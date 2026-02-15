Две проблемы стоят на пути у того, кто исследует строй христианской церкви в первые века. Одна из них имеет своим предметом происхождение епископата, другая — отношение древних церковных учреждений к учреждениям иудейским и языческим. Хотя обе проблемы тесно связаны между собой, однако каждая из них имеет свое определенное содержание и свои самостоятельные исходные пункты.
Проблема происхождения епископата возникает сама собой при внимательном чтении и сопоставлении некоторых мест из новозаветных писаний. Вот главнейшая из них. В Деяниях Апостолов (20, 17. 28) пресвитеры Эфесской церкви названы ап. Павлом епископами. В послании к Титу, по-видимому, одни и те же лица называются пресвитерами и епископами: апостол предписывает Титу ставить по городам пресвитеров с известными качествами, мотивируя это тем, что епископ должен быть именно подобных качеств (Тит. 1, 5-7). Ап. Павел в послании к христианам города Филипп приветствует всех находящихся там святых с епископами и диаконами (1.1).
Василий Мышцын - Устройство христианской церкви в первые два века
М.: Академический проект, 2020. — 359 с. — (История религий).
ISBN 978-5-8291-2440-3
Василий Мышцын - Устройство христианской церкви в первые два века - Содержание
Глава I. Иерусалимская церковь
- Источники
- Иерусалимская первообщина. Общий характер ее управления
- Апостолы
- Избрание «семи»
- Пресвитеры
- Иаков, брат Господень
- Послание св. Иакова
- История Иерусалимской церкви после смерти Иакова
Глава II. Внепалестинские церкви до года
- Источники
- Церковная самодеятельность верующих
- Апостолы
- Пророки, учители и евангелисты
- Местные служения управления
Глава III. Состояние церковной организации в период от года до конца I века
- Первое послание ап. Петра
- Послание к евреям
- Послание Климента Римского
- Пастырские послания
- Третье послание ап. Иоанна и Апокалипсис
Глава IV. Состояние церковной организации в первой половине II века
- Учение апостолов (Διδαχή των δώδεκα άποστόλων)
- Послания Игнатия Антиохийского
- Послание Поликарпа Смирнского
- Пастырь Ерма
Глава V. Состояние церковной организации во второй половине II века
- Иустин и так называемое второе послание Климента к коринфянам ... .262
- Клементины
- Ириней, епископ Лионский
- Церковные Каноны
Глава VI. Общие заключения о происхождении епископата
- Пресвитеры и епископы
- Монархический епископат
Глава VII. Отношение церковного устройства к строю общественному и государственному в первые два века
- Самобытность христианских учреждений
- Параллели в церковном и общественно-государственном строе
Василий Мышцын - Устройство христианской церкви в первые два века - Иерусалимская церковь
Для истории первоначальной Иерусалимской церкви мы располагаем двумя древнейшими источниками: посланием ап. Павла к Галатам и Деяниями Апостолов. В смысле древности первый источник имеет неоспоримое преимущество перед вторым. В то время как Деяния могли появиться во всяком случае не ранее 63 года, послание к Галатам относится, по всей вероятности, к 53 году. В нем апостол рассказывает о своем двукратном посещении Иерусалима, в первый раз через три года после обращения, а во второй раз — спустя четырнадцать лет. Описание второго посещения отличается большей подробностью и дает весьма ценные сведения о положении христианской иерусалимской общины. Сделанное самим апостолом-очевидцем и притом вскоре после самого посещения, это описание не возбуждает в ученых исследователях никаких сомнений относительно своего исторического достоинства. О полном беспристрастии описания свидетельствует, по их мнению, уже то, что апостол не скрывает в нем самых интимных и теневых сторон в своих отношениях к апостолу Петру.
Иное отношение исторической критики к Деяниям Апостольским. Она ставит их в разряд источников «второго ранга», т. е. таких источников, которыми следует пользоваться с разбором и осторожностью. Находя в них множество драгоценных сведений о первых временах христианской церкви, она в то же время видит во многих местах пользование непроверенными и противоречивыми преданиями и источниками и общее тенденциозное освещение фактов, имеющее целью по возможности сгладить всякие шероховатости в отношениях первохристианской церкви и апостолов, представить их более гармоничными, чем были они на самом деле. Не имея надобности затрагивать сложный вопрос об исторической достоверности книги Деяний вообще, мы скажем лишь о том, насколько основательны подозрения литературной критики в отношении тех частей книги, которые дают нам важные сведения о первоначальной христианской церкви в Иерусалиме.
Главным основанием этих подозрений служит видимое несогласие Деян. 15, 1—30 и Гал. 2, 1-10. Деяния представляют дело таким образом. Споры ап. Павла и Варнавы с иудействующими христианами по вопросу об обязательности обрезания для язычников побудили общину антиохийскую для выяснения недоразумений отправить в Иерусалим Павла, Варнаву и некоторых других. Состоявшееся по этому поводу в Иерусалиме торжественное собрание, на котором присутствовали апостолы, пресвитеры и вся церковь Иерусалимская, постановило не возлагать на христиан из язычников никакого бремени, обязав их только «воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленины и блуда и не делать другим того, чего не желают себе». О своем постановлении собрание письменным декретом известило христиан Антиохии, Сирии и Киликии. Рассказывая о том же посещении Иерусалима, ап. Павел говорит лишь о своем совещании с апостолами и о том, что «столпы» — Иаков, Кифа и Иоанн — подали ему и Варнаве руку общения, поручив им благовествовать язычникам, а себе предоставив благовестие иудеям. Но апостол не упоминает ни о торжественном соборе, на котором с согласия всей церкви был окончательно решен вопрос об обязательности закона Моисеева, ни о письменном декрете, который формально освобождал христиан из язычников от соблюдения закона, ни, наконец, о пресвитерах, принимавших деятельное участие на соборе. Если бы действительно происходил в Иерусалиме так называемый апостольский собор и если бы существовал означенный декрет, то ап. Павел, доказывая в послании к Галатам необязательность Моисеева закона для христиан ссылкой на апостолов, прежде всего сослался бы на авторитетное постановление всей Иерусалимской церкви и на письменный документ, устранявший всякие сомнения в перетолковании этого постановления. Раз апостол этого не сделал, то, очевидно, не было ни собора, ни декрета.
Поверхностное сравнение обоих документов действительно способно оставить такое впечатление. Но оно рассеивается при более внимательном изучении дела.
