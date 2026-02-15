Елена Милюгина - Галерея Академии - Венеция

В международном музейном пространстве Галерее Академии принадлежит высокий статус резиденции венецианской художественной школы. Жемчужина ее фондов - самая большая в мире коллекция венецианской живописи XIV-XVIII веков. Уникальная по составу и творческим достижениям, она включает шедевры Якопо Тинторетто, Джанбаттисты Питтони, Тициана, Антонио Каналетто, Джорджоне, Джованни Беллини, Витторе Карпаччо, Паоло Веронезе и других гениальных сынов Венеции. Яркую самобытность локальной культурной традиции оттеняют работы умбрийца Пьеро делла Франчески, феррарца Козимо Тура, падуанца Андреа Мантеньи и флорентнйца Леонардо да Винчи, чей рисунок "Витрувианский человек" принадлежит к числу всемирно известных экспонатов музея.

История Галереи восходит к 1750 году, когда Сенат Венецианской республики учредил Венецианскую академию изящных искусств - школу живописи, скульптуры и архитектуры. Основанная по инициативе Джанбаттисты Пьяццетты (1683-1754), Академия призвана была превратить Венецию в крупнейший центр художественного образования в Италии, наравне с Римом, Флоренцией, Миланом и Болоньей. Для обучения молодых талантов при Академии была организована галерея с функциями образовательной коллекции. Поскольку Академию возглавляли выдающиеся мастера венецианской живописи, а ее членами были известные художники города, их полотна и стали тем ядром, вокруг которого впоследствии создавалась коллекция Галереи. Выдающуюся роль в ее формировании сыграл президент Академии Пьетро Эдвардс (1744-1821), обладавший поразительной энергией и тонким художественным вкусом. Ратуя за включение в музейные фонды памятников прошлого, он открыл при Академии реставрационные мастерские (1778) и руководил их работой.

Мирное развитие Галереи было прервано захватом Венеции наполеоновскими (1797) и австрийскими (1798) войсками и годами второго французского правления (1806-1814). Новая политика музейного строительства, которую оккупационные власти осуществляли на завоеванных территориях, состояла в конфискации художественных ценностей из упраздненных церквей и монастырей и активном перераспределении музейных фондов. В результате закрытия культовых зданий и общественных магистратов, начатого в 1797 году и продолженного после присоединения республики к Итальянскому королевству (1806), пятисотлетнее наследие венецианской школы оказалось под угрозой распыления. Шедевры мирового и европейского значения были отправлены в Лувр, редкие экспонаты Галереи Академии перемещены в миланскую галерею Брера и музеи Рима (1807), значительное количество работ пропало без вести. Для спасения художественного наследия Венеции необходимо было взять его под защиту Академии. Организовав передачу культурных ценностей в фонды Галереи и призвав меценатов собирать предметы локального прикладного искусства, Пьетро Эдвардс не только предотвратил утрату многих уникальных работ, но и сохранил их для Венеции, не допустив вывоза во Францию. В результате Галерея Академии в Венеции, как и миланская галерея Брера и Национальная пинакотека Болоньи, пополнила когорту «революционных музеев» - музеев, сформировавшихся в тесной связи с историческими событиями и политическими катаклизмами.

(Музеи мира)

«Воскресный день», «Белый город», 2018. - 116 с.

ISBN 978-5-7793-5244-4

Елена Милюгина - Галерея Академии, Венеция - Содержание

Галерея Академии, Венеция

Живопись XIV-XV веков

Живопись XVI века

Живопись XVII—XVIII веков

Указатель произведений