Библеистика — наука, предметом которой является всестороннее изучение и критический анализ библейских текстов. Особенностью науки, предопределившей ее непростую судьбу, является то, что объектом ее внимания являются священные тексты двух религий: иудаизма и христианства.

Отсюда проистекает изначальное присутствие двух подходов: теологического, рассматривающего текст как откровение, и научного, рассматривающего текст как источник. В этой изначальной двойственности кроется корень всех проблем библеистики в ее российском варианте.

Помимо неизбежных в подобной ситуации внутренних сложностей и противоречий, здесь эта наука оказалась на стыке двух репрессивных кампаний: антинаучной и антирелигиозной.

1. Первые общественные востоковедные организации

2. Первые русские библеисты

3. Просветительская и научная деятельность Н.М.Никольского

4. Роль православных апологетов в развитии библейской критики

1. Теоретические предпосылки воинствующего атеизма

2. Антирелигиозная кампания и начало разгрома науки

3. Научная жизнь 1917-1937 гг.

4. Судьба научных учреждений в 1917—1949 гг.

1. Борьба за возрождение науки в 50—80-е годы

2. Роль научных конференций 60-80-х гг. в возрождении науки

3. Отечественная библеистика от «оттепели» до «перестройки»

Заключение

Библиография

История библеистики как науки многократно и всесторонне описана в той части, которая касается ее бытования на Западе. В России ничего подобного до сих пор сделано не было, хотя специфика отрасли, поставившая ее в резкое противоречие с советской идеологией, сделала ее судьбу особенно тяжелой. Мы взяли на себя смелость устранить эту несправедливость.

Наука — это люди и тексты. В тоталитарных обществах это еще и политика. В этой книге мы постарались показать, как кровавый каток российской истории прошелся по судьбам людей и как это отразилось на создаваемых ими текстах. Предлагаемая вниманию читателя работа является преимущественно историографическим обзором, предпринятым в хронологической последовательности, дающей возможность проследить этапы формирования и развития науки.

Конечно, речь не идет о сравнении мощных и давних традиций многочисленных европейских и канских школ с теми робкими ростками, которые только начинали пробиваться на суровой русской почве. Но чем суровей климат, тем ценнее растения, сумевшие выжить и дать плоды.