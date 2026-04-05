История ошибки или самая могущественная тайна, которой может обладать человек?

Алхимия существовала с самого начала письменной истории. Она присутствовала почти в каждой культуре — от Древнего Египта, Китая времен Лао-цзы и Греции Александра Македонского до эпохи мусульманских завоеваний. От островов Индонезийского архипелага до сумеречной, оккультной Британии викторианской эпохи. Алхимию называли «величайшим секретом, которым может обладать мужчина [или женщина]». Над ней насмехались, обзывая ее «историей ошибок». Некоторые считали Алхимию мнимым, бредовым способом преумножить свое богатство или силу при помощи превращения неблагородных металлов в золото. Другие же видели в ней Божественное искусство, высший дар Бога, которым должны заниматься лишь искренние искатели и чистые сердцем.

Предполагается, что по алхимии было написано около 100 000 книг — возможно, больше, чем по любому другому предмету в истории. Однажды ее высмеял Бен Джонсон в своей пьесе «Алхимик» (1610). Автор одноименного бестселлера 1990-х, бразильский писатель Паоло Коэльо, похоже, относился к алхимии гораздо дружелюбнее. Сюжет романа напоминает басню. Недостатки и провалы Искусства блестяще показаны Беном Элтоном и Ричардом Кертисом в «Черной Гадюке II». В одной из серий Перси, к большому разочарованию Эдмунда, вместо золотой кучки создает зеленую.

Неудивительно, что многие считали алхимиков шарлатанами, которые, подобно Сатлу и Фейсу в блестящей пьесе Джонсона, постоянно пытались обдурить своих потенциальных покровителей. Правителям часто приходилось объявлять алхимию вне закона. Так поступил Иоанн XXII, издав буллу 1317 года:

Сами будучи бедняками, алхимики обещают несуществующие богатства; и мудрецы в тщеславии своем падают в яму, которую сами же выкопали.

Папа Иоанн был не единственным. Уже в 144 году до н. э. китайский император издал указ, запрещавший производство золота. Схожие законы периодически издавались на протяжении всей истории: в Китае Искусство было (снова) запрещено в 60 году до н. э., в Риме император Диоклетиан запретил его в 296 году н. э., в Англии Генрих IV объявил алхимию вне закона в 1403.

Тем не менее, за длинным списком шарлатанов и безнадежно обманутых скрывалась традиция, которая обещала дать доступ к самым глубоким тайнам как природы, так и личности. На каждого запрещавшего Искусство короля или императора приходилось множество примеров королей, пап и аристократов, которые либо практиковали, либо, по крайней мере, поощряли алхимию. Несомненно, они не могли устоять перед слухами об алхимическом секрете. Он даровал бесконечное богатство, долголетие и другие удивительные способности. Среди них — создание жизни в лаборатории и управление временем. За семь или восемь лет до своего избрания на понтификат Сильвестра II, первого французского папу римского (999 1003), обвинили в магическом создании говорящей головы. Ему пришлось дать клятву перед собором в Амьене о том, что он не колдун. Король Шотландии Яков IV (1473 1513) проводил эксперименты в замке Стерлинг; королева Швеции Кристина (1626-1689) ради изучения алхимии отреклась от престола; король Англии Карл II построил собственную лабораторию под королевской спальней. Однако, наверное, самым известным примером является император Священной Римской Империи Рудольф II (1576-1611). Он был настолько одержим Искусством, что, как утверждается, игнорировал государственные дела в пользу совершения трансмутации.

Шон Мартин - Алхимия и алхимики

Перевод: Марк Исаковский. - М.: Касталия, 2024. - 158 с.

ISBN 978-5-221-24154-5

