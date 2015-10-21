Стратегическая задача св. Григория в этом вступительном Слове, предваряющем следующие за ним четыре Слова о Боге, заключалась в том, чтобы настроить своих слушателей на восприятие почти запредельных для человеческого духа предметов православной веры, прежде всего догмата о Троице, поколебленного арианской проповедью в Константинополе, куда он был приглашен для возрождения Православия.

Для нас же его предупреждение важно в том отношении, что прежде какого-либо рассуждения о Боге мы должны осознать степень собственной готовности к этому, иными словами, уразуметь соответствие своего состояния делу, которым намерены заниматься, и тем самым дать себе ясный отчет в том, чтб есть это самое «любомудрие о Боге», а также то, каким образом оно достигается.

Именно этому предмету и посвящена первая часть книги. Сначала я пытаюсь дать целостное определение-описание богословия как такового, затем выясняю степень его проницаемости для человеческого разума, наконец, ищу пути обретения знания о Боге, лежащие в основании «любомудрия». Путеводной нитью в этих поисках для меня служат свидетельства древних и современных богословов, одаренных опытом богословствования.



Михайлов Петр Борисович - Категории богословской мысли



М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 310 с.

ISBN 978-5-7429-0695-7



Михайлов Петр Борисович - Категории богословской мысли - Содержание



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - БОГОСЛОВИЕ И БОГОПОЗНАНИЕ

ГЛАВА 1. Начала богословского знания

ГЛАВА 2. Компетенции рациональности в богословии

ГЛАВА 3. Эвристические возможности естественной теологии

ГЛАВА 4. Прп. Максим Исповедник о естественном озерцании

ГЛАВА 5. Св. Василий Великий о познании Бога

ГЛАВА 6. Об одной особенности богопознания в Новом Завете и патристике

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - БОГОСЛОВИЕ В СТИХИИ ЖИЗНИ

ГЛАВА 1. Пределы веры и разума

ГЛАВА 2. Мера человеческой свободы

ГЛАВА 3. Инклюзивизм христианской апологетики

ГЛАВА 4. Язык как аргумент богословской полемики

ГЛАВА 5. Тайноводство в церковном посвящении

ГЛАВА 6. Опыт построения богословской доктрины

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - БОГОСЛОВИЕ И ИСТОРИЯ

ГЛАВА 1. Становление богословия истории в христианской древности

ГЛАВА 2. Богословие в истории и об истории

ГЛАВА 3. История как предмет богословия

ГЛАВА 4. Богословие истории прот. Георгия Флоровского



Михайлов Петр Борисович - Категории богословской мысли - Начала богословского знания





Итак, попробуем дать общее определение, а затем прояснить его главные моменты. Мое определение таково: богословие — это наука о Боге, имеющая своим источником, предметом и одновременно критерием достоверности Божественное Откровение, засвидетельствованное по преимуществу в Писании, Предании и Литургии; имеющая своими когнитивными, коммуникативными и экспликативными инструментами, средствами и приемами ресурсы человеческой рациональности и духовного опыта, своим методом — установление соответствия между богословским высказыванием и его предметом. Как видно, это развернутое определение состоит из нескольких элементов, особых родовых признаков, каждый из которых следует рассмотреть в отдельности:

сжатое определение, источник, предмет и критерий достоверности, инструменты и средства, метод.



Мое исходное первое утверждение таково: богословие — это наука о Боге. Представляется целесообразным сравнить это сжатое определение с уже существующими на сегодняшний день дефинициями, содержащимися в «официальных» конфессиональных изданиях — прежде всего в католических и протестантских Так, в Новой католической энциклопедии, изданной вскоре после II Ватиканского Собора и тем самым претендующей на выражение официальной католической позиции, в том числе и по нашему вопросу, богословию дается следующее определение: «Кратко богословие есть наука (в самом общем смысле слова) о христианской вере». В немецком католическом многотомном справочнике по богословию, третье издание которого вышло под редакцией кардинала Вальтера Каспера, богословие понимается как «рефлексия над христианской верой». В таком же духе богословие определяется и в авторитетном протестантском справочном издании — в «Практической богословской энциклопедии»: «Богословие — есть научное самосознание христианской верой своей собственной сущности».

Более развернутое определение дает доминиканский богослов И. Конгар, много сделавший для уточнения смысла искомого понятия: «Богословие — это наука, посредством которой христианский разум, твердо держась незыблемой и просвещенной веры, стремится рационально постичь то, во что он верит, — богооткровенные истины с их следствиями». Уместно также привести мнение православного богослова протопресвитера Александра Шмемана, приложившего немало усилий для уяснения природы богословия. Он подходит к этому вопросу через определение назначения богословия: «Задача богословия — систематическое и последовательное изложение, изъяснение и ограждение веры Церкви». Сама же вера Церкви понимается в данном случае как опытбогообщения, засвидетельствованный в жизни человечества «многократно и многообразно», но прежде всего и больше всего в литургическом опыте Церкви: «...богословие и не может быть ничем иным, кроме как описанием этого опыта, его раскрытием в человеческих словах и понятиях».