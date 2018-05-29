В последнее время участились случаи злоупотреблений в духовнической практике, негативно сказывающиеся на состоянии церковной жизни. Некоторые священнослужители, получившие от Бога в Таинстве Священства право на духовное руководство паствой, считают, что такое право означает безраздельную власть над душами людей.

Не памятуя о том, что отношения между духовником и духовными чадами должны строиться на основе взаимного уважения и доверия, таковые пастыри переносят сугубо монашеское понятие беспрекословного подчинения послушника старцу на взаимоотношения между мирянином и его духовным отцом, вторгаются во внутренние вопросы личной и семейной жизни прихожан, подчиняют себе пасомых, забывая о богоданной свободе, к которой призваны все христиане (Гал 5:13).

Подобные недопустимые методы духовного руководства в некоторых случаях оборачиваются трагедией для пасомого, который свое несогласие с духовником переносит на Церковь. Такие люди покидают Православную Церковь и нередко становятся легкой добычей сектантов.

Игумен Петр (Мещеринов) - Проблемы воцерковления

К.: Центр православной книги, 2008. 160 с.

ISBN 978-966-96814-3-0

Игумен Петр (Мещеринов) - Проблемы воцерковления - Содержание

Определение Священного Синода Русской Православной Церкви

Предисловие издателя

О духовничестве

Мучение любви, или... Размышления над книгой архим. Лазаря (Абашидзе) “Мучение любви”

Проблемы воцерковления

Игумен Петр (Мещеринов) - Проблемы воцерковления - Предисловие издателя

Книга “Проблемы воцерковления” составлена из трех статей, две из которых были опубликованы в журнале “Альфа и Омега”, а последняя печатается впервые. Книга посвящена злободневным вопросам церковной жизни, с которыми современный православный человек, живущий в нашей стране, сталкивается довольно часто, но которые по тем или иным причинам не получают (или почти не получают) ответа.

Более чем 16-летняя жизнь в монашестве поставила перед игуменом Петром практические (очень важно подчеркнуть, что именно практические) острые проблемы в духовной и церковной жизни; а за 14 лет священства автору пришлось убедиться, что эти проблемы актуальны не только для него, но и для весьма многих православных христиан. Автор руководствуется тем, что, коль вопросы возникают, их нельзя замалчивать, “загонять вглубь”. Их нужно, пусть и с великой осмотрительностью и постепенностью, решать; а для этого вопросы должны быть поставлены, “проартикулированы”.

Автор намеренно делает это в резкой и обостренной форме, не ради провокации, но ради ясности поднимаемых проблем. В продолжение христианской жизни о. Петру, в силу его монашеского положения, а также пастырского послушания — работы с молодежью, преимущественно малоцерковной, — пришлось самостоятельно искать ответы на вопросы, о которых говорилось выше, в свете Евангелия и святоотеческой традиции Православия, а также в свете истории Церкви, России и Европы. Самостоятельность автора вызвана тем, что проблемы, поднимаемые им, почти совсем не обсуждаются в церковной среде иззза боязни мнимого “модернизма”. С этой точки зрения о. Петр высказывает многие спорные, а может быть, даже когоото и смущающие вещи. Но, на взгляд автора, такое смущение позитивно, ибо даст человеку импульс задуматься над своей верой и в итоге укрепиться в ней. Автор рассчитывает на “взрослое” обсуждение духовных проблем с ответственным, зрелым и самостоятельно мыслящим читателем, искренне стремящимся жить христианской жизнью.

Необходимо сказать, что автор выступает исключительно с позиции “частного лица” и рассматривает данные статьи вовсе не как выражение “истины в последней инстанции”, а как постановку вопросов для обсуждения их соборным церковным разумом. Таким образом, данная книга — приглашение к церковной дискуссии. Непременное условие — чтобы она велась корректно, компетентно и уважительно.

Игумену Петру приходилось выслушивать и площадную отвратительную брань в свой адрес, и подозрения в том, что он — агент “мировой закулисы”, “пятая колонна” и проч. На таком уровне ведение дискуссии, разумеется, невозможно; конструктивному же обсуждению в церковной среде автор будет только рад, и приглашает к ней всех, кого так или иначе “задели” вопросы, поднимаемые в предложенных вниманию автора статьях.