Элементы пейзажа можно обнаружить уже в наскальной живописи. В эпоху неолита первобытные мастера схематично изображали на стенах пещер реки или озера, деревья и каменные глыбы.

На плато Тассилин‑Аджер в Сахаре были обнаружены рисунки со сценами охоты и перегона стад.

Рядом с фигурками животных и человека древний художник схематично нарисовал простенький пейзаж, не дающий возможности конкретизировать место действия.

В искусстве Древнего Востока и Крита пейзажный мотив – довольно часто встречающаяся деталь настенных росписей.

Так, недалеко от селения Бени‑Хасан в Среднем Египте были найдены скальные гробницы древнеегипетских правителей, живших в XXI–XX веках до н. э.

Одна из многочисленных фресок, покрывавших стены погребальных камер, изображает дикую кошку, охотящуюся в густых зарослях. Среди росписей залов знаменитого Кносского дворца на острове Крит обнаружена роспись, названная исследователями «Куропатки в скалах».

От древности до наших дней

Галина Дятлева - Мастера пейзажа

Вече; М.; 2002

ISBN 5‑7838‑1131‑9