Над пещерой, в которой родился Иисус Христос, возвышается православный храм Рождества Христова — один из самых древних храмов Святой Земли. Первоначально он был построен императором Константином Великим и его матерью св. равноапостольной царицей Еленой в 327-333 годы, а в последующие века подвергался исправлениям и изменениям, но они были несущественными. Внутренность храма поражает своей величественной простотой. На полу сохранились фрагменты мозаик времени Константина Великого.

Здесь со времен императора Юстиниана возвышаются 44 колонны из розового песчаника, которые так хорошо отполированы, что кажутся сделанными из мрамора. В октябре 1996 года, в день апостола Фомы, начались чудотворения: изображенный на одной из колонн лик Спасителя открывает и закрывает очи, по временам из них истекают слезы, от образа исходит сияние и благоухание. Господь словно являет человечеству, как неверующему Фоме, явные доказательства Своего бытия.

Главная святыня храма — Пещера Рождества, Святой Вертеп, существует со времен св. Елены и находится под алтарем. Место Рождества Иисуса Христа обозначено серебряной звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду, и украшено надписью на латинском языке: «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». Если приложить к этой звезде любой предмет, то он чудесным образом освящается — таким свойством обладает еще только Гроб Господень. Три ступени ведут в придел Яслей. По преданию, здесь находились ясли, в которые был положен родившийся Богомладенец.

Они представляют собой углубление, высеченное в природном камне и обложенное белым мрамором. К вертепу прилегает поземная галерея с другими пещерами: пещера Иосифа, где он получил от Ангела повеление бежать со Святым Семейством в Египет; пещера, где погребены невинно убиенные Иродом вифлеемские младенцы, келья и гробница блаженного Иеронима и другие.

В окрестностях Вифлеема, возле селения Бейт Сахур расположено Поле Пастушков, на котором в рождественскую ночь Ангелы возвестили пастухам о рождении Богомладенца Иисуса. На этом месте в IV веке святая царица Елена построила храм, в настоящее время он большей частью разрушен, но действует подземная православная греческая церковь. Сегодня это поле окружено стеной, на нем растут масличные деревья, которым, как считается, уже более 2000 лет. Все в этих святых местах овеяно духом великого события — рождения Спасителя мира Иисуса Христа.

Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Дорогой спасения - 33 беседы о Боге и вере М: ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 416 с. — (Серия «Духовный путь»). Сост. Елена Прокофьева ISBN 978-5-373-06126-1 Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Дорогой спасения - 33 беседы о Боге и вере - Содержание

Для чего Бог пришел на землю?

Поспешим занять места на корабле

Первый праздник церковного года

Самая главная Весть

Поговорим о Любви

Сделайте шаг навстречу Богу

Когда Бог говорит с нами

Из царства тьмы — в Царство Света

Зачем нам скорби и страдания?

«Кто прощает, тому простится»

Покаяние — это изменение своей жизни

Великий пост: дело не в молоке и котлетах

«Вы куплены дорогою ценою»

Мы несем крест, а крест несет нас

Последние слова Христа

И первые слова после Воскресения

На кого мы похожи в притче о блудном сыне?

Как важно иметь милующее сердце

Кто ты, мытарь или фарисей?

Тайны великого Таинства

Приобретайте четырех друзей!

Без храма не прожить

Нас озаряет свет Фавора

Молитва — наша дорога к Богу

Про слоеный торт «Наполеон» и перспективы вечности

О памяти Суда и воздаяния

Песнь Воскресения Христова

Как земля становится Небом

А вы к Духу Святому обращались?

Тот, кто уснул, тот проснется

Вверх по лестнице спасения

Что такое «Торжество Православия»?

Щедрые дары Оптиной Пустыни

Она читает о воскресении праведного Лазаря, где нет ни одного слова о воскресении. Она не доходит до этого момента, но по самому содержанию Раскольников, воспитанный в православной среде, вдруг обретает веру и надежду о его собственном воскресении. Он этот контекст понимает, что за этими строчками идет речь о воскресении праведного Лазаря. Но человек, который читает роман Достоевского и не знает, кто такой праведный Лазарь, не знает о его воскресении, ему же непонятно, что же перевернуло все в душе Раскольникова. Этот кульминационный момент может оказаться совершенно непонятным, совершенно далеким от нашего представления о том, что так изменило Раскольникова. Может быть, слезы, может быть, тон Сони Мармеладовой, может быть, ее любовь к Раскольникову? Да, это все вместе, но повлияли слова Евангелия. Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Воскресные беседы Москва, Издательство храма - Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, 2015 г. — 560 с. ISBN 978-5-905951-04-6 Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) - Воскресные беседы - Содержание Предисловие Часть первая Воскресные беседы НАЧАЛО Цикл II. Выпуск 15. Беседа 1 Введение основ православной культуры

Цикл II. Выпуск 15. Беседа 2 Бог и мир

Цикл I. Выпуск 1. Беседа 1 О вере

Цикл II. Выпуск 2. Беседа 3 О Священном Писании О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ Цикл II. Выпуск 2. Беседа 4 О призвании человека

Цикл II. Выпуск 2. Беседа 1 О смысле жизни. Часть первая

Цикл II. Выпуск 2. Беседа 2 О смысле жизни. Часть вторая О ЧЕЛОВЕКЕ Цикл I. Выпуск 12. Беседа 2 О душе и теле

Цикл. I. Выпуск 3, Беседа 1 О страданиях О ХРАМЕ Цикл I. Выпуск 1. Беседа 2 О храме

Цикл I. Выпуск 1. Беседа 3 О центральной части храма

Цикл I. Выпуск 2. Беседа 1 Об иконостасе

Цикл I. Выпуск 6. Беседа 2 Об иконе «Святая Троица»

Цикл-1. Выпуск 2. Беседа 2 Об алтаре

Цикл I. Выпуск 2. Беседа 3 Литургические облачения духовенства

Цикл I. Выпуск 12. Беседа 1 О церковном этикете, о требах

Цикл I. Выпуск 13. Беседа 3 Церковь и дети О ПОСТЕ И ПОКАЯНИИ Цикл I. Выпуск 4. Беседа 1 О подготовке к Великому посту

Цикл I. Выпуск 4. Беседа 2 О Великом посте и покаянии

Цикл I. Выпуск 17. Беседа 3 О прощении

Цикл I. Выпуск 12. Беседа 3 Об исповеди

Цикл I. Выпуск 9. Беседа 1 О покаянии О МОЛИТВЕ Цикл I. Выпуск 6. Беседа 3 О молитве. Часть первая

Цикл I. Выпуск 6. Беседа 4 О молитве. Часть вторая

Цикл I. Выпуск 7. Беседа 3 О чтении святых отцов О ПРАЗДНИКАХ Цикл. I. Выпуск 4. Беседа 3 Пасха

Цикл I. Выпуск 9. Беседа 3 О Воскресении Христовом

Цикл I. Выпуск 11. Беседа 1 О неделях после Пасхи

Цикл. I. Выпуск 11. Беседа 2 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. О расслабленности души

Цикл I. Выпуск 3. Беседа 3 Праздник Рождества Христова

Цикл I. Выпуск 6. Беседа 1 Праздник Пресвятой Троицы

Цикл I. Выпуск 5. Беседа 3 Праздник святых апостолов Петра и Павла

Цикл I. Выпуск 18. Беседа 3 Праздник преподобной Евфросиний Московской ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Цикл I. Выпуск 15. Беседа 1 Просто о сложном. Часть первая

Цикл I. Выпуск 15. Беседа 2 Просто о сложном. Часть вторая

Цикл I. Выпуск 15. Беседа 3 Просто о сложном. Часть третья

Цикл I. Выпуск 16. Беседа 4 Просто о сложном. Часть четвертая

Цикл I. Выпуск 16. Беседа 5 Просто о сложном. Часть пятая

Цикл I. Выпуск 16. Беседа 6 Просто о сложном. Часть шестая

Цикл I. Выпуск 5. Беседа 1 О выборе жениха, невесты. Часть первая

Цикл I. Выпуск 5. Беседа 2 О выборе жениха, невесты. Часть вторая

Цикл I. Выпуск 11. Беседа 3 «Не заботьтесь о том, что вам есть и пить» О СТАРЧЕСТВЕ Цикл I. Выпуск 7. Беседа 1 Об Оптиной пустыни

Цикл I. Выпуск 3. Беседа 2 О духовничестве

Цикл I. Выпуск 7. Беседа 2 О преподобном Амвросии Оптинском

Цикл I. Выпуск 10. Беседа 1 О старце Иоанне (Крестьянкине)

Цикл I. Выпуск 10. Беседа 2 О старице Сепфоре

Цикл I. Выпуск 14. Беседа 3 О схиархимандрите Христофоре (Никольском)

Цикл I. Выпуск 14. Беседа 2 О епископе Василии (Родзянко) Часть вторая Основы православной культуры О ТВОРЕНИИ И ПАДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА Цикл II. Выпуск 3. Беседа 1 О днях творения

Цикл II. Выпуск 3. Беседа 2 О сотворении человека. Часть первая

Цикл II. Выпуск 3. Беседа 3 О сотворении человека. Часть вторая

Цикл II. Выпуск 4. Беседа 1 О сотворении первой семьи

Цикл II. Выпуск 4. Беседа 2 О грехопадении. Часть первая

Цикл II. Выпуск 4. Беседа 3 О грехопадении. Часть вторая БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ Цикл II. Выпуск 5. Беседа 1 Каин и Авель

Цикл II. Выпуск 5. Беседа 2 Сифиты и каиниты

Цикл II. Выпуск 5. Беседа 3 Потоп

Цикл II. Выпуск 6. Беседа 2 Вавилонское столпотворение

Цикл II. Выпуск 6. Беседа 3 Благословение Иакова

Великий пост... Православный Пост . О нём знают даже далёкие от церковной жизни люди. Многие именно с него начинают свой путь в Церкви, а для тех, кто уже вошёл в ритм годового круга церковной жизни эти слова обозначают удивительное, ни с чем несравнимое время. Великий Пост — шесть недель, предшествующие Страстной Неделе и Пасхе. За этот небольшой срок от исхода зимы до весенних дней природа успевает перейти от глубокого сна к пробуждению, к весеннему обновлению. Утро года начинается с праздника праздников, с Воскресения Христова. Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Проповеди Великого поста М.: Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, 2014. - 608 с. ISBN 978-5-905951-02-2 Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Проповеди Великого поста - Содержание Предисловие Часть I Предуготовительный период О покаянии

Литургия. 2002 г В Неделю о мытаре и фарисее Литургия. 7 февраля 1993 г.

Литургия. 20 февраля 1994 г.

Всенощное бдение. 19 февраля 2000 г

Литургия. 20 февраля 2000 г

Всенощное бдение. 3 февраля 2001 г.

Литургия. 4 февраля 2001 г.

Всенощное бдение. 23 февраля 2002 г.

Литургия. 24 февраля 2002 г.

Литургия. 28 января 2007 г

Внебогослужебная воскресная беседа. 28 января 2007 г. В Неделю о блудном сыне Литургия. 19 февраля 1995 г.

Всенощное бдение. 26 февраля 2000 г.

Литургия. 27 февраля 2000 г.

Литургия. 11 февраля 2001 г.

Литургия. 3 марта 2002 г.

Литургия. 19 февраля 2006 г В Неделю мясопустную, о Страшном Суде Литургия. 6 февраля 1994 г.

Литургия. 26 февраля 1995 г

Литургия. 5 марта 2000 г

Литургия. 18 февраля 2001 г

Литургия. 11 февраля 2007 г

Внебогослужебная беседа. 1 марта 2008 г

Литургия. 2 марта 2008 г В Неделю сыропустную. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье Всенощное бдение. 28 февраля 1998 г

Вечерня. Чин прощения. 1 марта 1998 г

Всенощное бдение. 20 февраля 1999 г

Литургия. 21 февраля 1999 г

Чин прощения. 12 марта 2000 г

Литургия. 25 февраля 2001 г

Чин прощения. 25 февраля 2001 г

Всенощное бдение. 16 марта 2002 г

Литургия. 17 марта 2002 г

Чин прощения. 17 марта 2002 г

Литургия. 9 марта 2003 г

Всенощное бдение. 21 февраля 2004 г

Чин прощения. 22 февраля 2004 г

Литургия. 13 марта 2005 г

Чин прощения. 13 марта 2005 г

Чин прощения. 5 марта 2006 г

Литургия. 18 февраля 2007 г

Чин прощения. 18 февраля 2007 г

Литургия. 9 марта 2008 г

Чин прощения. 9 марта 2008 г Часть II Великий пост В Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия Литургия. 8 марта 1998 г

Всенощное бдение. 18 марта 2000 г

Литургия. 19 марта 2000 г

Литургия. 4 марта 2001 г

Всенощное бдение. 23 марта 2002 г

Литургия. 24 марта 2002 г

Литургия. 19 марта 2005 г

Литургия. 20 марта 2005 г

Литургия. 12 марта 2006 г

Литургия. 24 февраля 2007 г

Литургия. 25 февраля 2007 г

Литургия. 16 марта 2008 г В Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы Литургия. 23 марта 1997 г

Литургия. 26 марта 2000 г

Всенощная. 22 марта 2003 г

Литургия. 23 марта 2003 г

Всенощное бдение. 3 марта 2007 г

Литургия. 4 марта 2007 г В Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную Литургия. 17 марта 1996 г

Всенощное бдение. 8 апреля 2000 г

Литургия. 30 марта 2003 г

Литургия. 3 апреля 2005 г

Литургия. 26 марта 2006 г

Литургия. 11 марта 2007 г

Литургия. 30 марта 2008 г На Пассиях. Службы в честь Святых Страстей Христовых Страдания Христовы. Дата неизвестна

Страдания Христовы. 22 марта 1998 г

Страдания Христовы. 29 марта 1998 г

Страдания Христовы. 5 апреля 1998 г

Страдания Христовы. 2000 г В Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника Всенощная. 28 марта 199S г

Литургия. 29 марта 1998 г

Всенощная. 24 марта 2001 г

Литургия. 2 апреля 2006 г

Литургия. 6 апреля 2008 г В Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской

Литургия. 13 апреля 1997 г

Литургия. 5 апреля 1998 г

Всенощная. 31 марта 2001 г

Всенощная. 20 апреля 2002 г

Всенощная. 12 апреля 2003 г

Литургия. 25 марта 2007 г

Утреня. 30 марта 2007 г

Литургия. 31 марта 2007 г В Неделю 6-ю Великого поста, ваий. Вход Господень в Иерусалим Литургия. 7 апреля 1996 г

Литургия. 20 апреля 1997 г

Литургия. 12 апреля 1998 г

Всенощная. 3 апреля 1999 г

Литургия. 8 апреля 2001 г

Литургия. 20 апреля 2003 г

Литургия. 1 апреля 2007 г

Литургия. 20 апреля 2008 г В Страстную седмицу Беседа после богослужения. 23 апреля 2003 г

Литургия. 28 апреля 1994 г

Всенощная. 1 мая 2002 г

Литургия. 24 апреля 2003 г

Ночная литургия. 8 апреля 2004 г

Утреня. 27-28 апреля 2005 г

Литургия. 5 апреля 2007 г

Литургия. 24 апреля 2008 г

Вынос Плащаницы. 9 апреля 1999 г

Вынос Плащаницы. 29 апреля 2005 г

Литургия. 30 апреля 1994 г

Литургия. 22 апреля 1995 г

Литургия. 10 апреля 2004 г Об авторе