Важнейшим обстоятельством, затрудняющим сегодня изучение источников русского богословия, является отсутствие seria patrologia rossica. Единственная попытка универсальной кодификации традиции принадлежит XVI в. — это Великие Четии Минеи свт. Макария Московского. В Синодальный период интерес к собственной богословской традиции пробуждается в конце XVIII столетия, вместе с интересом к русской истории. Первое издание, ставшее выражением этого интереса, — «Древняя российская вивлиофика» Н. И. Новикова.

На протяжении XIX столетия количество публикаций неизменно растет. Многое публикуется в духовной и исторической периодике. Ряд важных документов был опубликован в приложениях к монографиям, посвященным исследованию того или иного исторического периода или события. Выходят прижизненные и посмертные собрания сочинений свт. Димитрия Ростовского, свт. Тихона Задонского, свт. Филарета Московского, свт. Игнатия (Брянчанинова) и др. Однако все это, как правило, издания, зачастую выполненные либо с какого-то одного рукописного источника, либо с прижизненной публикации, не снабженные справочным аппаратом и комментариями и не носящие научного характера.

Протоиерей Павел Хондзинский - Русская патрология: XI — начало XX в.

учебное пособие

М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. - 80 с.

ISBN 978-5-7429-1197-5

Протоиерей Павел Хондзинский - Русская патрология: XI — начало XX в. - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ XI-XVII вв.

1. Введение в проблематику курса

2. Источники и литература курса

3. Возникновение Slavia Orthodoxa

4. Общая характеристика киевской традиции

5. «Повесть временных лет» и памятники ее круга

6. Обзор богословских жанров киевского периода

7. Прп. Кирилл Туровский

8. Апокрифы, почитание Богородицы. Итоги периода

9. Церковно-исторический контекст XIV—XV вв. Русская иконопись

10. Богословские споры XV в. Богословие прп. Иосифа Волоцкого

11. XVI в.: византинизация

12. Прп. Максим Грек и его ученики. Итоги периода

13. Общая характеристика XVII в. Раскол

14. Споры о времени пресуществления Св. Даров

15. Возникновение богословской школы

Источники

Литература

Примерные вопросы к экзамену или зачету

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Конец XVII — начало XX в.

1. Русская традиция и западное богословие в XVII в

2. Свт. Димитрий Ростовский

3. Церковно-исторический контекст и возникновение школы «научного богословия»

4. Русское богословие во второй половине XVIII в

5. Свт. Тихон Задонский

6. Общая характеристика филаретовской эпохи

7. Свт. Филарет Московский — личность, деятельность, наследие

8. Свт. Филарет Московский — богословие

9. Современники и ученики свт. Филарета

10. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

11. Внеакадемическое богословие филаретовской эпохи

12. Свт. Феофан Затворник

13. Общая характеристика «постфиларетовской» эпохи

14. «Новое богословие»: истоки, важнейшие представители, достижения и потери

15. Св. Иоанн Кронштадтский

16. Итоги и перспективы

Справочные издания

Источники

Литература

Примерные вопросы к экзамену или зачету

Протоиерей Павел Хондзинский - Русская патрология: XI — начало XX в. - Введение в проблематику курса

Богословие есть в известном смысле собственная принадлежность христианства. Богословие возможно, так как Бог есть Бог Слово, так как человек имеет в себе образ Божий, так как слово человеческое имеет в себе некое подобие Божественного слова. Бог Слово открывает себя в слове человеческом, и в этом суть богословия. Через слово, через богословие устанавливается связь между Богом и человеком. Богословие, как «лестница Иакова», не только связывает земное с небесным, но и указывает на присутствие небесного в земном. Таким образом, богословие — это слово Бога, слово о Боге, слово к Богу («кто истинно молится, тот истинный богослов»). В самом широком смысле это богословие, заключающее в себе как lex credendi (правило веры), так и lex orandi (правило молитвы), есть хранилище Предания Церкви (theologiamajore — «большое богословие»). Это Богословие- предание по определению внутренне присуще Церкви и направлено на разрешение двух ее основных задач: идти в мир (см.: Мф. 28, 19) и увести из мира, который во зле лежит (см.: 1 Ин. 15, 19).

Научное богословие (theologia minore — «малое богословие») призвано хранить и систематизировать Богословие-предание. Для этого оно пользуется общегуманитарными методами исследования, почему и носит имя «научного». Связь научного богословия с Преданием обеспечивается не только тем, что последнее является его объектом, но и тем, что освящающее действие Предания обнаруживает себя и в научном богословии Церкви, ибо, по определению свт. Филарета, Предание есть «не просто видимое и словесное предание учения, правил, чиноположений, обрядов, но с сим вместе и невидимое, действительное преподаяние благодати и освящения». История богословия — один из разделов theologia minore, и ее назначение заключается в том, чтобы кодифицировать традицию, проследить ее развитие и выделить ее неизменные и изменяющиеся элементы, а также указать на те ее черты, сохранение которых в истории обеспечивало ее (традиции) самоидентификацию, а значит, и жизнеспособность. В этой последней задаче, быть может, более всего обнаруживает себя актуальность истории богословия. При этом объект истории богословия шире, чем корпус творений святых отцов в строгом смысле слова, так как она должна принимать во внимание сочинения порой и далеких от святости «церковных писателей». Кроме того, богословские идеи в большей или меньшей степени принадлежат как вечности, так и времени, и прослеживание их генезиса подразумевает учет положения их автора в церковном социуме (принадлежность к монашеству, к той или иной духовной школе и т. п.).