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Мэддэн - Еда, вера, пост

Рита Мэддэн - Еда, вера, пост - Как найти баланс между заботой о душе и теле
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Health
Молитва, аскеза, покаяние и самоисправление, участие в церковных таинствах – вот что обычно ассоциируется со словосочетанием «христианская жизнь». И это совершенно естественные ассоциации. Однако есть еще одна крайне важная составляющая этой жизни, без которой все остальное ее здание чаще всего оказывается неустойчивым и легко разрушается. Эта составляющая – здоровое, правильное отношение к тому, с чем мы сталкиваемся день за днем, из чего состоит наш обиход, быт, а если шире – земное бытие. Нам нередко кажется, что большая часть того, с чем мы ежедневно имеем дело, есть нечто малозначащее или даже недостойное нашего внимания, особенно в сравнении с теми высокими истинами христианства, которыми должны питаться наши ум и сердце. И оттого слишком многое остается непонятым до конца, свернутым и скомканным, а вместе с тем такой же свернутой и скомканной оказывается и наша жизнь.
У преподобного Исаака Сирина есть замечательное рассуждение о том, что должно быть предметом молитвы христианина. По его мысли, человек обязан молиться о том, что его тревожит. Если тревожит тебя что-то ничтожное, лишает покоя, смущает душу, то не сомневайся молиться и об этом. Не думай, что маловажностью прошения ты оскорбишь Бога: куда хуже «разграничение», когда ты делишь жизнь на то, что решаешься доверить Богу, и то, с чем ты справляешься (справляешься ли?) сам, как бы закрывая от своего Создателя некую область своих забот и попечений.
«Касающееся тебя касается зеницы ока Моего», – говорит в своем духовном завещании, которое представляет собой диалог Бога с душой человека, преподобный Серафим Вырицкий. И это действительно так: ведь то, как устроен этот мир, насколько учтены в нем все, даже самые незначительные, потребности человека, свидетельствует об удивительной заботе Творца о нас. И можно не замечать этой заботы, а можно благодарить за нее, всматриваясь в ее детали и нюансы и поражаясь тому, как печется Господь о каждой мелочи, связанной с нашей жизнью, – так, как не может печься о своем ребенке самая нежная и любящая мать.
Эта книга замечательного диетолога и православной христианки из США Риты Мэддэн также посвящена деталям и нюансам – той части нашей жизни, которую никак не получилось бы игнорировать, без которой невозможно наше существование и к которой, однако, мы редко относимся правильным образом: или считаем ее недостойной внимания христианина, или (что чаще) просто не находим это достаточно важным.
Эта книга – о еде и о христианском к ней отношении.
Для того, чтобы жить, человек должен есть – это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах и тем не менее с очевидностью подтверждающаяся день за днем. На еду человек тратит в среднем от часа до полутора ежедневно, на ее приготовление, так же в среднем, – чуть менее часа. Это данность, с которой необходимо смириться, и помогает здесь простое напоминание: В поте лица твоего будешь есть хлеб (Быт. 3: 19). Однако можно смиряться, а можно видеть и в процессе приготовления пищи, и в процессе ее вкушения не только дань неизбежности, «угождение чреву», но и то, чем в принципе должна быть наша жизнь – священнодействие, богообщение. Звучит странно, непривычно, но автор настаивает именно на таком отношении к еде. Не потому, что она делает из еды культ (она как раз очень определенно говорит, что нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть). Нет, ее основная мысль очень близка замечательному выражению отца Александра Шмемана: «Вся пища есть воплощенная любовь Божия».

Рита Мэддэн - Еда, вера, пост - Как найти баланс между заботой о душе и теле

«Никея», 2015
ISBN 978-5-907202-88-7

Рита Мэддэн - Еда, вера, пост – Содержание

Предисловие
Введение. Цель этой книги
  • Важна решимость
  • Как пользоваться этой книгой
  • Обратите внимание
Глава 1. Священная трапеза
  • Забота о здоровье как священнодействие
  • Пришла пора меняться
  • На пути к здоровью
  • Как превратить процесс питания в священнодействие
    • Невнимательное отношение к еде
    • Вопросы для размышления
    • Упражнения
    • Нездоровая одержимость здоровым питанием
    • Как сохранить верный настрой
    • Упражнения
  • Молитва – возможность почтить трапезу
    • Молитва перед едой
    • Молитва после еды
    • Упражнения
  • Как организовать обеденное пространство
    • Упражнения
  • Как бороться с бездумным питанием
    • Упражнения
  • «Чемоданчик здоровья»
    • Упражнения
Глава 2. Питать тело, чтобы заботиться о душе
  • Взгляд на «продукты»
    • Упражнения
  • Ешьте с грядки
    • Упражнения
  • Основы сбалансированного питания
    • Сладкая жизнь
    • Упражнения
  • Поговорим о жирах
    • Упражнения
  • Черный или белый?
    • Упражнения
  • Вернем еде радость
    • Упражнения
Глава 3. Еды меньше – вкуса больше
  • Еда как общение с Богом
    • Упражнения
  • Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть
    • Упражнения
  • Правило 80/20
    • Размеренность уменьшает порции
    • Упражнения
  • Наслаждаясь вкусом еды
    • Упражнения
  • Контролируем количество еды
    • Упражнения
  • Как сократить порции
    • Упражнения
  • Еда на тарелке и наше восприятие
    • Упражнения
  • Наелся – остановись!
    • Упражнение
Глава 4. Благо поста
  • Кратко о православном посте
  • Разносторонний подход к посту
    • Цель поста
    • Пост и праздник
    • Как пост помогает нам сосредоточиться
    • Степени поста
    • Какие продукты исключаются из рациона во время поста
    • Упражнения
  • Как пост влияет на организм
    • Бросить вызов самому себе
    • Упражнение
  • Чтобы от поста был толк
    • Упражнение
  • Будьте начеку
    • Упражнение
  • Пост как подготовка к празднику
    • Упражнение
  • Окончание поста
    • Как праздновать правильно. Полезные советы
    • Упражнение
Глава 5. Радость движения
  • Осознанная физическая нагрузка
  • Не сидеть на месте
    • Каждый шажок на счету
    • Упражнение
  • Нет времени? Не беда!
    • Упражнения
  • Плоды трудов
    • Упражнение
  • Дисциплина
    • Пусть время течет так, как нравится вам
    • Упражнения
  • Пробовать новое
    • Упражнения
  • Время трудов – время молитвы
    • Взаимная ответственность
    • «Товарищеская» система
    • Упражнения
Глава 6. Трудись как пчелка и не бойся стрессов
  • Что такое стресс
    • Упражнение
  • Организм и реакция на стресс
    • Упражнения
  • Стресс и еда
    • Берем стресс под контроль
    • Упражнения
  • Усталость и тяга к еде
    • Упражнения
  • Практикуем позитив
    • Упражнения
  • Все, что нам нужно, – это любовь
    • Комплимент – проявление доброты
    • Творите милостыню
    • Упражнение
  • Молитва питает душу
    • Безмолвная молитва
    • Упражнения
  • Жизнь в ритме духовного чтения
    • Упражнение
  • Время для встречи с Богом
    • Упражнения
  • Церковные богослужения
    • Упражнение
  • Выйти за пределы своего «я»
    • Прости и люби окружающих
    • Упражнение
  • До смешного просто
    • Делайте уборку дома
    • Упражнение
    • Не хватайтесь за все сразу
  • Готовить еду – не стресс, а антистресс
    • Упражнение
  • Время хобби
    • Упражнения
Заключение
Приложение. Рецепты, праздники, посты
  • Блюда без использования продуктов животного происхождения
    • Спагетти «волосы ангела» с овощами
    • Маринованные шампиньоны
    • Корейская зеленая фасоль
    • Чечевичный суп со шпинатом
    • Заправка для салата из бальзамического уксуса
    • Бобы и зелень
  • Рыбные блюда
    • Рыбные шашлычки
    • Средиземноморский салат с тунцом
  • Постные десерты
    • Груши, запеченные с шоколадом
    • Апельсиновый пирог
    • Шоколадно-кокосовые шарики
    • Банановый кекс
  • Двунадесятые праздники
  • Многодневные посты
  • Сплошные седмицы (без поста)
  • Однодневные посты
Об авторе
Views 195
Rating 5.0 / 5
Added 30.04.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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