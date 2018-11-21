Михеев - Кто писал Повесть временных лет
«Повесть временных лет» - это и первое крупное произведение русской литературы, и основной источник наших знаний о событиях начальной русской истории. По этим причинам исследование зарождения и первых шагов историописания на Руси чрезвычайно важно для понимания всей древнерусской истории.
В этом введении мне хотелось бы оговорить вопросы типологии, терминологии и историографии летописеведения. С типологической точки зрения в работе древнерусских летописцев можно выделить три основных составляющих:
- во-первых, собственно ведение летописи, то есть анналов - исторических заметок, разделенных на погодные (годовые) статьи;
- во-вторых, сочинение цельных сказаний о событиях разных лет (примером такого цельного повествования является Галицко-Волынская летопись XIII века);
- в-третьих, редактирование текста предшественника, в частности, при помощи интерполяции вставок и переписывания отдельных фрагментов.
Древнерусские летописцы по-разному комбинировали описанные методы работы: наиболее активные из них сначала перерабатывали текст своего предшественника или предшественников, внося в него свои поправки, комментарии и дополнения, а затем продолжали его анналами; другие занимались только редактурой; третьи просто продолжали рукопись анналистическими записями. Были и такие книжники, которые только копировали летопись.[1]
[1]Типологии древнейшего летописания посвящены работы М. X. Алешковского [1976], А. А. Гиппиуса [1999] и Т. В. Гимона [в печати-б].
Савва Михайлович Михеев - Кто писал «Повесть временных лет»
М: Издательство «Индрик», 2011. - (Славяно-германские исследования. - Т. 6.) - 280 с.
ISBN 978-5-91674-154-4
Савва Михеев - Кто писал «Повесть временных лет» - Содержание
От автора
Введение
Глава I. Соотношение вариантов текста начальной летописи
1.1.Варианты текста начальной летописи в позднейшем летописании
1.2.Три слоя в летописании 1090-х - 1110-х годов
1.3.Стемма
1.4.К вопросу о контаминациях текста начальной летописи
1.5.Следы древнейших слоев текста начальной летописи
1.6.Выводы
Глава II. К стратификации текста начальной летописи
2.1. Маркеры разных слоев текста начальной летописи
2.2. О времени «разбиения» текста Древнего сказания на годы
2.3. К стратификации начальной летописи до рассказа о крещении1
2.4. К стратификации повести о крещении Руси
2.5. К стратификации рассказов о конце правления Владимира и об усобице 1010-х годов
2.6. К стратификации текста за 6527 - 6620-е годы
2.7. К вопросу о стиле автора Древнего сказания
2.8. Выводы
Глава III. К характеристике памятников начального летописания
3.1. Древнее сказание
3.2. Свод Никона
3.3. О перемещении рукописи Древнего сказания в Новгород
3.4. Начальный свод
3.5. Игумен Сильвестр и «Повесть временных лет»
3.6. Выдубицкий монастырь и Редакция 1117 года
3.7. Выводы
Заключение
Приложения
I. Каталог маркеров.
II. Списки реконструируемых вставок
III. Рабочая реконструкция состава Древнего сказания и Свода Никона
IV. Словарь упомянутых гипотетических летописных памятников
Список литературы
Abstract
Савва Михеев - Кто писал «Повесть временных лет» - Введение
Возрождение интереса к проблемам начального летописания стало заметно в самом конце XX века. Главной особенностью нового этапа стала все более и более оживленная полемика по источниковедческим вопросам, а стержнем этой полемики - фундаментальные работы А. А. Гиппиуса по новгородскому и начальному летописанию, давшие нам множество замечательных открытий и аккумулировавшие основные достижения предшествовавшей историографии. Значительными новшествами, принесенными в летописеведение А. А. Гиппиусом еще в работах 1990-х годов, стали представление о необходимости реконструкции реального вида рукописей всех гипотетических звеньев истории летописания и доказательство плодотворности использования распределения в тексте языковых особенностей в качестве инструмента для его стратификации.
Среди участников яркой дискуссии, начатой А. А. Гиппиусом, можно выделить немецкого филолога Людольфа Мюллера (1917-2009), американского лингвиста Алана Тимберлейка и киевского историка Т. Л. Вил кул. Примерно в то же время стали регулярно выходить важные работы по начальному летописанию нижегородского филолога Владимира Николаевича Русинова. Кроме того, в 2003 году американский филолог Д. Островский выпустил параллельное издание основных рукописей «Повести временных лет», ставшее незаменимым инструментом в работе исследователей истории ее текста.
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