С «века Просвещения» и до наших дней алхимию обычно считают примитивной предшественницей современной химии. В результате почти все учёные, занимавшиеся её литературой, не видели причин искать в ней что-то, кроме самых ранних стадий последующих химических открытий. Такой односторонний взгляд на алхимию имеет хотя бы то достоинство, что различает между корпусом традиционного ремесленного опыта (работа с металлами, растениями и лабораторным оборудованием) и очевидно иррациональными процедурами, играющими главную роль в алхимии как таковой. Поскольку этот корпус ремесленного опыта весьма значителен, упорная приверженность алхимиков к химически бессмысленным формулам в их magisterium не может не показаться любопытной. Людям очень хотелось верить, что ненасытное желание создать золото постоянно заставляло алхимиков проверять множество фантастических рецептов, которые, будучи рассмотрены верно, были не более чем народным и суеверным применением натурфилософии древних; скорее, алхимики пытались — частью посредством физических процедур, а частью посредством магических заклинаний — напрямую завладеть аристотелевской materia prima, «основанием» всех вещей.

Похоже, никому не показался значимым тот факт, что это «искусство», несмотря все свои заблуждения и обманы, столетиями пропитывало самые разные культуры Востока и Запада. Напротив, люди более склонны принять точку зрения о том, что до последнего столетия или около того человечество просто видело глупый сон, от которого пробудилось только в наши времена, словно духовно-интеллектуальная способность человека, его способность отличать реальное от нереального, сама по себе подвержена некой биологической эволюции.

Такому взгляду на алхимию противоречит некий принцип единства, проходящий через саму алхимию: описания «великой работы» во многих культурах и столетиях, несмотря на многообразие символов, свидетельствуют о неких неизменных основных чертах, которые не объяснить эмпирически. В своей сути индийская алхимия такая же, как западная, а китайская алхимия, хотя и разворачивается в совершенно ином духовном климате, может пролить свет на ту и другую. Если бы алхимия была лишь обманом, сами формы выражения выдавали бы её произвольность и ошибочность на каждом шагу; но на деле она обладает всеми признаками подлинной «традиции», то есть органическим и последовательным (хотя не обязательно систематическим) учением и ясно очерченным корпусом правил, изложенных и постоянно разъясняемых адептами. Потому алхимия — это не гибрид, не случайный продукт человеческой истории, а, напротив, глубокая возможность для духа и души.

Титус Буркхардт - Алхимия: наука о космосе, наука о душе - Мистическая астрология ибн Араби

М.: «Касталия», 2025. —260 с.

ISBN 978-5-521-24446-1

Титус Буркхардт – Алхимия – Содержание

Содержание

Введение

Глава 1. Происхождение западной алхимии

Глава 2. Природа и язык алхимии

Глава 3. Герметическая мудрость

Глава 4. Дух и материя

Глава 5. Планеты и металлы

Глава 6. Вращение элементов

Глава 7. O materia prima

Глава 8. Универсальная природа

Глава 9. «Природа может одолеть природу»

Глава 10. Сера, Ртуть и Соль

Глава 11. О «химической свадьбе»

Глава 12. Алхимия молитвы

Глава 13. Атанор

Глава 14. История Николя Фламеля и его жены Пернеллы

Глава 15. Стадии работы

Глава 16. «Изумрудная скрижаль»

Глава 17. Заключение

Хронологический список процитированных герметических и мистических авторов

Библиография основных работ