Религия — древнейшая форма общественного сознания. Она универсальна, то есть предлагает своим приверженцам всеобъемлющее мировоззрение и столь же полное руководство в повседневной жизни. Религия, по словам Дюркгейма, «первоначально поглощает все функции представлений вместе с практическими функциями».

Широчайшая сфера действия религии в древности объясняется недифференцированностью социума, его «холистским», или «тоталитарным» характером. Все стороны жизни общества представлялись нерасчленимым органическим целым, не знающим четкого размежевания и внутренней автономии. Принцип единства и неделимости полностью распространялся на соотношение религии и власти и приводил к тому, что с появлением государства религия приобрела официальный, государственный характер. Так было и на Востоке, и на Западе. У евреев любое отклонение от правил считалось безбожием. Древнегреческий полис, республика и империя в Риме представляли собой, по выражению Г. Еллинека, «не только политическое, но и религиозное общение». Отсюда почитание покровителей полиса в Греции, совмещение статуса должностного лица и жреца, культ императоров в Риме. «Вся языческая жизнь, — говорил В. С. Соловьев, — строилась на двойном устое религиозного и государственного закона».

Раннее христианство произвело переворот в традициях холизма. Оно возникло независимо от политической власти, как римской, так и иудейской, и сознательно отделяло себя от политики. «Древнее государственное всечеловеческое единство раскололось пополам, дало трещину, из которой вырвалось подземное пламя — начало всех грядущих религиозных и общественных революций. Образовалось два царства — государство и церковь, — пишет Д. С. Мережковский, —... Христианство не преодолело государства, но и государство в христианстве утратило тот абсолютный смысл, который имело в язычестве, — перестало быть религиозной целью и сделалось эмпирическим средством...». Христианство обещало бессмертие помимо государства, лишало его монополии на духовную жизнь, открывало область свободы от политической власти. В этом и заключалось «начало всех революций». Независимость от власти обрекала первых христиан на жестокие кары со стороны Римской империи, но и давала им огромные преимущества: свободу духовных поисков и безупречную нравственность, чистоту помыслов, ибо по верному замечанию автора «Истории инквизиции» Г. Ч. Ли, «гонимая церковь всегда сохраняет праведность».

Император Константин, превратив христианство в государственную религию, избавил его последователей от преследований, создал благоприятные условия для распространения этой веры, но и лишил ее прежних выстраданных духовно-нравственных преимуществ свободы. Константин воссоздал холистскую систему — единство религии и государства, связал церковь с политикой. Его нередко называют не только первым христианским императором, но и первым христианским лицемером, подчеркивая тем самым политические мотивы его действий. Примеру Константина последовали многие правители. Как отмечает известный исследователь социологии религии Д. Мартин, «христианство часто распространялось через его одобрение каким-нибудь королем или императором». Огосударствление и политизация христианства колоссально расширили его влияние на жизнь общества и в то же время способствовали его обмирщению, вели к падению нравственного уровня, к утрате самостоятельности. Утверждался принцип cujus regio, ejus religio, т. e. чья область (земля, страна), того и вера. Государственная религия обладала многочисленными привилегиями и сочеталась с нетерпимостью к другим верам, с их дискриминацией, преследованиями и запрещением. Изгнание иноверцев (иудеев) считалось обычным явлением, ересь каралась государством как преступление. В Великобритании по акту 1592 г.непосешение церкви (англиканской) без уважительной причины влекло лишение свободы, ссылку или смертную казнь.

Мартышин Орест - Государство и религия: монография

Москва: Проспект, 2021, 384 с.

ISBN 978-5-392-33505-3

Мартышин Орест - Государство и религия: монография - Оглавление

Часть первая ИЗ ИСТОРИИ

Глава I. Общие контуры развития государственно-религиозных отношений в мире 1. От религиозного миропорядка к секуляризации 2. Наступила ли постсекулярная эпоха? 3. «Гражданская религия» 4. Типы государственно-конфессиональных отношений

Глава II. Дореволюционная Россия

Глава III. Период Временного правительства

Глава IV. Эпоха советской власти

Часть вторая ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава V. Два закона о религиозных объединениях

Глава VI. Религия в жизни общества (государственно-правовые аспекты) 1. Государственная символика 2. «Традиционные» и «нетрадиционные» религии 3. Основы религиозных культур в школе 4. Теология в вузах и в системе наук 5. Проблема хиджабов 6. Религия в армии и флоте 7. ФСИН и религия 8. Реституция имущества религиозных организаций

Глава VII. «Закон о защите чувств верующих» в историко-правовом контексте

Заключение. Светское государство