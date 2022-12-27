Миллер - Трансцендентная функция

Доктор Джеффри Миллер проделал поистине значительную и творческую работу. В течение многих лет я занимаюсь юнгианской трансцендентной функцией и люблю читать об этом. Текст Миллера является одновременно вдохновенным, научным и хорошо исполненным. Цитаты из Юнга великолепны, а приложения будут огромным подспорьем для многих поколений юнгианских учёных. Выполненное автором детальное сравнение двух версий эссе Юнга «Трансцендентная функция» (от 1916 и 1958 гг.) кажется мне гениальным. Сочетая свои навыки юриста и глубокое психологическое образование, Джеффри Миллер сделал нечто, что не было сделано никогда прежде: он обнаружил способ ясным и доступным образом подчеркнуть все до единого изменения, которые внёс Юнг. С одной стороны, метод текстуального сравнения доктора Миллера является простым и самим собой разумеющимся. С другой стороны, творческий процесс, который привёл его к этому методу, представляет собой явный пример трансцендентной функции.

Интерес автора к своей теме и его возбуждение по этому поводу очевидны. Читатель отправляется в незабываемое путешествие, обращаясь к трансцендентной функции с множества разных точек зрения. В главе 1 доктор Миллер предлагает читателю важный материал касательно юнгианских идей о бессознательном. Он рассматривает трансцендентную функцию как способ психики привести сферы сознательного и бессознательного к диалогу друг с другом для осуществления психологического роста и индивидуации. Миллер также представляет идею, которую он исследует более подробно далее в работе, о том, что трансцендентная функция позволяет нам в любой ситуации открывать новые перспективы, бывшие ранее незаметными или скрытыми.

Глава 2 предлагает читателю захватывающее путешествие по эссе Юнга «Трансцендентная функция». Д-р Миллер анализирует его ключевые идеи и темы, а также сравнивает и противопоставляет друг другу версии 1916 и 1958 гг., чтобы показать, как некоторые из идей Юнга изменялись и развивались с течением времени. Из этого сравнения вытекают важные дополнительные темы.

Джеффри Миллер - Трансцендентная функция. Юнгианская модель психологического роста путём диалога с бессознательным

М. : Клуб Касталия. 2014.—314 с.

Джеффри Миллер - Трансцендентная функция. Юнгианская модель психологического роста путём диалога с бессознательным - Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТРАНСЦЕНДЕНТНУЮ ФУНКЦИЮ

Развитие эго в западном сознании

Возникновение глубинной психологии и упор на бессознательное

Трансцендентная функция для начинающих

Рамки и организация работы

ГЛАВА 2. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭССЕ «ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ

1916: исторический контекст трансцендентной функции

Опубликованные версии эссе 1916 и 1958 годов

Исследование деталей статьи «Трансцендентная функция

Синтез: трансцендентная функция как она отражена в эссе

ГЛАВА 3. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАБОТ ЮНГА

Тематический анализ ссылок на трансцендентную функцию

Собрание воедино ссылок на трансцендентную функцию

ГЛАВА 4. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ КАК СЕРДЦЕ ТЕОРИИ ЮНГА

Трансцендентная функция как ключевая метафора Юнга

Последствия расширенного взгляда на трансцендентную функцию за пределами работ Юнга

Суть трансцендентной функции

Трансцендентность трансцендентной функции

ГЛАВА 5. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ И ДРУГИЕ ТЕОРИИ

Винникот: переходные объекты как элементы-посредники

Аналитическое поле: третье как агент-посредник

Фрейд и эго-психология: эго как структура-посредник

Другие глубинные аналоги: Кохут, Кляйн, Фордхэм и Хиллман

Аналоги из не-глубинной психологии: гештальт, клиент-центрированная и когнитивная терапии

Третье как универсальная психологическая конструкция

ГЛАВА 6. БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ КОРНИ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ

Бинарные противоположности, присущие сознанию

Преодоление пропасти между субъектом и объектом

Лиминальность и инициация: архетипическое «пространство между

Гермес: архетипический посредник между мирами

Третий: основания числа три

Ритм сознания между дифференциацией и объединением

Трансцендентное: связь с превосходящим сознанием

Ни/ни и автохтонные стремления психики

ГЛАВА 7. ОЖИВЛЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Метафорический взгляд на трансцендентную функцию

Исследование трансцендентной функции при помощи алхимической метафоры

Позиция ни/ни и метафорическое третье

Зарождение алхимического четвёртого

Поле трансцендентной функции в отношениях

Поиск трансцендентной функции в социальных и культурных вопросах

Трансцендентная функция в повседневности

Заключительные замечания

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДОСЛОВНОЕ СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ЭССЕ «ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ» 1916 И 1958 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ИМЕЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЕ К ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ

Введение

Юнг и его сочинения

Основные справочные материалы

Элементы юнгианской психологии

Истоки трансцендентной функции

Роль аналитика

Клинические аспекты и приложения

Культурные, политические и социальные аспекты

Религиозные и духовные вопросы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ