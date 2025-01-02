Аналитическая психология - психологическая модель, разработанная Карлом Густавом Юнгом (1875-1961), - представляет собой совокупность идей, которые во многом радикально расходятся с устоявшимися представлениями современной западной культуры. Со своими концепциями коллективного бессознательного, универсальных архетипов, телеологического процесса индивидуации, трансперсональной Самости и эпистемологического приоритета психической реальности над физической модель Юнга отстаивает понятия, которые нелегко соотнести с материалистическими, редуктивными, натуралистическими и каузальными акцентами современной западной культуры. С одной стороны, это расхождение является одной из наиболее сильных и привлекательных сторон аналитической психологии, поскольку оно обеспечивает перспективу, в которой основные культурные особенности могут быть подвергнуты критике, релятивизации, не допуская при этом их слишком быстрого перехода в категорию непререкаемых истин. С другой стороны, это расхождение не очень желательно, ибо сам Юнг, поздние юнгианцы и все те, кто интересуется идеями аналитической психологии, хотели внести позитивный и приемлемый вклад в господствующую западную культуру. Например, сам Юнг, который так стремился быть частью ортодоксальной науки, - его стиль и публикации в соответствующих изданиях обеспечивали ему для этого самую широкую читательскую аудиторию, - с гордостью ссылался на свои почетные докторские степени Оксфорда и Гарварда, когда его научный и академический авторитет подвергался сомнению (1973: 328-9; 1976: 232). Похожие устремления, правда, в сильно изменившихся интеллектуальных обстоятельствах, отличают и современных юнгианцев, и, как свидетельство их успешности, аналитическую психологию сегодня можно встретить не только в самых разных академических программах, но даже в некоторых университетах с последующим получением степени (Kirsch, 2000: 55-6, 121-3). Сильные противоречия по-прежнему имеют место (Tacey, 1997а; Brooke, 1997; Papadopoulos, 1997 b; Ulanov, 1997). Кроме того, периодически возникает вопрос, не достигалось ли это сближение с мейнстримом порой ценой нарушения целостности идей Юнга (Tacey, 1997 b). Тем не менее, трудно представить себе, что Юнг был бы недоволен тем, что его идеи пользуются такой популярностью сейчас.

Эта книга посвящена идее Юнга, которая бросает, наверное, самый радикальный вызов основным культурным представлениям и поэтому кажется наиболее сложной для интеграции в господствующие течения. Итак, речь идет о синхронистичности. В основе своей эту идею понять несложно. В жизни часто случаются совпадения, когда мечта или мысль человека совпадает с чем-то, что происходит в физическом мире, при этом ни одно из событий не может быть причиной другого. Иногда такие совпадения кажутся особенно значимыми для тех, кто их переживает, что побуждает их задуматься о том, не замешано ли здесь нечто большее, чем просто случайность. Например, Юнг приводит следующий эпизод:

Я гуляю с пациенткой в лесу. Она рассказывает мне о первом в своей жизни сновидении, которое произвело на нее неизгладимое впечатление. В родительском доме она увидела лису, похожую на привидение, спускающуюся по лестнице. И именно в этот момент в 40 ярдах от нас из-за деревьев появляется вдруг настоящая лиса, которая в течение нескольких минут спокойно шествует по тропинке впереди нас. Животное ведет себя так, как будто оно является партнером человека в данной ситуации (Юнг, 1973: 395).

Родерик Мейн - Разрыв времени - Синхронистичность и критика Юнгом современной западной культуры

М.: «Касталия», 2025. — 300 с.

ISBN 978-5-521-24362-4

Родерик Мейн - Разрыв времени – Содержание

Выражение признательности

Введение

Часть 1 Теория синхронистичности

Глава 1. Синхронистичность и аналитическая психология

Глава 2. Интеллектуальные трудности

Часть 2 Синхронистичность в контексте

Глава 3. Источники и факторы влияния

Глава 4. Религия, наука и синхронистичность

Часть 3 Применение синхронистичности

Глава 5. Синхронистичность и критика Юнгом науки, религии и общества

Глава 6. Синхронистичность и духовная революция

Заключение. Разрыв времени

Примечания

Библиография