Наследие Соломона Маймона - 3

Широко известно замечание Иммануила Канта о том, что никто из его противников не понял его столь хорошо, как Соломон Маймон. В этой характеристике заслуживает внимания не только очевидное признание редкой философской проницательности малоизвестного в академических кругах мыслителя-автодидакта, но и та уверенность, с которой родоначальник критической философии причисляет его к своим оппонентам. Позднее он корректирует свое отношение к нему, аттестуя Маймона уже не столько как оппонента,сколько как не слишком желанного корректора своей критической философии, причем в этих словах стареющего философа явственно слышится глухое раздражение. Маймон понял Канта лучше всех, но в полной ли мере понял Кант Маймона? И какая оценка (как талантливого и продуктивного оппонента или как очередного дилетанта,желающего непонятно зачем улучшить кантовскую философию) точнее отражает существо расхождений между ними и, стало быть,позволяет полнее выявить своеобразие той версии критической философии, которую предложил Соломон Маймон? В какой мере его можно (и можно ли вообще) назвать кантианцем, а в какой антикантианцем? Речь тут не столько о том, согласился ли бы сам Маймон с подобной характеристикой (особенно учитывая его нескрываемый скепсис в отношении «господ кантианцев»), сколько о том,развивает его критика критической философии самые важные интенции последней или, наоборот, их дезавуирует. Иными словами,вопрос в том, усиливает такая критика критики саму эту критику философскую позицию или, напротив, ее ослабляет. Маймон полагает, что он идет дальше Канта, но в какой мере это «дальше»,подразумевает (и подразумевает ли вообще) «вместе с Кантом»?

Трактат «Критические исследования о человеческом уме, или высшей способности познания и воли», пожалуй, в наибольшей степени может поспособствовать решению этой задачи — максимально адекватной реконструкции оригинальной версии критицизма Соломона Маймона в ее сравнении с критической философией самого Иммануила Канта. В этой связи заслуживают внимания уже сама структура сочинения и форма подачи теоретического материала: первую и наиболее содержательную в гносеологическом плане часть трактата составляют три диалога, в которых обсуждаются основные проблемы кантовской философии — трансцендентальной эстетики, логики и диалектики. При этом сам автор объясняет выбор диалогической формы изложения тем, что она, по его мнению,оптимальна для экспликации и всестороннего рассмотрения предмета. Но с другой стороны, нельзя не заметить, что здесь Маймон спустя столетие воспроизводит полемический прием Г. В. Лейбница, который своими написанными в диалогической форме «Новыми опытами о человеческом разумении» намеревался дать ответ «Опыту о человеческом разумении» Дж. Локка.

Соломон Маймон - 3 - Критические исследования о человеческом уме, или высшей способности познания и воли

Пер. с нем. К. Лощевского

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2017. — 306 с. Наследие Соломона Маймона. III ISBN 978-5-93762-137-5