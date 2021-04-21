Тендрякова - Многообразие типичного
Можно ли создать особый путеводитель — путеводитель в иные цивилизации? Мудрая формула Фридриха Ницше: «Тот, кто знает зачем жить преодолеет почти любое “как”» — полностью приложима к своеобразному путеводителю в иные миры разума, который и являет собой новая монография Марии Тендряковой «Многообразие типичного: очерки по культурно-исторической психологии народов». В пестром веере мотиваций, побуждающих человечество к поиску себе подобных, иногда явно, иногда скрыто присутствует весьма амбивалентная мотивация поиска собратьев по разуму. Немало столетий и даже тысячелетий человечество неустанно ищет встреч с носителями иного разума, иной культуры и одновременно страшится этих встреч, не решаясь предсказать их последствия для своей собственной судьбы.
Мифы, сказки, утопии, фантастические романы, рисующие в воображении встречи с иными разумами, то обожествляют, то демонизируют общение с инопланетянами и. особо замечу, весьма редко поселяют представителей иных миров в своем собственном доме. Позволю лишь упомянуть в связи с этим о хрестоматийных сюжетах — от «Войны миров» Герберта Уэллса до ставших моделью для социализации многих поколений подростков и молодежи «Звездных войн». Все эти и подобные им фантазии, сказки и утопии, как это ни парадоксально, представляют собой попытки преодоления жесткого познавательного эгоцентризма, которым долгое время страдали и продолжают страдать по сей день научные рациональные картины мира.
Эволюционный смысл научных революций, будь то копер-никианская или эйнштейновская революция, превратившие мир классической физики Ньютона лишь в одну из реальностей, заключается в том числе, в преодолении познавательного эгоцентризма, приведении в действие когнитивных и ценностных децентраций, позволяющих распознавать различные физические, социальные, ментальные вселенные рядом с нами и повышать чувствительность разума разнообразию миров.
Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов
М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 400 с., ил.
ISBN 978-5-907290-00-6
Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов - Содержание
- А. Асмолов - Нефантастическое путешествие в иные цивилизации: об искусстве преодоления познавательного эгоцентризма
- Введение. Способы быть человеком
- Культурно-историческая теория развития психики
- Человек в культуре: от приспособления — к преобразованию
Часть I. Кризис методологии: от эволюционизма к антропоцентризму
Глава 1. Основные вехи становления культурно-исторической психологии
- Предыстория становления научного знания
- От «психологии народа» — к культурно-исторической психологии
- Проблема психологии народа в XX веке, подходы и направления
- Кросс-культурные исследования и создание этнографических баз данных
- Кросс-культурные исследования в психологии
- Исследования Риверса в свете культурно-исторической психологии
- Психоаналитические исследования истории и культуры
- История ментальности
Глава 2. Развенчание эволюционизма и появление школы «Культура и личность»
- Критика эволюционизма и поиск альтернативы
- Новые подходы, начало XX в.
- Школа «Культура и личность»
- Закат школы «Культура и личность»
Часть II. Человек в лабиринтах культуры: подходы и исследования
Глава 3. В поисках национального характера
- Проблема национального характера
- От базовой личности к модальной
- «Хризантема и меч»
- Традиционные модели поведения в эпоху высоких технологий
- О русском национальном характере
- Структурированные описания
- Базовая культурная ценность
- Психологические параметры культуры. Исследования Гирта Хофстеда
- Исследования Гарри Триандиса
- От «национального характера» к «культурным синдромам»
Глава 4. «Социальное в нас»: Я, Self и границы моего Эго
- От универсальных теорий личности —к индигенной психологии
- Выделение ключевых концептов культуры
- Проблема Я и Self в этнокультурной перспективе
- Вопрос о границах Эго или Self
Часть III. «Привычка свыше нам дана...»
Глава 5. Мышление в разных культурах
- «Ум первобытного человека» Ф. Боаса
- Первобытное мышление по Л. Леви-Брюлю
- Мышление как классификация
- Леви-Строс о природе мифологического мышления
- Бриколаж
- Экспериментальные исследования мышления в разных культурах
Глава 6. Культура и коммуникация
- Уровни регулирования коммуникативных процессов
- Типы коммуникации
- Невербальная коммуникация
- Сакральная составляющая этно-этикетных сценариев
- Этикет и ритуал
- Коммуникация и социально-политические процессы
- Коммуникация как социальный код «свой-чужой»
Глава 7. Социотипическое поведение в зеркале многообразия культур
- Социотипическое поведение как «роль для всех»
- Социотипические программы поведения и их побудительная сила
- Потребность в единении с другими людьми
Часть IV. «Правила беспорядка» и инновационный потенциал личности
Глава 8. Индивидуальность в плену типичного?
- «Гениальность и помешательство» Ч. Ломброзо
- Э. Дюркгейм о норме, патологии и проявлениях индивидуальности
- Когда в истории культуры появляется личность?
- Индивидуальность в историко-эволюционном процессе
- В плену стереотипов
- Ю. М. Лотман о путях развития культуры
- Неопределенность в истории
- Внутренняя вариативность социальной системы
Глава 9. Феноменология девиантности и ниши антиповедения
- Те, кому «закон не писан»: безумцы и трикстеры
- Право на душевную смуту
- Антиповедение в ореоле святости
- Антиповедение и язык протеста
- «Казнить — нельзя — помиловать»: культурно-историческая диагностика девиантного поведения
Часть V. Внутренний мир как открытая система
Глава 10. Культурно-историческая теория развития психики
- «Этюды по истории поведения» Л. С. Выготского и A. Р. Лурии
- Узелки на память
- Высшие психические функции
- От внешних средств к внутренним структурам психической деятельности
- «Психологические орудия»: от «языка зарубок» к письменности
- Социальная природа высших психических функций
Глава 11. Человек в мире знаков. Знаки в мире человека
- Сигналы у животных
- Знаки, которыми пользуются люди
- Двойственная природа знаков
- Сотворение знаков .
- Культура как семиосфера
- Негенетическая память социума
- Символ в культуре
Заключение
Литература
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