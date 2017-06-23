Православная библиотека

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой попытку целостного изложения церковного учения и практики для людей, только вошедших в Церковь. Не раз автору приходилось сталкиваться с ситуацией, когда пришедшим в первый раз на исповедь людям (с которыми в силу разных причин не было возможности обстоятельно побеседовать) нечего было предложить в качестве «церковного пособия»: среди большого количества церковной литературы до сих пор почти нет цельных, кратких, написанных современным языком катехизических книг. Желание восполнить этот недостаток побудило автора самому взяться за перо. Основу данной книги составляет курс катехизических лекций, которые читались на протяжении ряда лет в лектории Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре г. Москвы. Расшифровка этих лекций составила книгу «Беседы о вере и Церкви», выпущенную издательством «Даниловский благовестник» в 2004 году. Настоящее издание представляет собой исправленную, переработанную и дополненную версию этой книги.

игумен Петр - Мещеринов - Жизнь в Церкви - Про нашу веру Москва : Эксмо, 2017. — 352 с. Православная библиотека ISBN 978-5-699-94926-7 игумен Петр - Мещеринов - Жизнь в Церкви - Про нашу веру - Содержание Предисловие к первому изданию Глава первая - Об обязанности христианина знать свою веру ..

Глава вторая - Православная антропология

Глава третья - О грехопадении человека

Глава четвертая - О спасении

Глава пятая - О Церкви

Глава шестая - О Церкви (продолжение)

Глава седьмая - Откровение Божие. Священное Писание

Глава восьмая - Священное Предание

Глава девятая - Таинства

Глава десятая - Таинства Крещения и Миропомазания

Глава одиннадцатая - Таинство Покаяния

Глава двенадцатая - Таинство Евхаристии

Глава тринадцатая - Таинство Евхаристии (продолжение)

Глава четырнадцатая - Таинство Священства

Глава пятнадцатая - Таинство Брака

Глава шестнадцатая - Таинство Брака (продолжение)

Глава семнадцатая - Таинство Елеосвящения (Соборования)

Глава восемнадцатая - Заключительная Указатель тем

игумен Петр - Мещеринов - Жизнь в Церкви - Про нашу веру - Об обязанности христианина знать свою веру

Православные христиане должны быть таковыми не по формальной только принадлежности к Церкви, а по истине, то есть — знать, во что и почему они веруют, и жить по вере, сознательно и ответственно. Данная книга посвящена тому, чтобы читатель уяснил для себя ту веру, которую содержит Православная Христова Церковь.

Необходимость ясно знать свою веру особенно актуальна сегодня. Прошли времена, когда христианство было господствующим мировоззрением, когда человек, родившись, попадал в церковную среду, воспитывался ею и соразмерял всю свою жизнь с укладом Церкви. Благодаря этому можно было быть христианином как бы «по инерции». Это время ушло безвозвратно. Сейчас нет христианской среды, мир, который окружает нас — не христианский, антихристианский. В этих условиях жить бездумно, по инерции, нельзя. Для того чтобы сегодня быть христианином, человеку приходится в той или иной степени противостоять окружающему его и активно действующему на него нехристианскому миру.

В наше время перед Церковью — то есть перед каждым православным христианином — встает множество самых разнообразных вопросов. Многие люди, измученные жизнью без Бога, жизнью по стихиям мира сего, с надеждой обращаются к Церкви, вопрошая ее, как найти смысл жизни, как обрести твердую опору в мире, как спастись. Перед церковным сознанием стоят серьезнейшие проблемы, такие как Церковь и общество, Церковь и наука, Церковь и культура, оценка современной жизни с церковной точки зрения и т. д. Христиане не должны уходить от ответов на эти вопросы. К сожалению, у церковных людей нередко наличествует «позиция страуса»: спрятаться, отстраниться, объявить, что все прекрасно, а вопросы — «происки врагов» или порождение «падшего разума». Но это — позиция, уводящая от реальности; ведь вопросы никуда не деваются, они требуют именно решения, ответа, а не ухода от них.

Но не только на вопрошания «внешних» должен отвечать православный христианин. Прежде чем всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением (1 Пет. 3,15), православным христианам необходимо разобраться в своей внутрицерковной жизни — ведь она также полна многих недоумений и вопросов. Нас окружает море всякого рода преданий, мнений, иде-ологем и проч., которые выступают «от лица Церкви» и в которых очень легко запутаться. Бывает, на один и тот же вопрос один авторитетный батюшка отвечает так, другой — по-другому, та книжка трактует по-третьему, эта — по-четвертому... Поэтому главной задачей нашей книги будет ясно изложить именно ту веру, которую в действительности содержит Православная Христова Церковь. На необходимость ясного познания веры есть и прямые указания Священного Писания. Апостол Павел пишет: вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно, ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя (1 Тим. 4,16). И евангелист Лука указывает, что цель написания его Евангелия — чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен (Лк. 1,4).

Сразу нужно сказать, что дело это непростое — и вовсе не потому, что учение Церкви как-то особо сложно или запутанно. Формально говоря, наша вера — это набор истин, достаточно простых. Религиозные системы, например, индуистские гораздо более запутанны и туманны. Сложность здесь в том, что простые истины Христовой веры непросто усвояются. Здесь нужно затратить большой труд, и прежде всего — труд души, а это длительный и порой болезненный процесс. На пути познания веры приходится расставаться со многими предрассудками, которые касаются не только личного мировоззрения и образа действий, не только философии, истории, общественной или культурной жизни, но и с предрассудками церковными. Препятствовать познанию веры может не только «внешний мир», но и сама церковная среда.

Внешний мир — потому что, как я уже сказал, он пронизан духом антихристианским. С малых лет человек вбирает в себя понятия и дух жизни, который агрессивно навязывает окружающее нас социальное пространство. Средства массовой информации, аудио-и прочая масс-индустрия с одной стороны, с другой — сам дух общества, господствующие понятия и обычаи, устроение социума, семей — воспитывают в людях отношения плотские, безбожные, античеловеческие. Все это так сильно давит на души, так увлекает и порабощает, что вырваться из-под этой железной власти духа мира сего в область веры есть самый настоящий подвиг. Кроме того, общий стиль потребительства воспитывает и потребительский, поверхностный подход к Церкви.

Но и внутри Церкви сегодня (если говорить о среде церковной) сложилось не лучшее положение, связанное с тем, что надежды на скорое и всестороннее возрождение Церкви не во всем оправдались. За двадцать прошедших лет это возрождение пошло больше в направлении обустроения материальной стороны церковной жизни, по пути поверхностному, националистическому, внешне-потребительскому, пути недостаточной духовной трезвости, и породило массу смущений, недоумений и нестроений. Не хочу никого обвинять, тому есть объективные исторические причины; но такое положение дел порой отталкивает от Церкви внешних людей и смущает чад Церкви.