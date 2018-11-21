«Повесть временных лет» - это и первое крупное произведение русской литературы, и основной источник наших знаний о событиях начальной русской истории. По этим причинам исследование зарождения и первых шагов историописания на Руси чрезвычайно важно для понимания всей древнерусской истории.

В этом введении мне хотелось бы оговорить вопросы типологии, терминологии и историографии летописеведения. С типологической точки зрения в работе древнерусских летописцев можно выделить три основных составляющих:

во-первых, собственно ведение летописи, то есть анналов - исторических заметок, разделенных на погодные (годовые) статьи;

во-вторых, сочинение цельных сказаний о событиях разных лет (примером такого цельного повествования является Галицко-Волынская летопись XIII века);

в-третьих, редактирование текста предшественника, в частности, при помощи интерполяции вставок и переписывания отдельных фрагментов.

Древнерусские летописцы по-разному комбинировали описанные методы работы: наиболее активные из них сначала перерабатывали текст своего предшественника или предшественников, внося в него свои поправки, комментарии и дополнения, а затем продолжали его анналами; другие занимались только редактурой; третьи просто продолжали рукопись анналистическими записями. Были и такие книжники, которые только копировали летопись. [1]

[1] Типологии древнейшего летописания посвящены работы М. X. Алешковского [1976], А. А. Гиппиуса [1999] и Т. В. Гимона [в печати-б].

Савва Михайлович Михеев - Кто писал «Повесть временных лет»

М: Издательство «Индрик», 2011. - (Славяно-германские исследования. - Т. 6.) - 280 с.

ISBN 978-5-91674-154-4

Савва Михеев - Кто писал «Повесть временных лет» - Содержание

От автора

Введение Глава I. Соотношение вариантов текста начальной летописи 1.1.Варианты текста начальной летописи в позднейшем летописании 1.2.Три слоя в летописании 1090-х - 1110-х годов 1.3.Стемма 1.4.К вопросу о контаминациях текста начальной летописи 1.5.Следы древнейших слоев текста начальной летописи 1.6.Выводы Глава II. К стратификации текста начальной летописи 2.1. Маркеры разных слоев текста начальной летописи 2.2. О времени «разбиения» текста Древнего сказания на годы 2.3. К стратификации начальной летописи до рассказа о крещении1 2.4. К стратификации повести о крещении Руси 2.5. К стратификации рассказов о конце правления Владимира и об усобице 1010-х годов 2.6. К стратификации текста за 6527 - 6620-е годы 2.7. К вопросу о стиле автора Древнего сказания 2.8. Выводы

Глава III. К характеристике памятников начального летописания

3.1. Древнее сказание

3.2. Свод Никона

3.3. О перемещении рукописи Древнего сказания в Новгород

3.4. Начальный свод

3.5. Игумен Сильвестр и «Повесть временных лет»

3.6. Выдубицкий монастырь и Редакция 1117 года

3.7. Выводы

Заключение

Приложения

I. Каталог маркеров.

II. Списки реконструируемых вставок

III. Рабочая реконструкция состава Древнего сказания и Свода Никона

IV. Словарь упомянутых гипотетических летописных памятников

Список литературы

Abstract

Савва Михеев - Кто писал «Повесть временных лет» - Введение

Возрождение интереса к проблемам начального летописания стало заметно в самом конце XX века. Главной особенностью нового этапа стала все более и более оживленная полемика по источниковедческим вопросам, а стержнем этой полемики - фундаментальные работы А. А. Гиппиуса по новгородскому и начальному летописанию, давшие нам множество замечательных открытий и аккумулировавшие основные достижения предшествовавшей историографии. Значительными новшествами, принесенными в летописеведение А. А. Гиппиусом еще в работах 1990-х годов, стали представление о необходимости реконструкции реального вида рукописей всех гипотетических звеньев истории летописания и доказательство плодотворности использования распределения в тексте языковых особенностей в качестве инструмента для его стратификации.

Среди участников яркой дискуссии, начатой А. А. Гиппиусом, можно выделить немецкого филолога Людольфа Мюллера (1917-2009), американского лингвиста Алана Тимберлейка и киевского историка Т. Л. Вил кул. Примерно в то же время стали регулярно выходить важные работы по начальному летописанию нижегородского филолога Владимира Николаевича Русинова. Кроме того, в 2003 году американский филолог Д. Островский выпустил параллельное издание основных рукописей «Повести временных лет», ставшее незаменимым инструментом в работе исследователей истории ее текста.