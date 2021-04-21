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Тендрякова - Многообразие типичного

Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Можно ли создать особый путеводитель — путеводитель в иные цивилизации? Мудрая формула Фридриха Ницше: «Тот, кто знает зачем жить преодолеет почти любое “как”» — полностью приложима к своеобразному путеводителю в иные миры разума, который и являет собой новая монография Марии Тендряковой «Многообразие типичного: очерки по культурно-исторической психологии народов». В пестром веере мотиваций, побуждающих человечество к поиску себе подобных, иногда явно, иногда скрыто присутствует весьма амбивалентная мотивация поиска собратьев по разуму. Немало столетий и даже тысячелетий человечество неустанно ищет встреч с носителями иного разума, иной культуры и одновременно страшится этих встреч, не решаясь предсказать их последствия для своей собственной судьбы.
Мифы, сказки, утопии, фантастические романы, рисующие в воображении встречи с иными разумами, то обожествляют, то демонизируют общение с инопланетянами и. особо замечу, весьма редко поселяют представителей иных миров в своем собственном доме. Позволю лишь упомянуть в связи с этим о хрестоматийных сюжетах — от «Войны миров» Герберта Уэллса до ставших моделью для социализации многих поколений подростков и молодежи «Звездных войн». Все эти и подобные им фантазии, сказки и утопии, как это ни парадоксально, представляют собой попытки преодоления жесткого познавательного эгоцентризма, которым долгое время страдали и продолжают страдать по сей день научные рациональные картины мира.
Эволюционный смысл научных революций, будь то копер-никианская или эйнштейновская революция, превратившие мир классической физики Ньютона лишь в одну из реальностей, заключается в том числе, в преодолении познавательного эгоцентризма, приведении в действие когнитивных и ценностных децентраций, позволяющих распознавать различные физические, социальные, ментальные вселенные рядом с нами и повышать чувствительность разума разнообразию миров.

Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 400 с., ил.
ISBN 978-5-907290-00-6
Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов - Содержание
  • А. Асмолов - Нефантастическое путешествие в иные цивилизации: об искусстве преодоления познавательного эгоцентризма
  • Введение. Способы быть человеком
  • Культурно-историческая теория развития психики
  • Человек в культуре: от приспособления — к преобразованию
Часть I. Кризис методологии: от эволюционизма к антропоцентризму
Глава 1. Основные вехи становления культурно-исторической психологии
  • Предыстория становления научного знания
  • От «психологии народа» — к культурно-исторической психологии
  • Проблема психологии народа в XX веке, подходы и направления
  • Кросс-культурные исследования и создание этнографических баз данных
  • Кросс-культурные исследования в психологии
  • Исследования Риверса в свете культурно-исторической психологии
  • Психоаналитические исследования истории и культуры
  • История ментальности
Глава 2. Развенчание эволюционизма и появление школы «Культура и личность»
  • Критика эволюционизма и поиск альтернативы
  • Новые подходы, начало XX в.
  • Школа «Культура и личность»
  • Закат школы «Культура и личность»
Часть II. Человек в лабиринтах культуры: подходы и исследования
Глава 3. В поисках национального характера
  • Проблема национального характера
  • От базовой личности к модальной
  • «Хризантема и меч»
  • Традиционные модели поведения в эпоху высоких технологий
  • О русском национальном характере
  • Структурированные описания
  • Базовая культурная ценность
  • Психологические параметры культуры. Исследования Гирта Хофстеда
  • Исследования Гарри Триандиса
  • От «национального характера» к «культурным синдромам»
Глава 4. «Социальное в нас»: Я, Self и границы моего Эго
  • От универсальных теорий личности —к индигенной психологии
  • Выделение ключевых концептов культуры
  • Проблема Я и Self в этнокультурной перспективе
  • Вопрос о границах Эго или Self
Часть III. «Привычка свыше нам дана...»
Глава 5. Мышление в разных культурах
  • «Ум первобытного человека» Ф. Боаса
  • Первобытное мышление по Л. Леви-Брюлю
  • Мышление как классификация
  • Леви-Строс о природе мифологического мышления
  • Бриколаж
  • Экспериментальные исследования мышления в разных культурах
Глава 6. Культура и коммуникация
  • Уровни регулирования коммуникативных процессов
  • Типы коммуникации
  • Невербальная коммуникация
  • Сакральная составляющая этно-этикетных сценариев
  • Этикет и ритуал
  • Коммуникация и социально-политические процессы
  • Коммуникация как социальный код «свой-чужой»
Глава 7. Социотипическое поведение в зеркале многообразия культур
  • Социотипическое поведение как «роль для всех»
  • Социотипические программы поведения и их побудительная сила
  • Потребность в единении с другими людьми
Часть IV. «Правила беспорядка» и инновационный потенциал личности
Глава 8. Индивидуальность в плену типичного?
  • «Гениальность и помешательство» Ч. Ломброзо
  • Э. Дюркгейм о норме, патологии и проявлениях индивидуальности
  • Когда в истории культуры появляется личность?
  • Индивидуальность в историко-эволюционном процессе
  • В плену стереотипов
  • Ю. М. Лотман о путях развития культуры
  • Неопределенность в истории
  • Внутренняя вариативность социальной системы
Глава 9. Феноменология девиантности и ниши антиповедения
  • Те, кому «закон не писан»: безумцы и трикстеры
  • Право на душевную смуту
  • Антиповедение в ореоле святости
  • Антиповедение и язык протеста
  • «Казнить — нельзя — помиловать»: культурно-историческая диагностика девиантного поведения
Часть V. Внутренний мир как открытая система
Глава 10. Культурно-историческая теория развития психики
  • «Этюды по истории поведения» Л. С. Выготского и A. Р. Лурии
  • Узелки на память
  • Высшие психические функции
  • От внешних средств к внутренним структурам психической деятельности
  • «Психологические орудия»: от «языка зарубок» к письменности
  • Социальная природа высших психических функций
Глава 11. Человек в мире знаков. Знаки в мире человека
  • Сигналы у животных
  • Знаки, которыми пользуются люди
  • Двойственная природа знаков
  • Сотворение знаков .
  • Культура как семиосфера
  • Негенетическая память социума
  • Символ в культуре
Заключение
Литература
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Rating 5.0 / 5
Added 21.04.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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