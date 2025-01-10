Дорогой друг!

Я надеюсь, что ты здоров и телом и душой. Я сердечно приветствую тебя и благодарю Бога за твою дружбу. Твое серьезное желание найти истину и пойти под руководством по правильному пути, пути, который ведет к Богу и спасению, приносит мне большую радость. В прошлом ты часто задавал вопросы о вере и жизни нас, твоих христианских друзей, и никогда не было достаточно возможности дать тебе всю информацию, которая тебе была нужна. Поэтому я решил написать тебе длинное письмо, рассказав подробно, во что мы, христиане, верим, какие у нас обязанности и обычаи.

Как ты знаешь, в мире около тысячи миллионов людей, которые называют себя христианами. Одни настоящие верующие, а другие, к сожалению, христиане только по названию. Мы, христиане, как некоторые люди в других религиях, разделены на многие секты, которые отличаются друг от друга в доктринах и богослужениях. Поэтому для меня не представляется возможным рассказать тебе в этом письме во что верят все христиане или сделать заявление, с которым все будут согласны. Но я уверен, что миллионы христиан во всех частях мира согласятся с истиной, о которой ты прочтешь на страницах этой книги. Я молюсь о том, чтобы ты внимательно читая это объяснение христианского вероучения, приблизился к Богу, узнал Его лучше, научился быть Ему более послушным. А сейчас я попытаюсь ответить на твои вопросы один за другим.

1. Кто такой Бог?

Я уверен, дорогой друг, что твой первый вопрос будет такой: «Что думают христиане о Боге?» Самая важная в любой религии — это идея о Боге. Я знаю, что некоторые невежественные люди сказали тебе, что христиане поклоняются трем богам. Некоторые даже предполагают, что мы преклоняемся кресту или даже образу человека. Разреши мне убедить тебя, что все эти заявления ложные. Настоящие христиане всегда верили в Одного Истинного Бога, а если другие когда-либо поклонялись другим богам, то они были в большом заблуждении. Слушай, что сказал Иисус Христос тому, кто спрашивал Его, какая наибольшая Божья заповедь. Иисус ответил: «...Господь Бог наш есть Господь единый; И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Марка 12:29, 30). Все Божьи пророки в древние времена провозглашали, что Бог един и противостояли идолам и всем, кто им поклонялся.

Христиане также верят, что Бог безначален и бесконечен, потому что Он вечен. Мы верим, что Бог всеведущ и всемогущ, что Он создал Своим Словом все видимое и невидимое. Если посмотреть на солнце и луну и на миллионы звезд, то начинаешь понимать величие и чудо мироздания и воскликнешь, как пророк Давид: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). Как велика мудрость и могущество Бога, который не только создал, но также и поддерживает как самые большие солнца в далеком космосе, так и самые маленькие цветы и насекомых на земле. Бог Всемогущ и может делать все, что Ему угодно. У Него есть цель для мира, и ничто не может помешать Ему выполнить эту цель.

Вильям Миллер – Христианские доктрины и их осуществление на практике – Письмо другу

Ростов-на-Дону: Издательство «Пробуждение», 1991. – 50 с.

Вильям Миллер – Христианские доктрины и их осуществление на практике – Содержание

Предисловие

1. Кто такой Бог?

2. Кто такой человек?

3. Что такое грех?

4. Веришь ли ты в пророков и ангелов?

5. Какие святые книги признают христиане?

6. Как родился Иисус и что Он делал?

7. Кто такой Иисус Христос?

8. Какой работой занимался Христос на земле?

9. Что нужно сделать, чтобы быть прощенным и спасенным от греха?

10. Кто такой Святой Дух?

11. Что значит троичность Бога?

12. Что такое Церковь?

13. Какие религиозные обязанности и обычаи Христиан?

14. Какие этические доктрины христианства?

15. В какое будущее верят христиане?

Заключение