Василий Мышцын - Устройство христианской церкви в первые два века

М.: Академический проект, 2020. — 359 с. — (История религий).

ISBN 978-5-8291-2440-3

Для истории первоначальной Иерусалимской церкви мы располагаем двумя древнейшими источниками: посланием ап. Павла к Галатам и Деяниями Апостолов. В смысле древности первый источник имеет неоспоримое преимущество перед вторым. В то время как Деяния могли появиться во всяком случае не ранее 63 года, послание к Галатам относится, по всей вероятности, к 53 году. В нем апостол рассказывает о своем двукратном посещении Иерусалима, в первый раз через три года после обращения, а во второй раз — спустя четырнадцать лет. Описание второго посещения отличается большей подробностью и дает весьма ценные сведения о положении христианской иерусалимской общины. Сделанное самим апостолом-очевидцем и притом вскоре после самого посещения, это описание не возбуждает в ученых исследователях никаких сомнений относительно своего исторического достоинства. О полном беспристрастии описания свидетельствует, по их мнению, уже то, что апостол не скрывает в нем самых интимных и теневых сторон в своих отношениях к апостолу Петру.

Иное отношение исторической критики к Деяниям Апостольским. Она ставит их в разряд источников «второго ранга», т. е. таких источников, которыми следует пользоваться с разбором и осторожностью. Находя в них множество драгоценных сведений о первых временах христианской церкви, она в то же время видит во многих местах пользование непроверенными и противоречивыми преданиями и источниками и общее тенденциозное освещение фактов, имеющее целью по возможности сгладить всякие шероховатости в отношениях первохристианской церкви и апостолов, представить их более гармоничными, чем были они на самом деле. Не имея надобности затрагивать сложный вопрос об исторической достоверности книги Деяний вообще, мы скажем лишь о том, насколько основательны подозрения литературной критики в отношении тех частей книги, которые дают нам важные сведения о первоначальной христианской церкви в Иерусалиме.

Главным основанием этих подозрений служит видимое несогласие Деян. 15, 1—30 и Гал. 2, 1-10. Деяния представляют дело таким образом. Споры ап. Павла и Варнавы с иудействующими христианами по вопросу об обязательности обрезания для язычников побудили общину антиохийскую для выяснения недоразумений отправить в Иерусалим Павла, Варнаву и некоторых других. Состоявшееся по этому поводу в Иерусалиме торжественное собрание, на котором присутствовали апостолы, пресвитеры и вся церковь Иерусалимская, постановило не возлагать на христиан из язычников никакого бремени, обязав их только «воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленины и блуда и не делать другим того, чего не желают себе». О своем постановлении собрание письменным декретом известило христиан Антиохии, Сирии и Киликии. Рассказывая о том же посещении Иерусалима, ап. Павел говорит лишь о своем совещании с апостолами и о том, что «столпы» — Иаков, Кифа и Иоанн — подали ему и Варнаве руку общения, поручив им благовествовать язычникам, а себе предоставив благовестие иудеям. Но апостол не упоминает ни о торжественном соборе, на котором с согласия всей церкви был окончательно решен вопрос об обязательности закона Моисеева, ни о письменном декрете, который формально освобождал христиан из язычников от соблюдения закона, ни, наконец, о пресвитерах, принимавших деятельное участие на соборе. Если бы действительно происходил в Иерусалиме так называемый апостольский собор и если бы существовал означенный декрет, то ап. Павел, доказывая в послании к Галатам необязательность Моисеева закона для христиан ссылкой на апостолов, прежде всего сослался бы на авторитетное постановление всей Иерусалимской церкви и на письменный документ, устранявший всякие сомнения в перетолковании этого постановления. Раз апостол этого не сделал, то, очевидно, не было ни собора, ни декрета.

Поверхностное сравнение обоих документов действительно способно оставить такое впечатление. Но оно рассеивается при более внимательном изучении дела.