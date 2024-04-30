Молитва, аскеза, покаяние и самоисправление, участие в церковных таинствах – вот что обычно ассоциируется со словосочетанием «христианская жизнь». И это совершенно естественные ассоциации. Однако есть еще одна крайне важная составляющая этой жизни, без которой все остальное ее здание чаще всего оказывается неустойчивым и легко разрушается. Эта составляющая – здоровое, правильное отношение к тому, с чем мы сталкиваемся день за днем, из чего состоит наш обиход, быт, а если шире – земное бытие. Нам нередко кажется, что большая часть того, с чем мы ежедневно имеем дело, есть нечто малозначащее или даже недостойное нашего внимания, особенно в сравнении с теми высокими истинами христианства, которыми должны питаться наши ум и сердце. И оттого слишком многое остается непонятым до конца, свернутым и скомканным, а вместе с тем такой же свернутой и скомканной оказывается и наша жизнь.

У преподобного Исаака Сирина есть замечательное рассуждение о том, что должно быть предметом молитвы христианина. По его мысли, человек обязан молиться о том, что его тревожит. Если тревожит тебя что-то ничтожное, лишает покоя, смущает душу, то не сомневайся молиться и об этом. Не думай, что маловажностью прошения ты оскорбишь Бога: куда хуже «разграничение», когда ты делишь жизнь на то, что решаешься доверить Богу, и то, с чем ты справляешься (справляешься ли?) сам, как бы закрывая от своего Создателя некую область своих забот и попечений.

«Касающееся тебя касается зеницы ока Моего», – говорит в своем духовном завещании, которое представляет собой диалог Бога с душой человека, преподобный Серафим Вырицкий. И это действительно так: ведь то, как устроен этот мир, насколько учтены в нем все, даже самые незначительные, потребности человека, свидетельствует об удивительной заботе Творца о нас. И можно не замечать этой заботы, а можно благодарить за нее, всматриваясь в ее детали и нюансы и поражаясь тому, как печется Господь о каждой мелочи, связанной с нашей жизнью, – так, как не может печься о своем ребенке самая нежная и любящая мать.

Эта книга замечательного диетолога и православной христианки из США Риты Мэддэн также посвящена деталям и нюансам – той части нашей жизни, которую никак не получилось бы игнорировать, без которой невозможно наше существование и к которой, однако, мы редко относимся правильным образом: или считаем ее недостойной внимания христианина, или (что чаще) просто не находим это достаточно важным.

Эта книга – о еде и о христианском к ней отношении.

Для того, чтобы жить, человек должен есть – это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах и тем не менее с очевидностью подтверждающаяся день за днем. На еду человек тратит в среднем от часа до полутора ежедневно, на ее приготовление, так же в среднем, – чуть менее часа. Это данность, с которой необходимо смириться, и помогает здесь простое напоминание: В поте лица твоего будешь есть хлеб (Быт. 3: 19). Однако можно смиряться, а можно видеть и в процессе приготовления пищи, и в процессе ее вкушения не только дань неизбежности, «угождение чреву», но и то, чем в принципе должна быть наша жизнь – священнодействие, богообщение. Звучит странно, непривычно, но автор настаивает именно на таком отношении к еде. Не потому, что она делает из еды культ (она как раз очень определенно говорит, что нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть). Нет, ее основная мысль очень близка замечательному выражению отца Александра Шмемана: «Вся пища есть воплощенная любовь Божия».

Рита Мэддэн - Еда, вера, пост - Как найти баланс между заботой о душе и теле

«Никея», 2015

ISBN 978-5-907202-88-7

Рита Мэддэн - Еда, вера, пост – Содержание

Предисловие

Введение. Цель этой книги

Важна решимость

Как пользоваться этой книгой

Обратите внимание

Глава 1. Священная трапеза

Забота о здоровье как священнодействие

Пришла пора меняться

На пути к здоровью

Как превратить процесс питания в священнодействие Невнимательное отношение к еде Вопросы для размышления Упражнения Нездоровая одержимость здоровым питанием Как сохранить верный настрой Упражнения

Молитва – возможность почтить трапезу Молитва перед едой Молитва после еды Упражнения

Как организовать обеденное пространство Упражнения

Как бороться с бездумным питанием Упражнения

«Чемоданчик здоровья» Упражнения



Глава 2. Питать тело, чтобы заботиться о душе

Взгляд на «продукты» Упражнения

Ешьте с грядки Упражнения

Основы сбалансированного питания Сладкая жизнь Упражнения

Поговорим о жирах Упражнения

Черный или белый? Упражнения

Вернем еде радость Упражнения



Глава 3. Еды меньше – вкуса больше

Еда как общение с Богом Упражнения

Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть Упражнения

Правило 80/20 Размеренность уменьшает порции Упражнения

Наслаждаясь вкусом еды Упражнения

Контролируем количество еды Упражнения

Как сократить порции Упражнения

Еда на тарелке и наше восприятие Упражнения

Наелся – остановись! Упражнение



Глава 4. Благо поста

Кратко о православном посте

Разносторонний подход к посту Цель поста Пост и праздник Как пост помогает нам сосредоточиться Степени поста Какие продукты исключаются из рациона во время поста Упражнения

Как пост влияет на организм Бросить вызов самому себе Упражнение

Чтобы от поста был толк Упражнение

Будьте начеку Упражнение

Пост как подготовка к празднику Упражнение

Окончание поста Как праздновать правильно. Полезные советы Упражнение



Глава 5. Радость движения

Осознанная физическая нагрузка

Не сидеть на месте Каждый шажок на счету Упражнение

Нет времени? Не беда! Упражнения

Плоды трудов Упражнение

Дисциплина Пусть время течет так, как нравится вам Упражнения

Пробовать новое Упражнения

Время трудов – время молитвы Взаимная ответственность «Товарищеская» система Упражнения



Глава 6. Трудись как пчелка и не бойся стрессов

Что такое стресс Упражнение

Организм и реакция на стресс Упражнения

Стресс и еда Берем стресс под контроль Упражнения

Усталость и тяга к еде Упражнения

Практикуем позитив Упражнения

Все, что нам нужно, – это любовь Комплимент – проявление доброты Творите милостыню Упражнение

Молитва питает душу Безмолвная молитва Упражнения

Жизнь в ритме духовного чтения Упражнение

Время для встречи с Богом Упражнения

Церковные богослужения Упражнение

Выйти за пределы своего «я» Прости и люби окружающих Упражнение

До смешного просто Делайте уборку дома Упражнение Не хватайтесь за все сразу

Готовить еду – не стресс, а антистресс Упражнение

Время хобби Упражнения



Заключение

Приложение. Рецепты, праздники, посты

Блюда без использования продуктов животного происхождения Спагетти «волосы ангела» с овощами Маринованные шампиньоны Корейская зеленая фасоль Чечевичный суп со шпинатом Заправка для салата из бальзамического уксуса Бобы и зелень

Рыбные блюда Рыбные шашлычки Средиземноморский салат с тунцом

Постные десерты Груши, запеченные с шоколадом Апельсиновый пирог Шоколадно-кокосовые шарики Банановый кекс

Двунадесятые праздники

Многодневные посты

Сплошные седмицы (без поста)

Однодневные посты

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