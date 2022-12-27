Миллер - Трансцендентная функция
Доктор Джеффри Миллер проделал поистине значительную и творческую работу. В течение многих лет я занимаюсь юнгианской трансцендентной функцией и люблю читать об этом. Текст Миллера является одновременно вдохновенным, научным и хорошо исполненным. Цитаты из Юнга великолепны, а приложения будут огромным подспорьем для многих поколений юнгианских учёных. Выполненное автором детальное сравнение двух версий эссе Юнга «Трансцендентная функция» (от 1916 и 1958 гг.) кажется мне гениальным. Сочетая свои навыки юриста и глубокое психологическое образование, Джеффри Миллер сделал нечто, что не было сделано никогда прежде: он обнаружил способ ясным и доступным образом подчеркнуть все до единого изменения, которые внёс Юнг. С одной стороны, метод текстуального сравнения доктора Миллера является простым и самим собой разумеющимся. С другой стороны, творческий процесс, который привёл его к этому методу, представляет собой явный пример трансцендентной функции.
Интерес автора к своей теме и его возбуждение по этому поводу очевидны. Читатель отправляется в незабываемое путешествие, обращаясь к трансцендентной функции с множества разных точек зрения. В главе 1 доктор Миллер предлагает читателю важный материал касательно юнгианских идей о бессознательном. Он рассматривает трансцендентную функцию как способ психики привести сферы сознательного и бессознательного к диалогу друг с другом для осуществления психологического роста и индивидуации. Миллер также представляет идею, которую он исследует более подробно далее в работе, о том, что трансцендентная функция позволяет нам в любой ситуации открывать новые перспективы, бывшие ранее незаметными или скрытыми.
Глава 2 предлагает читателю захватывающее путешествие по эссе Юнга «Трансцендентная функция». Д-р Миллер анализирует его ключевые идеи и темы, а также сравнивает и противопоставляет друг другу версии 1916 и 1958 гг., чтобы показать, как некоторые из идей Юнга изменялись и развивались с течением времени. Из этого сравнения вытекают важные дополнительные темы.
Джеффри Миллер - Трансцендентная функция. Юнгианская модель психологического роста путём диалога с бессознательным
М. : Клуб Касталия. 2014.—314 с.
Джеффри Миллер - Трансцендентная функция. Юнгианская модель психологического роста путём диалога с бессознательным - Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТРАНСЦЕНДЕНТНУЮ ФУНКЦИЮ
- Развитие эго в западном сознании
- Возникновение глубинной психологии и упор на бессознательное
- Трансцендентная функция для начинающих
- Рамки и организация работы
ГЛАВА 2. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭССЕ «ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ
- 1916: исторический контекст трансцендентной функции
- Опубликованные версии эссе 1916 и 1958 годов
- Исследование деталей статьи «Трансцендентная функция
- Синтез: трансцендентная функция как она отражена в эссе
ГЛАВА 3. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАБОТ ЮНГА
- Тематический анализ ссылок на трансцендентную функцию
- Собрание воедино ссылок на трансцендентную функцию
ГЛАВА 4. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ КАК СЕРДЦЕ ТЕОРИИ ЮНГА
- Трансцендентная функция как ключевая метафора Юнга
- Последствия расширенного взгляда на трансцендентную функцию за пределами работ Юнга
- Суть трансцендентной функции
- Трансцендентность трансцендентной функции
ГЛАВА 5. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ И ДРУГИЕ ТЕОРИИ
- Винникот: переходные объекты как элементы-посредники
- Аналитическое поле: третье как агент-посредник
- Фрейд и эго-психология: эго как структура-посредник
- Другие глубинные аналоги: Кохут, Кляйн, Фордхэм и Хиллман
- Аналоги из не-глубинной психологии: гештальт, клиент-центрированная и когнитивная терапии
- Третье как универсальная психологическая конструкция
ГЛАВА 6. БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ КОРНИ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ
- Бинарные противоположности, присущие сознанию
- Преодоление пропасти между субъектом и объектом
- Лиминальность и инициация: архетипическое «пространство между
- Гермес: архетипический посредник между мирами
- Третий: основания числа три
- Ритм сознания между дифференциацией и объединением
- Трансцендентное: связь с превосходящим сознанием
- Ни/ни и автохтонные стремления психики
ГЛАВА 7. ОЖИВЛЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
- Метафорический взгляд на трансцендентную функцию
- Исследование трансцендентной функции при помощи алхимической метафоры
- Позиция ни/ни и метафорическое третье
- Зарождение алхимического четвёртого
- Поле трансцендентной функции в отношениях
- Поиск трансцендентной функции в социальных и культурных вопросах
- Трансцендентная функция в повседневности
- Заключительные замечания
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДОСЛОВНОЕ СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ЭССЕ «ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ» 1916 И 1958 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ИМЕЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЕ К ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ
- Введение
- Юнг и его сочинения
- Основные справочные материалы
- Элементы юнгианской психологии
- Истоки трансцендентной функции
- Роль аналитика
- Клинические аспекты и приложения
- Культурные, политические и социальные аспекты
- Религиозные и духовные вопросы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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