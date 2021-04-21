Можно ли создать особый путеводитель — путеводитель в иные цивилизации? Мудрая формула Фридриха Ницше: «Тот, кто знает зачем жить преодолеет почти любое “как”» — полностью приложима к своеобразному путеводителю в иные миры разума, который и являет собой новая монография Марии Тендряковой «Многообразие типичного: очерки по культурно-исторической психологии народов». В пестром веере мотиваций, побуждающих человечество к поиску себе подобных, иногда явно, иногда скрыто присутствует весьма амбивалентная мотивация поиска собратьев по разуму. Немало столетий и даже тысячелетий человечество неустанно ищет встреч с носителями иного разума, иной культуры и одновременно страшится этих встреч, не решаясь предсказать их последствия для своей собственной судьбы.

Мифы, сказки, утопии, фантастические романы, рисующие в воображении встречи с иными разумами, то обожествляют, то демонизируют общение с инопланетянами и. особо замечу, весьма редко поселяют представителей иных миров в своем собственном доме. Позволю лишь упомянуть в связи с этим о хрестоматийных сюжетах — от «Войны миров» Герберта Уэллса до ставших моделью для социализации многих поколений подростков и молодежи «Звездных войн». Все эти и подобные им фантазии, сказки и утопии, как это ни парадоксально, представляют собой попытки преодоления жесткого познавательного эгоцентризма, которым долгое время страдали и продолжают страдать по сей день научные рациональные картины мира.

Эволюционный смысл научных революций, будь то копер-никианская или эйнштейновская революция, превратившие мир классической физики Ньютона лишь в одну из реальностей, заключается в том числе, в преодолении познавательного эгоцентризма, приведении в действие когнитивных и ценностных децентраций, позволяющих распознавать различные физические, социальные, ментальные вселенные рядом с нами и повышать чувствительность разума разнообразию миров.

Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 400 с., ил.

ISBN 978-5-907290-00-6

Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов - Содержание

А. Асмолов - Нефантастическое путешествие в иные цивилизации: об искусстве преодоления познавательного эгоцентризма

Введение. Способы быть человеком

Культурно-историческая теория развития психики

Человек в культуре: от приспособления — к преобразованию

Часть I. Кризис методологии: от эволюционизма к антропоцентризму

Глава 1. Основные вехи становления культурно-исторической психологии

Предыстория становления научного знания

От «психологии народа» — к культурно-исторической психологии

Проблема психологии народа в XX веке, подходы и направления

Кросс-культурные исследования и создание этнографических баз данных

Кросс-культурные исследования в психологии

Исследования Риверса в свете культурно-исторической психологии

Психоаналитические исследования истории и культуры

История ментальности

Глава 2. Развенчание эволюционизма и появление школы «Культура и личность»

Критика эволюционизма и поиск альтернативы

Новые подходы, начало XX в.

Школа «Культура и личность»

Закат школы «Культура и личность»

Часть II. Человек в лабиринтах культуры: подходы и исследования

Глава 3. В поисках национального характера

Проблема национального характера

От базовой личности к модальной

«Хризантема и меч»

Традиционные модели поведения в эпоху высоких технологий

О русском национальном характере

Структурированные описания

Базовая культурная ценность

Психологические параметры культуры. Исследования Гирта Хофстеда

Исследования Гарри Триандиса

От «национального характера» к «культурным синдромам»

Глава 4. «Социальное в нас»: Я, Self и границы моего Эго

От универсальных теорий личности —к индигенной психологии

Выделение ключевых концептов культуры

Проблема Я и Self в этнокультурной перспективе

Вопрос о границах Эго или Self

Часть III. «Привычка свыше нам дана...»

Глава 5. Мышление в разных культурах

«Ум первобытного человека» Ф. Боаса

Первобытное мышление по Л. Леви-Брюлю

Мышление как классификация

Леви-Строс о природе мифологического мышления

Бриколаж

Экспериментальные исследования мышления в разных культурах

Глава 6. Культура и коммуникация

Уровни регулирования коммуникативных процессов

Типы коммуникации

Невербальная коммуникация

Сакральная составляющая этно-этикетных сценариев

Этикет и ритуал

Коммуникация и социально-политические процессы

Коммуникация как социальный код «свой-чужой»

Глава 7. Социотипическое поведение в зеркале многообразия культур

Социотипическое поведение как «роль для всех»

Социотипические программы поведения и их побудительная сила

Потребность в единении с другими людьми

Часть IV. «Правила беспорядка» и инновационный потенциал личности

Глава 8. Индивидуальность в плену типичного?

«Гениальность и помешательство» Ч. Ломброзо

Э. Дюркгейм о норме, патологии и проявлениях индивидуальности

Когда в истории культуры появляется личность?

Индивидуальность в историко-эволюционном процессе

В плену стереотипов

Ю. М. Лотман о путях развития культуры

Неопределенность в истории

Внутренняя вариативность социальной системы

Глава 9. Феноменология девиантности и ниши антиповедения

Те, кому «закон не писан»: безумцы и трикстеры

Право на душевную смуту

Антиповедение в ореоле святости

Антиповедение и язык протеста

«Казнить — нельзя — помиловать»: культурно-историческая диагностика девиантного поведения

Часть V. Внутренний мир как открытая система

Глава 10. Культурно-историческая теория развития психики

«Этюды по истории поведения» Л. С. Выготского и A. Р. Лурии

Узелки на память

Высшие психические функции

От внешних средств к внутренним структурам психической деятельности

«Психологические орудия»: от «языка зарубок» к письменности

Социальная природа высших психических функций

Глава 11. Человек в мире знаков. Знаки в мире человека

Сигналы у животных

Знаки, которыми пользуются люди

Двойственная природа знаков

Сотворение знаков .

Культура как семиосфера

Негенетическая память социума

Символ в культуре

Заключение

Литература