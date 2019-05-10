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Хондзинский - Русская патрология: XI - начало XX в.

Павел Хондзинский - Русская патрология: XI — начало XX в
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Educational
Важнейшим обстоятельством, затрудняющим сегодня изучение источников русского богословия, является отсутствие seria patrologia rossica. Единственная попытка универсальной кодификации традиции принадлежит XVI в. — это Великие Четии Минеи свт. Макария Московского. В Синодальный период интерес к собственной богословской традиции пробуждается в конце XVIII столетия, вместе с интересом к русской истории. Первое издание, ставшее выражением этого интереса, — «Древняя российская вивлиофика» Н. И. Новикова.
На протяжении XIX столетия количество публикаций неизменно растет. Многое публикуется в духовной и исторической периодике. Ряд важных документов был опубликован в приложениях к монографиям, посвященным исследованию того или иного исторического периода или события. Выходят прижизненные и посмертные собрания сочинений свт. Димитрия Ростовского, свт. Тихона Задонского, свт. Филарета Московского, свт. Игнатия (Брянчанинова) и др. Однако все это, как правило, издания, зачастую выполненные либо с какого-то одного рукописного источника, либо с прижизненной публикации, не снабженные справочным аппаратом и комментариями и не носящие научного характера.

Протоиерей Павел Хондзинский - Русская патрология: XI — начало XX в.

учебное пособие
М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. - 80 с.
ISBN 978-5-7429-1197-5

Протоиерей Павел Хондзинский - Русская патрология: XI — начало XX в. - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ XI-XVII вв.
  • 1. Введение в проблематику курса
  • 2. Источники и литература курса
  • 3. Возникновение Slavia Orthodoxa
  • 4. Общая характеристика киевской традиции
  • 5. «Повесть временных лет» и памятники ее круга
  • 6. Обзор богословских жанров киевского периода
  • 7. Прп. Кирилл Туровский
  • 8. Апокрифы, почитание Богородицы. Итоги периода
  • 9. Церковно-исторический контекст XIV—XV вв. Русская иконопись
  • 10. Богословские споры XV в. Богословие прп. Иосифа Волоцкого
  • 11. XVI в.: византинизация
  • 12. Прп. Максим Грек и его ученики. Итоги периода
  • 13. Общая характеристика XVII в. Раскол
  • 14. Споры о времени пресуществления Св. Даров
  • 15. Возникновение богословской школы
  • Источники
  • Литература
  • Примерные вопросы к экзамену или зачету
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Конец XVII — начало XX в.
  • 1. Русская традиция и западное богословие в XVII в
  • 2. Свт. Димитрий Ростовский
  • 3. Церковно-исторический контекст и возникновение школы «научного богословия»
  • 4. Русское богословие во второй половине XVIII в
  • 5. Свт. Тихон Задонский
  • 6. Общая характеристика филаретовской эпохи
  • 7. Свт. Филарет Московский — личность, деятельность, наследие
  • 8. Свт. Филарет Московский — богословие
  • 9. Современники и ученики свт. Филарета
  • 10. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
  • 11. Внеакадемическое богословие филаретовской эпохи
  • 12. Свт. Феофан Затворник
  • 13. Общая характеристика «постфиларетовской» эпохи
  • 14. «Новое богословие»: истоки, важнейшие представители, достижения и потери
  • 15. Св. Иоанн Кронштадтский
  • 16. Итоги и перспективы
  • Справочные издания
  • Источники
  • Литература
  • Примерные вопросы к экзамену или зачету

Протоиерей Павел Хондзинский - Русская патрология: XI — начало XX в. - Введение в проблематику курса

Богословие есть в известном смысле собственная принадлежность христианства. Богословие возможно, так как Бог есть Бог Слово, так как человек имеет в себе образ Божий, так как слово человеческое имеет в себе некое подобие Божественного слова. Бог Слово открывает себя в слове человеческом, и в этом суть богословия. Через слово, через богословие устанавливается связь между Богом и человеком. Богословие, как «лестница Иакова», не только связывает земное с небесным, но и указывает на присутствие небесного в земном. Таким образом, богословие — это слово Бога, слово о Боге, слово к Богу («кто истинно молится, тот истинный богослов»). В самом широком смысле это богословие, заключающее в себе как lex credendi (правило веры), так и lex orandi (правило молитвы), есть хранилище Предания Церкви (theologiamajore — «большое богословие»). Это Богословие- предание по определению внутренне присуще Церкви и направлено на разрешение двух ее основных задач: идти в мир (см.: Мф. 28, 19) и увести из мира, который во зле лежит (см.: 1 Ин. 15, 19).
Научное богословие (theologia minore — «малое богословие») призвано хранить и систематизировать Богословие-предание. Для этого оно пользуется общегуманитарными методами исследования, почему и носит имя «научного». Связь научного богословия с Преданием обеспечивается не только тем, что последнее является его объектом, но и тем, что освящающее действие Предания обнаруживает себя и в научном богословии Церкви, ибо, по определению свт. Филарета, Предание есть «не просто видимое и словесное предание учения, правил, чиноположений, обрядов, но с сим вместе и невидимое, действительное преподаяние благодати и освящения». История богословия — один из разделов theologia minore, и ее назначение заключается в том, чтобы кодифицировать традицию, проследить ее развитие и выделить ее неизменные и изменяющиеся элементы, а также указать на те ее черты, сохранение которых в истории обеспечивало ее (традиции) самоидентификацию, а значит, и жизнеспособность. В этой последней задаче, быть может, более всего обнаруживает себя актуальность истории богословия. При этом объект истории богословия шире, чем корпус творений святых отцов в строгом смысле слова, так как она должна принимать во внимание сочинения порой и далеких от святости «церковных писателей». Кроме того, богословские идеи в большей или меньшей степени принадлежат как вечности, так и времени, и прослеживание их генезиса подразумевает учет положения их автора в церковном социуме (принадлежность к монашеству, к той или иной духовной школе и т. п.).
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Rating 5.0 / 5
Added 10.05.2019
Author otec Vyacheslav
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