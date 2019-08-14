Майкл Хааг - История Египта

На карте Египет выглядит как большой прямоугольник в северо-восточном углу Африки, к которому примыкает треугольный Синайский полуостров, расположенный в юго-западной части Азии. Через Синай проходит Суэцкий канал — самый короткий путь из Средиземного моря в Красное море и Индийский океан, а сам полуостров является единственным мостом между Африкой и остальной частью Восточного полушария.

Таким образом Египет расположен на важнейшем перекрестке международных путей, и, даже если бы он не имел общей границы с Израилем, его географическое положение все равно определяло бы его важнейшую роль в ближневосточной политике. Для истории Египта было характерно особое постоянство и стабильность в обстановке частых конфликтов и перемен. Сказанное выше о положении этой страны в мире справедливо как для I тысячелетия до н. э., так и для III тысячелетия н. э., в котором мы сейчас живем. На протяжении нескольких тысячелетий своей истории Египет видел подъем и упадок многих держав — Персидской, Греческой, Римской, Арабской, Османской, Британской.

Сегодня расположения древней страны на Ниле старательно добивается Америка. С целью заручиться поддержкой Египта в деле установления стабильности в регионе, Соединенные Штаты вкладывают в египетскую экономику почти по миллиарду долларов в год. Это Началось с момента подписания Анваром Садатом в 1979 г. мирного договора с Израилем, и с тех пор Египет наряду с Израилем является крупнейшим в мире получателем американской помощи, не говоря уже о дополнительных вложениях со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского Союза и Японии. Причины столь острой потребности Египта в финансовой помощи коренятся главным образом в неэффективности его бюрократической, контролируемой государством экономической системы, унаследованной от социалистического режима Гамаля Абделя Насера (50-60-е гг. XX века) и реформируемой крайне медленно. Египет также страдает от быстрого роста населения, который превышает возможности страны в сфере образования, здравоохранения и обеспечения занятости и истощает природные ресурсы страны, особенно запасы воды.