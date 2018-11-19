Михейкина - Российская библеистика
Библеистика — наука, предметом которой является всестороннее изучение и критический анализ библейских текстов. Особенностью науки, предопределившей ее непростую судьбу, является то, что объектом ее внимания являются священные тексты двух религий: иудаизма и христианства.
Отсюда проистекает изначальное присутствие двух подходов: теологического, рассматривающего текст как откровение, и научного, рассматривающего текст как источник. В этой изначальной двойственности кроется корень всех проблем библеистики в ее российском варианте.
Помимо неизбежных в подобной ситуации внутренних сложностей и противоречий, здесь эта наука оказалась на стыке двух репрессивных кампаний: антинаучной и антирелигиозной.
Марина Эммануиловна Михейкина - Российская библеистика от зарождения до возрождения - Историографический очерк
ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5764
МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2004
ISBN 5-93273-175-3
M.Mikheikina
Russian Biblical Studies: from the Beginning till Renaissance
Historiographic Essay
Издатель М. Гринберг
Марина Михейкина - Российская библеистика от зарождения до возрождения - Историографический очерк - Содержание
Предисловие
Глава I ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПЕРВЫЕ ШАГИ РОССИЙСКОЙ БИБЛЕИСТИКИ
1. Первые общественные востоковедные организации
2. Первые русские библеисты
3. Просветительская и научная деятельность Н.М.Никольского
4. Роль православных апологетов в развитии библейской критики
Глава II ИЗУЧЕНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ПАЛЕСТИНЫ В 1917-1953 гг.
1. Теоретические предпосылки воинствующего атеизма
2. Антирелигиозная кампания и начало разгрома науки
3. Научная жизнь 1917-1937 гг.
4. Судьба научных учреждений в 1917—1949 гг.
Глава III СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ (1953-1993 гг.)
1. Борьба за возрождение науки в 50—80-е годы
2. Роль научных конференций 60-80-х гг. в возрождении науки
3. Отечественная библеистика от «оттепели» до «перестройки»
Заключение
Библиография
Марина Михейкина - Российская библеистика от зарождения до возрождения - Историографический очерк - Введение
История библеистики как науки многократно и всесторонне описана в той части, которая касается ее бытования на Западе. В России ничего подобного до сих пор сделано не было, хотя специфика отрасли, поставившая ее в резкое противоречие с советской идеологией, сделала ее судьбу особенно тяжелой. Мы взяли на себя смелость устранить эту несправедливость.
Наука — это люди и тексты. В тоталитарных обществах это еще и политика. В этой книге мы постарались показать, как кровавый каток российской истории прошелся по судьбам людей и как это отразилось на создаваемых ими текстах. Предлагаемая вниманию читателя работа является преимущественно историографическим обзором, предпринятым в хронологической последовательности, дающей возможность проследить этапы формирования и развития науки.
Конечно, речь не идет о сравнении мощных и давних традиций многочисленных европейских и канских школ с теми робкими ростками, которые только начинали пробиваться на суровой русской почве. Но чем суровей климат, тем ценнее растения, сумевшие выжить и дать плоды.
Библеистика имеет в России короткую, но полную драматизма историю. Она была практически уничтожена, не успев даже оформиться в самостоятельную область знания, но, несмотря ни на что, сумела не только
сохранить себя, но и возродиться самым обнадеживающим образом. История эта делится, на наш взгляд, на четыре этапа. Наше исследование охватывает три из них. Первый — зарождение науки, связан
с возникновением первых востоковедных обществ и появлением ряда как популяризаторских и научно-просветительских, так и оригинальных научных трудов на русском языке.
Закончился первый этап и начался второй октябрьским переворотом, неизбежно отразившемся на всех сферах жизни страны и неизбежно повлиявшего на судьбу столь особого направления науки, где помимо пришедшего к власти воинствующего атеизма было где разгуляться и набравшему со временем обороты государственному антисемитизму. Закончился этот период со смертью Сталина.
Окончился не потому, что на следующий день что-то изменилось к лучшему, а потому, что эта дата стала своего рода точкой оттаивания, давшей начало следующему этапу и в истории страны, и в истории науки.
Третий этап начался с возрождения «Палестинского сборника» и завершился падением советской власти, после которого «попытки возрождения» превратились просто в возрождение. Наше исследование аканчивается 1993 г. — временем больших потрясений и больших надежд. Это начало нового этапа в истории страны и новая страница в истории науки. Он еще не завершен, и эта страница пишется сегодня, соответственно ее подробный историографический обзор — дело будущего.Учитывая вышеизложенное, читателю предложен лишь краткий экскурс в последнее десятилетие, открывающее четвертый этап в истории науки, дающий, как мы надеемся, представление о развитии тенденций, сформировавшихся в предшествующий период.
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