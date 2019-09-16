Сама Тора свидетельствует о том, что Моше получил Тору на Синае, а после передал ее Иеошуа бин Нуну. Цепочка передачи Торы изложена в Мишне («Авот» гл. 1), где сказано что Моше получил Тору на Синае и передал ее Йеошуа, который передал ее старейшинам народа Израиля, старейшины — пророкам, пророки передали ее мужам Великого Собрания, в числе последних из которых был Шимон а-Цадик, от которого получил традицию Антигнос из Сохо.

В дальнейшем Тору получали и передавали пары мудрецов — духовных лидеров поколения: Иоси бен Иоэзер из Црейды и Иоси бен Иоханан из Иерушалаима получили традицию от Ан-тигноса. Иеошуа бен Перахья и Нитай из Арбеля получили от предшествующей пары, а от них получили ее Иеошуа бен Табай и Шимон бен Шетах. Шмая и Автальйон получили от них и передали Илелю и Шамаю. Рабан Гам-лиэль был внуком Илеля, его сыном был рабан Шимон бен Гамлиэль.

С личностью раби Иеуды а-Наси (Раби), праправнука Илеля, связано завершение указаний Устной Торы, кодифицированных им в Мишне. Рав Аши и Равина завершили кодификацию Гемары (Вавилонского Талмуда). Более подробно о передаче Устной традиции пишет Рамбам в предисловии к своему комментарию на Мишну. В комментарии к трактату «Санэдрин» («Шмона праким»)

Рамбам пишет о задачах Талмуда, в числе которых упоминает необходимость объяснить и прокомментировать Мишну, а также о традиции передачи Устной Торы во времена Гемары. Из источников мы видим с каким трепетом относились средневековые комментаторы-ришоним к словам Гемары, объяснявшие то, как Гемара комментирует Мишну. А мы, подобно предшествующим нам ахароним — комментаторам последних поколений — стараемся проанализировать и сформулировать сказанное ришоним, с уважением и трепетом относясь к их наследию, исходя из того, что у них была традиция, или они обладали лучшим пониманием и знанием Торы, чем мы.

Мир Торы № 57

Отпечатано – «Первая Образцовая Типография» – 2019 г. / 206 с.

ISBN 978-5-93273-542-8

Мир Торы № 57 – Содержание

Гавриэль Фельдман - Памяти друга

Рав Элияу Нахман Вугенфирер - Средняя продолжительность лунного месяца

Рав Лейб Нахман Злотник - Помощь соблюдающим — дело рук самих соблюдающих

Рав Даниэль Манн - Ложь в ответ на смущающий вопрос

Рав Шмуэль Копелевич - О нюансах, возникающих при заключениии «этер иска»

Рав Леви Ицхак Риц - Благословения перед едой: знакомство с талмудической темой

Рав Лейб Нахман Злотник - О благословении «Барух Ше-птарани ме-оншо шель зэ»

Рав Давид Плотников - К вопросу о музыкальных детских игрушках в Шабат

Рав Даниэль Манн - Когда неделание превращается в обязанность?

Рав Лейб Нахман Злотник - Заповедь почитания родителей жены

Рав Александр Айзенштат - Парнаса

Дэвид Готтлиб, рав Акива Татц - Письма еврею-буддисту

Рав Ноах Вайнберг - 48 путей к мудрости. Путь 13. «Высидеть решение». Взвешенность

Рав Элияу Нахман Вугенфирер - К вопросу о взаимоотношениях Торы и науки

Рав Цви Патлас - Тайна еврейского дома

Рав Шмуэль Файнштейн - Песах: как правильно начинать служить Всевышнему?

Авия Кальменс - Врожденные качества, разум и святость

Акива Богданов - Раби Овадья Сфорно и его автоперевод на латынь

Шуламит Гутерман - Ушедший еврейский мир Двинска-Даугавпилса

Рошель Касоб - Эльдорадо

Мир Торы № 57 – Парнаса

Любой нормальный человек прилагает необходимые усилия для того чтобы достать деньги и обеспечить пропитание себе и своей семье. И на этой фразе можно было бы закончить статью, если бы не одно обстоятельство — многие русскоязычные евреи, которые приобщились к изучению и соблюдению Торы, столкнулись с некой специфической ситуацией: в тех религиозных кругах, в которые они попали, базовая трактовка соблюдения Торы и заповедей включает в себя однозначную директиву о том, что мужчина должен не работать, а учиться, получая за это небольшую стипендию. Рекомендуется даже не подрабатывать, потому что это может привести к снижению его духовного уровня.

И даже нашим людям, начавшим свой путь в Торе не в раннем детстве, а в 25-30 лет (а сейчас им уже хорошо за 30 и у них несколько детей), тоже спускают эту директиву. Для тех наших читателей, которые сами непосредственно не знакомы с религиозным обществом, нужно специально упомянуть о том, что в этом обществе сегодня не существует дисциплинарных инструментов, позволяющих принудить человека следовать подобного рода директивам. Но сам человек, находясь под влиянием своего раввина, может проникнуться идеей, что если он пойдет работать, то пренебрежет важным моментом в иудаизме, и весь его путь, вся метаморфоза его жизни потеряют свое качество. Я постараюсь объяснить читателю саму эту директиву, в абсолютной истинности которой позволю себе усомниться.

Были выработаны лозунги-подходы: «леистапек бе-муат» («довольствоваться малым») и «лашевет ве-лилмод» («сидеть и учиться»). Звучит очень высокодуховно, по-настоящему религиозно. Но на самом деле, практическую реализацию таких пропагандистских призывов можно понимать по-разному. Например, человек живет в небольшой двух-трехкомнатной квартире с не самой новой мебелью. У него несколько детей. Он скромно питается и одевается. Естественно, у него нет автомобиля и он не может позволить себе поехать куда-то отдохнуть. О таком человеке можно сказать, что он действительно «довольствуется немногим», с точки зрения стандартов жизни, принятых в современном обществе.

Но что если каждый месяц коммунальные платежи в этой квартире становятся настоящей большой проблемой, а холодильник не очень нужен, потому что туда практически нечего класть, и его отключают для экономии электроэнергии? Что если для того, чтобы на столе появлялась какая-то еда, нужно постоянно «ловить» различные благотворительные раздачи продуктов? Что если жена этого человека в течение 2-3 лет не может купить себе никакой новой одежды? Что если подрастающие дети видят вокруг другую, намного более сытую жизнь, потому что далеко не все их соседи, даже в ультрарелигиозном районе, так же бедны (ведь религиозное общество состоит из очень разных людей и групп, и с точки зрения достатка тоже), а вокруг расположены магазины, торговые центры и забегаловки, в которых тоже полным полно религиозных покупателей?

Все это тоже называется «довольствоваться малым»? Тяжелейшая материальная ситуация, которая тянется годами, оказывает крайне негативное влияние на детей, на отношения между супругами, и у многих медленно, но верно растет и ширится ощущение собственной несчастности. И во многих случаях все это усугубляется очень важной дополнительной гранью, которая не имеет прямого отношения к проблеме заработка, но, тем не менее, критически влияет на состояние самого человека и его семьи.