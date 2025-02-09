Михайловский - Маятник модерна
В октябре 1913 года Людвиг Клагес выступил с манифестом «Человек и Земля», написанным специально для фестиваля Молодежного движения на Высоком Мейснере. В «цивилизационно-критическом» или, как стали говорить позднее, «экопацифистском» духе влиятельный представитель философии жизни и член мюнхенского кружка «космистов» обрушивался на науку и технику, видя в них формы «саморазложения человечества». Он противопоставлял современную эпоху «прогресса» традиционной культуре, внутри которой «творения человека» еще находились в симбиозе с природой. «Они обнаруживают душу ландшафта, из которого они выросли. Подобно тому, как древние народы именовали себя отпрысками Земли, так и все созданное ими своей формой и цветом происходило от Земли - все, начиная жилищем и кончая оружием и домашней утварью».
Но техническая цивилизация современности разрывает «связь между творениями человека и Землей», она уничтожает богатый исторический ландшафт. Она не только разрушает природу, эксплуатируя ее во имя отвлеченной «пользы человечества», но и выступает против реальной человеческой культуры, нивелирует и искореняет цветущее многообразие народов. В списках потерь значатся не только вымершие виды животных и обезображенная природа, но и утратившие свою идентичность народы. На их место пришел «монотонный рабочий день», жизнь стала «бездушной» и «безрадостной». Господство «духа» над «душой» закрепляет глубокий раскол между человеком и природой. И если не произойдет «внутреннего жизненного поворота», если «всесвязующая любовь» не восстановит разрыв, то человечество продолжит «опустошать в слепой ярости Мать - Землю, пока всю жизнь, да и его самого не поглотит бездна Ничто».
Александр Михайловский - Маятник модерна - Дискуссии о технике в Германии
М.: Академический проект, 2024. - 495 с.
ISBN: 978-5-8291-4299-5
Александр Михайловский - Маятник модерна - Дискуссии о технике в Германии - Содержание
От автора
Введение
Часть первая. Компенсаторное колебание I
- Глава I. Маятниковый модерн
- Глава II. Критика технической цивилизации и протоэкологическое мышление в вильгельмовскую эпоху
Часть вторая. Проактивное колебание
- Глава III. Героическое преодоление критики техники в Веймарской Республике
- Глава IV. Капиталистический и технический человек
- Глава V. Инженеры, интеллектуалы и государство. Дискурсы о технике и природе в Третьем рейхе
Часть третья. Компенсаторное колебание II
- Глава VI. Возвращение к критике техники в годы Третьего рейха и в ранней Федеративной Республике
- Глава VII. Критика индустриального общества и новые признаки Технократии
Вместо заключения. Эрнст Юнгер у «стены времени»
Приложения
- Приложение 1. Интеллектуальные тенденции в сравнении
- Приложение 2. График колебаний
Библиография
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