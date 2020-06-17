Основными источниками нашей работы являются три текста IV - нач. V в., которые принято относить к агиографической литературе. Агиография является сколь интересным, столь и трудным для исследователя источником благодаря специфике, суть которой можно выразить словами современного исследователя: "Речь идет < ... > об апологетической историографии, имеющей в качестве конечной цели дидактику, базирующуюся на понятии о добродетели как персональной, так и социальной, как индивидуальной, так и коллективной. Она принадлежит окружающему миру и отражает некую антропологию, концепцию жизни и общества, часто неповторимую < ... >. Дух становится жизнью, действие переводится в текст, интеллигенция демонстрирует семиологическую валентность, предложенную агиографией, народное восприятие усваивает ее и идеализирует до уровня спиритуалистического и магического".

Антон Анатольевич Войтенко - Египетское монашество в IV веке: Житие преп. Антония Великого, Лавсаик, История монахов

М. : ЦЕИ РАН, 2012. - 320 с.

ISBN 978-5-904488-05-5

Антон Анатольевич Войтенко - Египетское монашество в IV веке: Житие преп. Антония Великого, Лавсаик, История монахов - Содержание

Предисловие

Агиография и история (вместо введения)

Часть I. История текста

Гл. 1. Житие преп. Антония

Гл. 2. Лавсаик

Гл. 3. История монахов

Часть II. Текст и история

Гл. 1. Основные проблемы изучения социальной истории египетскою монашества IV в

Гл. 2. Формы монашеской организации и основные модели их развития: а) Житие преп. Антония b) Лавсаик с) История монахов

Гл. 3 . Социальиый состав египетского монашества: а) Житие преп. Антония b) Лавсаик с) История монахов

Гл. 4. Монастырь и внешний мир:

а) Житие преп. Антония

b) Лавсаик

с) История монахов

Заключение

Антон Анатольевич Войтенко - Египетское монашество в IV веке: Житие преп. Антония Великого, Лавсаик, История монахов - Глава 1 . Житие преп. Антония Великого

В начале прошлого столетия известный немецкий историк Адольф фон Гарнак охарактеризовал "Житие св. Антония" как "возможно, самый пагубный труд, который когда-либо был написан" . Но при этом Гарнак отметил, что "Житие" превозносят как близкую к Евагелию от Марка наиважнейшую биографию раннего христианства и самый влиятельный труд Афанасия [Harnack, 1913. S. 81 ] . Нам представляется, что такая разница оценок является своеобразной квинтэссенцией отношения к "Житию" со стороны исследователей этого текста. С одной стороны, он часто подвергается ими серьезной критике с точки зрения своей исторической ценности, с другой - данными, приводимыми в "Житии", продолжают пользоваться, поскольку без них при реконструкции начальных этапов монашеского движения в Египте невозможно обойтись. Мало того, можно отметить усиление интереса к этому источнику: по замечанию современного исследователя «Житие св. Антония» - один из наиболее читаемых ныне текстов, а число научных публикаций о нем с каждым годом неуклонно возрастает [ Ugo Zanetti, 2004. Р. 537] .

«Житие св. Антония Великого», как считает большинство исследователей, было написано свт. Афанасием Александрийским предположительно во время его третьей ссылки (357-362 ). Предпринимались попытки более точного определения времени составления «Жития» (конец 357 - начало 358 гг.), но они на сегодняшний день не могут быть признаны удачными. «Житие» сохранилось во множестве рукописей (по подсчетам Бартелинка, выпустившего критическое его издание - более 165) и уже давно известно исследователям - со времени первой его публикации в Аугсбурге в 1611 г. прошло 400 лет. Тем не менее критическое издание этого текста было подготовлено сравнительно недавно и увидело свет только в 1994 г. в юбилейном ( 400-м) выпуске серии «Христианские источники» (Sources chrétiennes).

Предварительные исследования рукописей были предприняты Ж. Гариттом [Garitte, 1942-1943; Garitte, 1956], который пришел к выводу, что большинство так называемых метафрастических манускриптов содержат «стандартный» текст ( un texte d'une uniformité frappante). Эту группу рукописей Гаритт обозначил как vulgate métaphrastique. Он же заметил, что среди метафрастических манускриптов, некоторые представляют тип текста, четко отличающегося от vulgate métaphrastique.

Он же определил три основных рукописных вида текста «Жития»: метафрастические минологии, дометафрастические свидетельства (les témoins prémétafrastiques) и неметафрастические рукописи [ Bartelink, 1994. Р. 78.]. Выводам Гаритта следовал в своей работе Бартелинк, который сверил 50 рукописей разных типов X-XVII вв. из библиотек Парижа, Брюсселя, Оксфорда, Рима, Милана. При реконструкции текста Бартелинк отдавал бесспорное предпочтение рукописям дометафрастической традиции и особенно трем из ник - Ottobonianus gr. 373, IX-X в. (=А), Vaticanus gr. 824, XI в. (=D) и Vaticanus gr. 1589, Х в. (=G). Он же учел издания ранних латинских переводов «Жития», коптскую (саидскую) и сирийскую версии. Бартелинк, по его собственному признанию, не претендовал на последнее слово в вопросе реконструкции текста «Жития», а лишь уточнил текст издания Монфокона за счет дометафрастической редакции и древних переводов «Жития», хотя и указывал, что таких «уточнений» (вернее - разночтений), набралось значительное количество [Bartelink, 1994. Р. 109-121].