Все, кто слушал лекции священника Георгия Чистякова, его беседы в храме и радиопередачи, знают, как он любил литературу и как хорошо ее знал. Готовя к изданию тексты отца Георгия, мы задумывались о том, удастся ли в письменном тексте сохранить стиль его устной речи.

Но, как кажется, удалось. В любом случае, удалось передать любовь автора к тем, о ком он рассказывает, — его увлеченность не только текстами, но и личностью того или иного писателя и поэта.

В каждой своей радиопередаче отец Георгий был их собеседником — и, хочется верить, что и мы, читатели, оказываемся причастными к этому литературному диалогу.

Георгий Петрович Чистяков - Беседы о литературе: Восток

(Серия «Humanitas»)

Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2018 г. — 432 с.

ISBN 978-5-98712-859-6

Георгий Петрович Чистяков - Беседы о литературе: Восток - Содержание

От составителей

Гистер М. Предисловие

Беседы о европейской литературе

Морис Метерлинк: «Синяя птица»

Мигель де Унамуно: «Святой Мануэль Добрый, мученик»

Ромен Роллан: «Жан-Кристоф»

Андре Жид: «Возвращение из СССР»

Россия Райнера Марии Рильке

Райнер Мария Рильке и Огюст Роден

Мистическая роза Рильке

Райнер Мария Рильке: «Письма к молодому поэту»

Герман Гессе: «Игра в бисер»

Хосе Ортега-и-Гассет: «Восстание масс»

Федерико Гарсиа Лорка и Мануэль де Фалья

Гранада Федерико Гарсиа Лорки

Антуан Сент-Экзюпери: «Военный летчик»

Путь к Богу Антуана Сент-Экзюпери

Антуан Сент-Экзюпери: «Цитадель»

Браслет Экзюпери

Эжен Ионеско: «Носорог»

Беседы о русской литературе

Мадонна Рафаэля в русской литературе

Николай Гоголь: «Выбранные места из переписки с друзьями»

Исповедание Николая Гоголя

Николай Огарёв: «Юмор»; Александр Герцен: «Былое и думы»

Александр Герцен и патер Владимир Печерин

Алексей Константинович Толстой

Иван Тургенев: «Отцы и дети»

Иван Тургенев: «Живые мощи»

Афанасий Фет

Николай Некрасов

Аполлон Майков

Алексей Жемчужников: «Ранняя весна»

«Отлучение» Льва Толстого от Церкви

Лев Толстой: «Детство», «Юность»

Лев Толстой: «Фальшивый купон»

Лев Толстой: «Хаджи-Мурат»

Владимир Соловьёв

Всеволод Гаршин: Антивоенная проза

Иван Бунин: Путешествие в Святую землю

Андрей Белый: Симфонии

Николай Гумилёв: «Шестое чувство»

Приложение

Чистяков Г. П. Отрывки

Чистяков Г. П. Pensdes

Чистяков Г.П. Стихотворения разных лет.

Указатель имен. Составители Л.Л. и Л.М. Тумаринсоны

Георгий Петрович Чистяков - Беседы о литературе: Восток - Предисловие

В этой книге собраны произведения самых разных жанров. Основную часть составляют расшифровки передач о западноевропейской литературе XX века и о русской литературе второй половины XIX — начала XX века, которые отец Георгий Чистяков вел на радио «София» в 1996-1998 годах. Беседы о литературе предлагаются читателю по хронологическому принципу: западноевропейская литература — от Метерлинка (1862—1949) до Ионеско (1909-1994), русская - от Гоголя (1809-1852) до Гумилёва (1886-1921).

В «Приложении» собраны записки Георгия Петровича Чистякова, которые он начал вести, будучи очень молодым человеком, а также стихотворения, которые он писал с семнадцати лет, никогда не помышляя о публикации.

В основной части книги отец Георгий предстает, прежде всего, как просветитель. Его беседы о зарубежной и о русской литературе интересны и полезны для читателя (и слушателя) любого уровня подготовки — от тех, кто впервые слышит имена писателей, о которых говорит Г. П. Чистяков, до специалистов по их творчеству. Слушателей он воспринимает не только как обучаемую аудиторию и не только как собеседников, но и как соавторов. Например, в беседе об «Отцах и детях» он просит: «Посмотрите, если хватит сил и времени, тургеневские тексты для того, чтобы вступить со мною в диалог, чтобы помочь мне в подготовке этих передач. Потому что ваша помощь для меня всегда очень нужна и неоценима, потому что я всегда вижу в вас не только слушателей, но соавторов наших передач».

Значительную часть книги составляют рассказы-размышления о постижении Бога тем или иным писателем. Но и посвящая передачи теме встречи с Богом в жизни писателя, Г. П. Чистяков выступает не только как священник (отчасти даже — как миссионер), не только как просветитель, лектор, ведущий пропедевтический курс по зарубежной литературе XX века, но и ничуть не в меньшей степени как ученый, как исследователь. Каждое из соображений религиозно-философского характера подкреплено цитатами из произведений автора, о котором идет речь. Каждая из бесед первого раздела этой книги вполне могла бы быть статьей или отрывком диссертации на тему «Христианская тематика в западноевропейской литературе новейшего времени». Однако повторимся, главная цель бесед не научная, а просветительская.

В том, что касается христианской тематики, отец Георгий оказывается и больше, чем исследователь, и больше, чем священник. Очень часто, когда речь в книге (т.е. в радиопередачах) заходит о христианстве, следом говорится и о свободе. Наиболее ярко это звучит в главе о «Жан-Кристофе» Ромена Роллана: «“Никогда я не отрекусь от своих взглядов, — заявлял Кристоф. — Я свободный человек”. - “А с Богом вы еще свободнее”, — спокойно возражал священник». Здесь смело декларируется, что вера — и есть свобода, но это очевидно и в беседах об Ионеско, о Рильке, о Гессе.