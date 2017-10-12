Будни и праздники трудоголика - как не разрушить свою семью - Фрэнк Минирт

Большинство жителей развитых стран настолько поглощены идеей приобретения и накопления — как материальных благ, так и информации, — что упускают из виду простые радости жизни, предназначенные нам Богом. Пример разрушительной страсти к накоплению — история одного нашего клиента, сорокалетнего юриста.

Еще шесть лет назад он был ведущим специалистом в своей области и вел большинство переговоров по строительству в крупном регионе. Юрист работал от шестидесяти до семидесяти часов в неделю, перелопачивая горы документации. У него была семья: две дочери и, разумеется, жена. Со стороны этот брак выглядел вполне счастливым, хотя вместе супруги проводили очень мало времени. Юрист регулярно посещал церковь, но без особого интереса — скорее по долгу.

Сейчас наш клиент работает от силы два часа в день. Семья распалась. Он живет с женщиной, у которой до него уже было три сожителя. Его подруга не готовит: едят они в разных забегаловках. Он даже не может оформить развод, так как не в состоянии заплатить адвокату. От былой юридической практики не осталось и следа. Все его клиенты — это пьяницы, которых направляют к нему по решению суда. Человек сгорел. Страсть иметь все больше и больше привела к тому, что он потерял все.

Фрэнк Минирт - Будни и праздники трудоголика: как не разрушить свою семью

Пер. с англ.

М.: Триада, 2010. 208 с.

ISBN 978-5-86181-451-5 (в обл.)

Фрэнк Минирт - Будни и праздники трудоголика: как не разрушить свою семью - Оглавление

Введение. Исповедь трудоголика

Часть I. Причины и признаки трудоголизма

Глава 1. Оцениваем свое состояние

Глава 2. Семья трудоголика

Глава 3. Портрет трудоголика

Часть II. Освобождение от зависимости

Глава 4. Преодоление трудоголизма

Будни и праздники трудоголика

Глава 5. Подсказки для жены трудоголика

Глава 6. Основы конфликтологии

Часть III. Убеждения трудоголика

Введение

Глава 7. По закоулкам вины

Глава 8. Законничество — путь к неволе

Глава 9. Благодать — дорога к свободе

Глава 10. Г. Адарцева, Женский трудоголизм: особенности и советы

Фрэнк Минирт - Будни и праздники трудоголика: как не разрушить свою семью - Предисловие

Проблема трудоголизма в наше время становится все более актуальной. Книги и статьи на эту тему пользуются немалой популярностью, потому что трудоголизм процветает практически во всех развитых странах. Почти любой работающий мужчина-христианин из тех, кого я, психолог, встречаю в своей практике, отдает делам столько времени, что на сколь-нибудь значимое общение с женой и детьми у него остается меньше получаса в день.

Несколько лет назад мой редактор предложил мне написать книгу о трудоголизме. Но, поскольку в то время я и сам пытался избавиться от нездорового отношения к работе, то взялся за дело не сразу. Бог тогда многому меня научил. Одновременно Он преподал важные уроки в области трудоголизма некоторым моим друзьям и коллегам (за что они Ему и по сей день глубоко благодарны). Божье воздействие, несомненно, серьезно изменило как личную жизнь каждого из нас, так и жизнь наших семей. В конечном итоге оно обогатило наши отношения со Христом. Утвердившись в новых истинах и желая помочь другим людям, мы решили поведать о них в этой книге.

Но прежде я хотел бы дать некоторые пояснения, чтобы книга не вызвала недопонимание читателей - о работе какого рода и каком чувстве вины пойдет речь. Мы надеемся, что читатели правильно поймут наше отношение к труду. Мы не считаем работу чемто нездоровым. Я, например, вырос на ферме и хорошо усвоил пользу труда. Я помню, как весь день трудился вместе с отцом, вечером наслаждался неспешной семейной трапезой и крепко спал по ночам, набираясь свежих сил. Мы не считаем работу и чем-то неправильным. Библия побуждает людей к труду (2 Фес 3:8-12). Были времена, когда и апостолу Павлу приходилось работать «день и ночь».

Любой труд есть благо, когда совершается силой Духа Святого и во славу Господа. А вот чрезмерная работа ради достижения других целей, например, ради собственной славы, не нужна, более того — она вредна. Библейским примером нездорового отношения к работе служит история строительства Вавилонской башни, рассказанная в книге Бытия: «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт 11:3-4).

Трудиться в поте лица этих людей заставляла неуверенность в будущем — они стремились поскорее прославить свое имя. Мы, современные люди, тоже испорчены грехом и склонны к лукавству. Как часто мы обманываемся, считая, что трудимся для Господа или ради семьи, хотя на самом деле работаем в основном для себя! В таком случае страдает семья и наше собственное здоровье, уже не говоря о времени для молитвы и размышлений над Писанием. Искренне надеемся, что наша книга поможет вам избавиться от нездорового подхода к работе.

Необходимо пояснить, чтб мы подразумеваем под ложным чувством вины. Ложным мы называем такое чувство вины, которое не имеет под собой реальных оснований. В целом мы полагаем, что чувство вины необоснованно, если человек не нарушил библейские принципы. Поэтому мы будем считать ложным, ненужным и даже вредоносным то чувство вины, которое заставляет человека работать день и ночь, позабыв о семье и молитве. Библия не осуждает отказ от чрезмерного труда. Напротив, она побуждает нас меньше времени отдавать работе, чтобы посвящать освободившиеся минуты и часы Господу и своим ближним.

Иногда возникает вопрос: а может ли чувство вины вообще быть ложным, ведь оно же существует на самом деле? И как нам воспринимать слова апостола Павла: «Все, что не по вере, грех» (Рим 14:23)? Павел говорит о тех действиях, которые сами по себе не несут ничего «нечистого», но способны послужить соблазном или камнем преткновения для еще слабого в вере, по словам апостола, «сомневающегося» человека. Такой человек склонен к излишнему самоосуждению: если ему кажется, что он совершил поступок «не по вере», то его замучают упреки слишком строгой совести и необоснованное чувство вины. В данном случае чувство вины, несомненно, присутствует, но самой вины нет, поэтому и ощущение ее является ложным.

Говоря о вине ложной и истинной, нужно учитывать разные случаи. Так, например, крупный теолог и философ Френсис Шеффер говорит о «ложной тирании совести», когда даже после исповедания конкретного греха человек продолжает ощущать вину. Или другой пример: человек ощущает вину, которая не имеет под собой оснований, как вполне реальную. Таков «немощный брат», о котором идет речь в послании к Римлянам. Он совершил поступок против своей, пусть даже излишне строгой, совести и, хотя объективно не нарушил Божьих заповедей, субъективно чувствует себя согрешившим, виноватым. И, наконец, вина истинна и очевидна всякий раз, когда человек действует вопреки Слову Божьему, например, совершая безнравственные поступки. Но какой бы случай мы ни рассматривали, если человек искренне кается, Бог его прощает, и вина снимается.

Как видите, вопрос вины не так уж прост. Договоримся, что в этой книге под «ложной виной» мы будем понимать чувство, не имеющее под собой оснований, поскольку человек не нарушил библейских принципов. Подчеркну, что, говоря о ложном чувстве вины, мы не имеем в виду поведение, которое Писание однозначно считает грехом (например, явно безнравственные поступки) или поведение, котрое вводит в смущение «немощного брата» (1 Кор 8:9-13). Если человек поступает вопреки Слову Божьему, то он испытывает вполне здоровое, обоснованное чувство вины и/или умом понимает, что согрешил против Бога. В последнем случае нормальным будет признать, что Бог любит и принимает нас, и все же мы Его оскорбили.

Хочу отметить, что используемое в этой книге понятие ложной вины не означает, что люди могут делать все, что захотят, безо всяких оговорок. Библия побуждает нас к определенным действиям — к примеру, питаться духовной пищей — Словом Божьим (1 Петр 2:2). И это следует делать. Другие действия Библия запрещает. Например, сказано, чтобы мы не раздражали своих детей (Кол 3:21). Делая то, что запрещено Писанием, нормальный человек должен слышать осуждающий голос собственной совести. Ведь и Бог обличает нас, когда мы противимся Ему или не живем по Его Слову. Такое ощущение и осознание собственной греховности — здоровое чувство. В этой книге мы его не рассматриваем. Я специально начал книгу с пояснений об отношении к труду и чувстве вины, чтобы у читателя сразу сложилось верное представление о темах, которые мы будем обсуждать.

Фрэнк Минирт