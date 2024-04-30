Мэддэн - Еда, вера, пост
Молитва, аскеза, покаяние и самоисправление, участие в церковных таинствах – вот что обычно ассоциируется со словосочетанием «христианская жизнь». И это совершенно естественные ассоциации. Однако есть еще одна крайне важная составляющая этой жизни, без которой все остальное ее здание чаще всего оказывается неустойчивым и легко разрушается. Эта составляющая – здоровое, правильное отношение к тому, с чем мы сталкиваемся день за днем, из чего состоит наш обиход, быт, а если шире – земное бытие. Нам нередко кажется, что большая часть того, с чем мы ежедневно имеем дело, есть нечто малозначащее или даже недостойное нашего внимания, особенно в сравнении с теми высокими истинами христианства, которыми должны питаться наши ум и сердце. И оттого слишком многое остается непонятым до конца, свернутым и скомканным, а вместе с тем такой же свернутой и скомканной оказывается и наша жизнь.
У преподобного Исаака Сирина есть замечательное рассуждение о том, что должно быть предметом молитвы христианина. По его мысли, человек обязан молиться о том, что его тревожит. Если тревожит тебя что-то ничтожное, лишает покоя, смущает душу, то не сомневайся молиться и об этом. Не думай, что маловажностью прошения ты оскорбишь Бога: куда хуже «разграничение», когда ты делишь жизнь на то, что решаешься доверить Богу, и то, с чем ты справляешься (справляешься ли?) сам, как бы закрывая от своего Создателя некую область своих забот и попечений.
«Касающееся тебя касается зеницы ока Моего», – говорит в своем духовном завещании, которое представляет собой диалог Бога с душой человека, преподобный Серафим Вырицкий. И это действительно так: ведь то, как устроен этот мир, насколько учтены в нем все, даже самые незначительные, потребности человека, свидетельствует об удивительной заботе Творца о нас. И можно не замечать этой заботы, а можно благодарить за нее, всматриваясь в ее детали и нюансы и поражаясь тому, как печется Господь о каждой мелочи, связанной с нашей жизнью, – так, как не может печься о своем ребенке самая нежная и любящая мать.
Эта книга замечательного диетолога и православной христианки из США Риты Мэддэн также посвящена деталям и нюансам – той части нашей жизни, которую никак не получилось бы игнорировать, без которой невозможно наше существование и к которой, однако, мы редко относимся правильным образом: или считаем ее недостойной внимания христианина, или (что чаще) просто не находим это достаточно важным.
Эта книга – о еде и о христианском к ней отношении.
Для того, чтобы жить, человек должен есть – это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах и тем не менее с очевидностью подтверждающаяся день за днем. На еду человек тратит в среднем от часа до полутора ежедневно, на ее приготовление, так же в среднем, – чуть менее часа. Это данность, с которой необходимо смириться, и помогает здесь простое напоминание: В поте лица твоего будешь есть хлеб (Быт. 3: 19). Однако можно смиряться, а можно видеть и в процессе приготовления пищи, и в процессе ее вкушения не только дань неизбежности, «угождение чреву», но и то, чем в принципе должна быть наша жизнь – священнодействие, богообщение. Звучит странно, непривычно, но автор настаивает именно на таком отношении к еде. Не потому, что она делает из еды культ (она как раз очень определенно говорит, что нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть). Нет, ее основная мысль очень близка замечательному выражению отца Александра Шмемана: «Вся пища есть воплощенная любовь Божия».
Рита Мэддэн - Еда, вера, пост - Как найти баланс между заботой о душе и теле
«Никея», 2015
ISBN 978-5-907202-88-7
Рита Мэддэн - Еда, вера, пост – Содержание
Предисловие
Введение. Цель этой книги
- Важна решимость
- Как пользоваться этой книгой
- Обратите внимание
Глава 1. Священная трапеза
- Забота о здоровье как священнодействие
- Пришла пора меняться
- На пути к здоровью
-
Как превратить процесс питания в священнодействие
- Невнимательное отношение к еде
- Вопросы для размышления
- Упражнения
- Нездоровая одержимость здоровым питанием
- Как сохранить верный настрой
- Упражнения
-
Молитва – возможность почтить трапезу
- Молитва перед едой
- Молитва после еды
- Упражнения
-
Как организовать обеденное пространство
- Упражнения
-
Как бороться с бездумным питанием
- Упражнения
-
«Чемоданчик здоровья»
- Упражнения
Глава 2. Питать тело, чтобы заботиться о душе
-
Взгляд на «продукты»
- Упражнения
-
Ешьте с грядки
- Упражнения
-
Основы сбалансированного питания
- Сладкая жизнь
- Упражнения
-
Поговорим о жирах
- Упражнения
-
Черный или белый?
- Упражнения
-
Вернем еде радость
- Упражнения
Глава 3. Еды меньше – вкуса больше
-
Еда как общение с Богом
- Упражнения
-
Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть
- Упражнения
-
Правило 80/20
- Размеренность уменьшает порции
- Упражнения
-
Наслаждаясь вкусом еды
- Упражнения
-
Контролируем количество еды
- Упражнения
-
Как сократить порции
- Упражнения
-
Еда на тарелке и наше восприятие
- Упражнения
-
Наелся – остановись!
- Упражнение
Глава 4. Благо поста
- Кратко о православном посте
-
Разносторонний подход к посту
- Цель поста
- Пост и праздник
- Как пост помогает нам сосредоточиться
- Степени поста
- Какие продукты исключаются из рациона во время поста
- Упражнения
-
Как пост влияет на организм
- Бросить вызов самому себе
- Упражнение
-
Чтобы от поста был толк
- Упражнение
-
Будьте начеку
- Упражнение
-
Пост как подготовка к празднику
- Упражнение
-
Окончание поста
- Как праздновать правильно. Полезные советы
- Упражнение
Глава 5. Радость движения
- Осознанная физическая нагрузка
-
Не сидеть на месте
- Каждый шажок на счету
- Упражнение
-
Нет времени? Не беда!
- Упражнения
-
Плоды трудов
- Упражнение
-
Дисциплина
- Пусть время течет так, как нравится вам
- Упражнения
-
Пробовать новое
- Упражнения
-
Время трудов – время молитвы
- Взаимная ответственность
- «Товарищеская» система
- Упражнения
Глава 6. Трудись как пчелка и не бойся стрессов
-
Что такое стресс
- Упражнение
-
Организм и реакция на стресс
- Упражнения
-
Стресс и еда
- Берем стресс под контроль
- Упражнения
-
Усталость и тяга к еде
- Упражнения
-
Практикуем позитив
- Упражнения
-
Все, что нам нужно, – это любовь
- Комплимент – проявление доброты
- Творите милостыню
- Упражнение
-
Молитва питает душу
- Безмолвная молитва
- Упражнения
-
Жизнь в ритме духовного чтения
- Упражнение
-
Время для встречи с Богом
- Упражнения
-
Церковные богослужения
- Упражнение
-
Выйти за пределы своего «я»
- Прости и люби окружающих
- Упражнение
-
До смешного просто
- Делайте уборку дома
- Упражнение
- Не хватайтесь за все сразу
-
Готовить еду – не стресс, а антистресс
- Упражнение
-
Время хобби
- Упражнения
Заключение
Приложение. Рецепты, праздники, посты
-
Блюда без использования продуктов животного происхождения
- Спагетти «волосы ангела» с овощами
- Маринованные шампиньоны
- Корейская зеленая фасоль
- Чечевичный суп со шпинатом
- Заправка для салата из бальзамического уксуса
- Бобы и зелень
-
Рыбные блюда
- Рыбные шашлычки
- Средиземноморский салат с тунцом
-
Постные десерты
- Груши, запеченные с шоколадом
- Апельсиновый пирог
- Шоколадно-кокосовые шарики
- Банановый кекс
- Двунадесятые праздники
- Многодневные посты
- Сплошные седмицы (без поста)
- Однодневные посты
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