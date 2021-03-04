Мартышин - Государство и религия
Религия — древнейшая форма общественного сознания. Она универсальна, то есть предлагает своим приверженцам всеобъемлющее мировоззрение и столь же полное руководство в повседневной жизни. Религия, по словам Дюркгейма, «первоначально поглощает все функции представлений вместе с практическими функциями».
Широчайшая сфера действия религии в древности объясняется недифференцированностью социума, его «холистским», или «тоталитарным» характером. Все стороны жизни общества представлялись нерасчленимым органическим целым, не знающим четкого размежевания и внутренней автономии. Принцип единства и неделимости полностью распространялся на соотношение религии и власти и приводил к тому, что с появлением государства религия приобрела официальный, государственный характер. Так было и на Востоке, и на Западе. У евреев любое отклонение от правил считалось безбожием. Древнегреческий полис, республика и империя в Риме представляли собой, по выражению Г. Еллинека, «не только политическое, но и религиозное общение». Отсюда почитание покровителей полиса в Греции, совмещение статуса должностного лица и жреца, культ императоров в Риме. «Вся языческая жизнь, — говорил В. С. Соловьев, — строилась на двойном устое религиозного и государственного закона».
Раннее христианство произвело переворот в традициях холизма. Оно возникло независимо от политической власти, как римской, так и иудейской, и сознательно отделяло себя от политики. «Древнее государственное всечеловеческое единство раскололось пополам, дало трещину, из которой вырвалось подземное пламя — начало всех грядущих религиозных и общественных революций. Образовалось два царства — государство и церковь, — пишет Д. С. Мережковский, —... Христианство не преодолело государства, но и государство в христианстве утратило тот абсолютный смысл, который имело в язычестве, — перестало быть религиозной целью и сделалось эмпирическим средством...». Христианство обещало бессмертие помимо государства, лишало его монополии на духовную жизнь, открывало область свободы от политической власти. В этом и заключалось «начало всех революций». Независимость от власти обрекала первых христиан на жестокие кары со стороны Римской империи, но и давала им огромные преимущества: свободу духовных поисков и безупречную нравственность, чистоту помыслов, ибо по верному замечанию автора «Истории инквизиции» Г. Ч. Ли, «гонимая церковь всегда сохраняет праведность».
Император Константин, превратив христианство в государственную религию, избавил его последователей от преследований, создал благоприятные условия для распространения этой веры, но и лишил ее прежних выстраданных духовно-нравственных преимуществ свободы. Константин воссоздал холистскую систему — единство религии и государства, связал церковь с политикой. Его нередко называют не только первым христианским императором, но и первым христианским лицемером, подчеркивая тем самым политические мотивы его действий. Примеру Константина последовали многие правители. Как отмечает известный исследователь социологии религии Д. Мартин, «христианство часто распространялось через его одобрение каким-нибудь королем или императором». Огосударствление и политизация христианства колоссально расширили его влияние на жизнь общества и в то же время способствовали его обмирщению, вели к падению нравственного уровня, к утрате самостоятельности. Утверждался принцип cujus regio, ejus religio, т. e. чья область (земля, страна), того и вера. Государственная религия обладала многочисленными привилегиями и сочеталась с нетерпимостью к другим верам, с их дискриминацией, преследованиями и запрещением. Изгнание иноверцев (иудеев) считалось обычным явлением, ересь каралась государством как преступление. В Великобритании по акту 1592 г.непосешение церкви (англиканской) без уважительной причины влекло лишение свободы, ссылку или смертную казнь.
Мартышин Орест - Государство и религия: монография
Москва: Проспект, 2021, 384 с.
ISBN 978-5-392-33505-3
Мартышин Орест - Государство и религия: монография - Оглавление
Часть первая ИЗ ИСТОРИИ
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Глава I. Общие контуры развития государственно-религиозных отношений в мире
- 1. От религиозного миропорядка к секуляризации
- 2. Наступила ли постсекулярная эпоха?
- 3. «Гражданская религия»
- 4. Типы государственно-конфессиональных отношений
- Глава II. Дореволюционная Россия
- Глава III. Период Временного правительства
- Глава IV. Эпоха советской власти
Часть вторая ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Глава V. Два закона о религиозных объединениях
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Глава VI. Религия в жизни общества (государственно-правовые аспекты)
- 1. Государственная символика
- 2. «Традиционные» и «нетрадиционные» религии
- 3. Основы религиозных культур в школе
- 4. Теология в вузах и в системе наук
- 5. Проблема хиджабов
- 6. Религия в армии и флоте
- 7. ФСИН и религия
- 8. Реституция имущества религиозных организаций
- Глава VII. «Закон о защите чувств верующих» в историко-правовом контексте
Заключение. Светское государство
- 1. Общее понятие
- 2. К дискуссии о светском государстве в Российской Федерации
Интереснейшая книга по насущной проблеме нашего времени. Большое спасибо!
Ура! Спасибо!