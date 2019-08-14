Майкл Хааг - История Египта

Хааг - История Египта
На карте Египет выглядит как большой прямоугольник в северо-восточном углу Африки, к которому примыкает треугольный Синайский полуостров, расположенный в юго-западной части Азии. Через Синай проходит Суэцкий канал — самый короткий путь из Средиземного моря в Красное море и Индийский океан, а сам полуостров является единственным мостом между Африкой и остальной частью Восточного полушария.
Таким образом Египет расположен на важнейшем перекрестке международных путей, и, даже если бы он не имел общей границы с Израилем, его географическое положение все равно определяло бы его важнейшую роль в ближневосточной политике. Для истории Египта было характерно особое постоянство и стабильность в обстановке частых конфликтов и перемен. Сказанное выше о положении этой страны в мире справедливо как для I тысячелетия до н. э., так и для III тысячелетия н. э., в котором мы сейчас живем. На протяжении нескольких тысячелетий своей истории Египет видел подъем и упадок многих держав — Персидской, Греческой, Римской, Арабской, Османской, Британской.
Сегодня расположения древней страны на Ниле старательно добивается Америка. С целью заручиться поддержкой Египта в деле установления стабильности в регионе, Соединенные Штаты вкладывают в египетскую экономику почти по миллиарду долларов в год. Это Началось с момента подписания Анваром Садатом в 1979 г. мирного договора с Израилем, и с тех пор Египет наряду с Израилем является крупнейшим в мире получателем американской помощи, не говоря уже о дополнительных вложениях со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского Союза и Японии. Причины столь острой потребности Египта в финансовой помощи коренятся главным образом в неэффективности его бюрократической, контролируемой государством экономической системы, унаследованной от социалистического режима Гамаля Абделя Насера (50-60-е гг. XX века) и реформируемой крайне медленно. Египет также страдает от быстрого роста населения, который превышает возможности страны в сфере образования, здравоохранения и обеспечения занятости и истощает природные ресурсы страны, особенно запасы воды.
Майкл Хааг - История Египта
пер. с англ. — М.: ACT: Астрель, 2009. - XIV, 255, [3] с: ил.
ISBN 978-5-17-048167-5 (ООО «Издательство АСТ») (Ист. б-ка)
ISBN 978-5-271-18621-9 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-17-048176-7 (ООО «Издательство АСТ») (Ист. б-ка-2)
ISBN 978-5-271-18620-2 (ООО «Издательство Астрель») ISBN 1-85828-940-8 (англ.)
Майкл Хааг - История Египта - Содержание
Введение
Список карт
Список иллюстраций
1. От древнейших времен до эпохи Древнего царства Ок. 30 000-2160 гг. дон. э.
2. Взлет и упадок Среднего царства Ок. 2160-1550гг. дон. э.
3. Новое царство Ок. 1550-1069гг. дон. э.
4. Третий переходный период и Поздний период Ок. 1069-332гг. дон. э.
5. Период правления Птолемеев 331-30 гг. дон. э.
6. Римский и христианский периоды 30 г. до н. э. - 640 г. н. э.
7. Арабский период 640-1250 гг.
8. Мамлюки и османы 1250-1798 гг.
9. Первая встреча Египта с Западом 1798-1914 гг.
10. Либеральная эпоха 1914-1952 гг.
11. Египет при Насере 1952-1970 гг.
12. Современный Египет 1971-2003 гг.
Книги
Ссылки
Указатель
Майкл Хааг - История Египта - Новое царство
Ок. 1550-1069 гг. до н. э. Вся эпоха Нового царства характеризуется постоянными контактами с азиатскими народами, в которых Египет выступает то как завоеватель, то как торговый партнер. Быстрое накопление богатств, которые поступали с Ближнего Востока и из Нубии, сопровождалось ростом вкуса к роскоши, монументальным строительством и развитием культуры, проникнутой духом изобилия. Когда люди говорят о Древнем Египте, они главным образом представляют себе Новое царство: именно в эту эпоху невиданной уверенности в своих силах и процветания были построены все знаменитые памятники Древнего Египта, за исключением пирамид. Этот период необычайной открытости внешнему миру нашел свое духовное выражение в почитании Амона-Ра, развивавшегося в направлении солярного монотеизхма и поглощавшего культы других божеств.
Кульминационный момент в истории Нового царства наступил с религиозным переворотом Эхнатона, учредившего автократический вариант солярного культа. С неудачей этой реформы потерпела крах и вера в божественную тайну царской власти. Возникновение империи и эпоха изобилия (начало правления Восемнадцатой династии): ок. 1550—1352 гг. до н. э. Войну с гиксосами, начатую Секененра и продолженную Камосом, довел до победного конца Яхмос I, захвативший Аварис. Его быстрые и энергичные военные действия в Палестине и Сирии, а также южный поход в Нубию заложили основу для создания Египетской империи. Целью завоевательных походов Египта, которые достигли своего апогея при царях-завоевателях Тутмосе I иТутмосе III, был контроль над торговыми путями и источниками сырья. Сельское хозяйство, торговля и нубийское золото были основой благосостояния и мощи страны. К концу правления Аменхотепа III, спустя два столетия после изгнания гиксосов, Египет был богаче и могущественнее, чем когда-либо в своей истории. Египтяне жили в мире со своими соседями и больше не считали враждебным весь мир за пределами границ своей страны. Атмосфера в обществе стала космополитичной, открытой по отношению к чужеземцам и их культуре. Хотя в начале правления Восемнадцатой династии официальной столицей был Мемфис, цари происходили из Фив и именно этот город украшался величественными постройками и постепенно превращался в самую богатую и влиятельную столицу Древнего мира.
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