В октябре 1913 года Людвиг Клагес выступил с манифестом «Человек и Земля», написанным специально для фестиваля Молодежного движения на Высоком Мейснере. В «цивилизационно-критическом» или, как стали говорить позднее, «экопацифистском» духе влиятельный представитель философии жизни и член мюнхенского кружка «космистов» обрушивался на науку и технику, видя в них формы «саморазложения человечества». Он противопоставлял современную эпоху «прогресса» традиционной культуре, внутри которой «творения человека» еще находились в симбиозе с природой. «Они обнаруживают душу ландшафта, из которого они выросли. Подобно тому, как древние народы именовали себя отпрысками Земли, так и все созданное ими своей формой и цветом происходило от Земли - все, начиная жилищем и кончая оружием и домашней утварью».

Но техническая цивилизация современности разрывает «связь между творениями человека и Землей», она уничтожает богатый исторический ландшафт. Она не только разрушает природу, эксплуатируя ее во имя отвлеченной «пользы человечества», но и выступает против реальной человеческой культуры, нивелирует и искореняет цветущее многообразие народов. В списках потерь значатся не только вымершие виды животных и обезображенная природа, но и утратившие свою идентичность народы. На их место пришел «монотонный рабочий день», жизнь стала «бездушной» и «безрадостной». Господство «духа» над «душой» закрепляет глубокий раскол между человеком и природой. И если не произойдет «внутреннего жизненного поворота», если «всесвязующая любовь» не восстановит разрыв, то человечество продолжит «опустошать в слепой ярости Мать - Землю, пока всю жизнь, да и его самого не поглотит бездна Ничто».

Александр Михайловский - Маятник модерна - Дискуссии о технике в Германии

М.: Академический проект, 2024. - 495 с.

ISBN: 978-5-8291-4299-5

Александр Михайловский - Маятник модерна - Дискуссии о технике в Германии - Содержание

От автора

Введение

Часть первая. Компенсаторное колебание I

Глава I. Маятниковый модерн

Глава II. Критика технической цивилизации и протоэкологическое мышление в вильгельмовскую эпоху

Часть вторая. Проактивное колебание

Глава III. Героическое преодоление критики техники в Веймарской Республике

Глава IV. Капиталистический и технический человек

Глава V. Инженеры, интеллектуалы и государство. Дискурсы о технике и природе в Третьем рейхе

Часть третья. Компенсаторное колебание II

Глава VI. Возвращение к критике техники в годы Третьего рейха и в ранней Федеративной Республике

Глава VII. Критика индустриального общества и новые признаки Технократии

Вместо заключения. Эрнст Юнгер у «стены времени»

Приложения

Приложение 1. Интеллектуальные тенденции в сравнении

Приложение 2. График колебаний

Библиография