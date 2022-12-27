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Миллер - Трансцендентная функция

Миллер - Трансцендентная функция
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Доктор Джеффри Миллер проделал поистине значительную и творческую работу. В течение многих лет я занимаюсь юнгианской трансцендентной функцией и люблю читать об этом. Текст Миллера является одновременно вдохновенным, научным и хорошо исполненным. Цитаты из Юнга великолепны, а приложения будут огромным подспорьем для многих поколений юнгианских учёных. Выполненное автором детальное сравнение двух версий эссе Юнга «Трансцендентная функция» (от 1916 и 1958 гг.) кажется мне гениальным. Сочетая свои навыки юриста и глубокое психологическое образование, Джеффри Миллер сделал нечто, что не было сделано никогда прежде: он обнаружил способ ясным и доступным образом подчеркнуть все до единого изменения, которые внёс Юнг. С одной стороны, метод текстуального сравнения доктора Миллера является простым и самим собой разумеющимся. С другой стороны, творческий процесс, который привёл его к этому методу, представляет собой явный пример трансцендентной функции.
Интерес автора к своей теме и его возбуждение по этому поводу очевидны. Читатель отправляется в незабываемое путешествие, обращаясь к трансцендентной функции с множества разных точек зрения. В главе 1 доктор Миллер предлагает читателю важный материал касательно юнгианских идей о бессознательном. Он рассматривает трансцендентную функцию как способ психики привести сферы сознательного и бессознательного к диалогу друг с другом для осуществления психологического роста и индивидуации. Миллер также представляет идею, которую он исследует более подробно далее в работе, о том, что трансцендентная функция позволяет нам в любой ситуации открывать новые перспективы, бывшие ранее незаметными или скрытыми.
Глава 2 предлагает читателю захватывающее путешествие по эссе Юнга «Трансцендентная функция». Д-р Миллер анализирует его ключевые идеи и темы, а также сравнивает и противопоставляет друг другу версии 1916 и 1958 гг., чтобы показать, как некоторые из идей Юнга изменялись и развивались с течением времени. Из этого сравнения вытекают важные дополнительные темы.

Джеффри Миллер - Трансцендентная функция. Юнгианская модель психологического роста путём диалога с бессознательным

М. : Клуб Касталия. 2014.—314 с.

Джеффри Миллер - Трансцендентная функция. Юнгианская модель психологического роста путём диалога с бессознательным - Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТРАНСЦЕНДЕНТНУЮ ФУНКЦИЮ
  • Развитие эго в западном сознании
  • Возникновение глубинной психологии и упор на бессознательное
  • Трансцендентная функция для начинающих
  • Рамки и организация работы
ГЛАВА 2. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭССЕ «ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ
  • 1916: исторический контекст трансцендентной функции
  • Опубликованные версии эссе 1916 и 1958 годов
  • Исследование деталей статьи «Трансцендентная функция
  • Синтез: трансцендентная функция как она отражена в эссе
ГЛАВА 3. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАБОТ ЮНГА
  • Тематический анализ ссылок на трансцендентную функцию
  • Собрание воедино ссылок на трансцендентную функцию
ГЛАВА 4. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ КАК СЕРДЦЕ ТЕОРИИ ЮНГА
  • Трансцендентная функция как ключевая метафора Юнга
  • Последствия расширенного взгляда на трансцендентную функцию за пределами работ Юнга
  • Суть трансцендентной функции
  • Трансцендентность трансцендентной функции
ГЛАВА 5. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ И ДРУГИЕ ТЕОРИИ
  • Винникот: переходные объекты как элементы-посредники
  • Аналитическое поле: третье как агент-посредник
  • Фрейд и эго-психология: эго как структура-посредник
  • Другие глубинные аналоги: Кохут, Кляйн, Фордхэм и Хиллман
  • Аналоги из не-глубинной психологии: гештальт, клиент-центрированная и когнитивная терапии
  • Третье как универсальная психологическая конструкция
ГЛАВА 6. БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ КОРНИ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ
  • Бинарные противоположности, присущие сознанию
  • Преодоление пропасти между субъектом и объектом
  • Лиминальность и инициация: архетипическое «пространство между
  • Гермес: архетипический посредник между мирами
  • Третий: основания числа три
  • Ритм сознания между дифференциацией и объединением
  • Трансцендентное: связь с превосходящим сознанием
  • Ни/ни и автохтонные стремления психики
ГЛАВА 7. ОЖИВЛЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
  • Метафорический взгляд на трансцендентную функцию
  • Исследование трансцендентной функции при помощи алхимической метафоры
  • Позиция ни/ни и метафорическое третье
  • Зарождение алхимического четвёртого
  • Поле трансцендентной функции в отношениях
  • Поиск трансцендентной функции в социальных и культурных вопросах
  • Трансцендентная функция в повседневности
  • Заключительные замечания
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДОСЛОВНОЕ СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ЭССЕ «ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ» 1916 И 1958 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ИМЕЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЕ К ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ФУНКЦИИ
  • Введение
  • Юнг и его сочинения
  • Основные справочные материалы
  • Элементы юнгианской психологии
  • Истоки трансцендентной функции
  • Роль аналитика
  • Клинические аспекты и приложения
  • Культурные, политические и социальные аспекты
  • Религиозные и духовные вопросы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Views 412
Rating 5.0 / 5
Added 27.12.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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