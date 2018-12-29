Открывающих это учебное пособие сразу хотелось бы предупредить: его надо не столько читать, сколько пользоваться. Первая часть книги из двух разделов представляет самое простое, местами даже примитивное начальное знакомство с азами агиографии как предметом источниковедения и предназначена для тех, кто только начинает или, точнее, собирается начать свой путь в этом направлении. Вторая часть, следующая после заключения, носит исключительно справочно-библиграфический харктер (включая интернет ресурсы) и может оказаться полезна для более углубленных исследований, работы именно с агиографическими сборниками и персоналиями.

Учитывая это обстоятельство, заранее просим извинить за некоторую скучность, общеизвестность предлагаемого для специалистов, которых наверняка разочарует первая часть пособия. Увы, зачастую азов в имеющейся фундаментальной литературе по агиографии и не хватает, что отпугивает начинающих, которым трудно самостоятельно разобраться с таким сложным, специфическим предметом. Поэтому все же начнем с самых простых, тривиальных вещей.

Владимир (Швец), архимандрит, Сорочан Сергей - Введение в агиографию

учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп.

Харьков: Майдан, 2018, 368 с.

ISBN 978-966-372-733-2

Владимир (Швец), архимандрит, Сорочан Сергей - Введение в агиографию - Содержание

Слово митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия о книге «Введение в агиографию»

Вступление

Раздел 1. Теория агиографии

1.1. Агиография: первые шаги

1.2. Вероучительные основы агиографии

1.3. Литературные формы и особенности агиографических произведений

1.4. Агиография как наука в системе светских и церковных дисциплин

Раздел 2. История агиографии

2.1. Раннехристианская агиография

2.2. Средневековая византийская агиография

2.3. Византия — Русь: агиография на рубеже эпох

2.4. Русская агиографии Патриаршего и Синодального периодов

2.5. Современная отечественная агиография

Заключение

Литература к сноскам

Список агиографических источников (отечественные издания)

Литература по византийской и русской агиографии и агиологииЭнциклопедии, словари, указатели и другая справочная литература

Интернет-ресурсы

Приложение А

Ветхий Завет о святости и святых (наиболее характерные и показательные высказывания)

Новый Завет о святости и святых (наиболее характерные и показательные высказывания)

Приложение Б. Отображение агиологического типа святости в агиографическом сочинении

Приложение В. Агиографические сборники и хронологизированный перечень агиографических источников

Сведения об автора

Владимир (Швец), архимандрит, Сорочан Сергей - Введение в агиографию - Слово митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия

Изучение феномена святости в истории православной Церкви является насущной потребностью нашего общества в период возрождения христианского духа. Протодиакон А. Кураев в одной из публичных бесед смело назвал современное общество «постхристианским». Трагизм обнищания человеческого духа нашего современника заключается в парадоксальной статистике — православные христиане, забывая сочетание с Богом при крещении, уходят в изучение различных философских систем, пополняют ряды сектантов, становятся добычей иностранных проповедников : начиная с 2003 года, статистика фиксирует рост числа конфессий, их адептов. Усилиями представителей других конфессий и средств массовой информации из общества целенаправленно истребляется дух православия.

Для поддержания и укрепления веры «малого стада» Церковь Христова с первых дней своего существования тщательно собирает сведения о жизни и деятельности ее подвижников и сообщает их в общее назидание. Жития святых угодников Божиих читались во время богослужений еще в древности, были излюбленным чтением наших предков — даже миряне списывали или заказывали для себя житийные сборники. Сборники чисто русских житий появились в XVI в., а жития первых русских святых еще раньше — в XI-XІІ вв. («Сказание о Борисе и Глебе»).

Лучшие писатели древности посвятили свое перо прославлению угодников Божиих. Со временем оформился канон составления житийных произведений. К чтению житий святых относились почти с таким же благоговением, как к чтению Священного Писания. По выражению протоиерея Александра Державина, «вплести хотя бы малую веточку в тот венок славы, каким увенчан Святитель Димитрий Ростовский, прибавить новые черты» в дело изучения духовного наследия святоотеческого, а потому необходимо помнить следующие слова протоиерея Александра: «Первыми основоположительными образцами греческой агиографии нужно считать евангельские рассказы о жизни Спасителя и его учеников. К Евангелию и вообще к Священному Писанию каждый агиограф должен был обращаться и потому, что жизнь святого всегда и везде была подражанием жизни Христа Спасителя. С этой стороны всю агиографическую литературу можно рассматривать как продолжение Евангельской истории, в живых примерах из жизни святых раскрывающее возвещенное Христом Спасителем учение о спасении».

Необходимо сказать, что изучение агиографического наследия, где изложены труды, подвиги и прославление угодников Божиих, о чем повествует эта книга, подтверждает, что житийная литература является историческим, литературным и лингвистическим источниками. Это подтверждает новая книга «Синаксарь» (Жития святых Православной Церкви, автор-составитель которой иеромонах Макарий (Симонопетрский), пер. с фр., изд. в Москве в 2011 г.), где повествуется о том, что в конце времен, по свидетельству св. апостола Иоанна Богослова: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр 19, 6-8). И сбудутся эти слова не только при свете Воскресения: уже сейчас Святая Церковь, Невеста Христова, облечена, словно одеянием из пурпура и чистого виссона, кровью святых мучеников, слезами подвижников веры, целомудрием дев, проповедью апостолов, писаниями учителей Церкви, милосердием праведников...

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий