс оказаться правильной, — в частности потому, что она вобрала в себя лучшее из более ранних гипотез. А ведь разгадывать все новые и новые тайны можно только на основе уже имеющегося опыта.

Начало нашего рассказа относится к 1920‑м годам. Именно тогда, после десятилетий, отмеченных весьма скромными успехами, был наконец предложен некий получивший широкое признание сценарий, суть которого сводилась к следующему: жизнь зародилась в “первичном бульоне”. Затем последовали новые десятки лет затишья, прерванного лишь в начале 50‑х годов, когда свой эпохальный эксперимент провел Стэнли Миллер. Судя по результатам этого эксперимента, химические вещества, необходимые для жизни, могли образоваться на юной Земле самопроизвольно, то есть естественным путем.

Эксперимент Миллера заложил фундамент для новой научной отрасли — пребиотической химии, занимающейся проблемой получения веществ‑“строительных блоков” жизни с использованием для этого более простых соединений. Однако в скором времени — благодаря множеству новых сведений о хитроумном устройстве живой клетки — выяснилось, что проблема происхождения жизни намного сложнее, чем представлялось. Механизмы функционирования даже самой простой бактерии оказались настолько замысловатыми и обладающими таким количеством внутренних связей, что вообразить устройство ее более примитивной “исходной” версии было нелегко. Стоило вычленить или удалить хотя бы один из ключевых компонентов — и весь организм погибал.

Маршалл, Майкл - Великий квест - Гении и безумцы в поиске истоков жизни на Земле

Пер. с англ. М. Орлова. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2023. — 352 с. — (Элементы 2.0).

ISBN 978-5-17-132695-1

Маршалл, Майкл - Великий квест – Содержание

Предисловие научного редактора

Введение

Часть i. Первичная наука

Глава 1 Величайший вопрос

Глава 2 Советский вольный мыслитель

Глава 3 Сотворение в пробирке

Часть ii. Странные сущности

Глава 4 Революция ДНК

Глава 5 Кристально ясно

Глава 6 Раскол

Часть iii. Разрозненные, разделенные, разобщенные

Глава 7 Еще одна длинная молекула

Глава 8 Рассвет репликаторов

Глава 9 Пузырьки

Глава 10 Потребность в энергии

Глава 11 Рожденные в глубинах

Часть iv. Воссоединение

Глава 12 Зеркальные отражения

Глава 13 Возвращение пузырьков

Глава 14 Нужное количество беспорядка

Эпилог. Смысл жизни

Благодарности

Библиография

Примечания