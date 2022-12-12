Вся человеческая история может быть поделена на две части — войну и мир. Это два полярных состояния, в которых находится любое общество в своем развитии и отношении с внешним окружением. Несмотря на все упования лучших умов, на надежды и прогнозы гуманистов, что с прогрессом цивилизации крайние конфликтные, разрушительные формы взаимоотношений в человеческом обществе, в том числе и войны, постепенно сойдут на нет, не оправдались. Более того, в последние столетия проявилась тенденция не только увеличения числа войн, но и многократного роста масштаба охваченных ими территорий и людских масс, числа вовлекаемых в них стран и народов, степени ожесточенности, количества жертв и величины ущерба.

Множество «горячих точек», которые все еще полыхают или тлеют, способствуют тому, что вошедшая в плоть и кровь поколений война продолжает существовать в сознании, в душе и после того, как она формально закончена.

В условиях локальных вооруженных конфликтов необузданное насилие и смертоносное оружие причиняют запредельные страдания, поскольку как ни в каких других военных катаклизмах в них наиболее широко втягивается гражданское население, которые, как и участники боевых действий, вынуждены переносить ужасы войны, плен, разрушения, насилие, унижение, оскорбления, потери близких и крова. Все это глубоко травмирует психику человека и ставит его порой перед неразрешимыми социальными проблемами. Чтобы помочь таким людям должна быть организована одновременно и психологическая, и социальная, и медицинская, и юридическая помощь. Нерешенная одна из этих проблем может свести на нет помощь других специалистов. Психолог может снять на какое-то время симптомы психотравмы, но если у человека нет крова над головой, нет средств к существованию, если его положение юридически не определено, то психологические проблемы вновь становятся актуальными.

Любовь Владимировна Мищенко - Психическая травма. Социально-психологическое сопровождение и предотвращение рецидивов: учебное пособие для вузов

2-е изд., перераб. и доп.

(Высшее образование)

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 225 с.

ISBN 978-5-534-06460-5

Любовь Владимировна Мищенко - Психическая травма. Социально-психологическое сопровождение и предотвращение рецидивов: учебное пособие для вузов - Содержание

Содержание

Предисловие

Раздел 1. Теоретико-методологические проблемы психотравматерапии

1.1. Социальная значимость феномена психической травматизации

1.2. Основные принципы, цели, задачи социально-психологического сопровождения как комплексной пролонгированной помощи людям с травматическим опытом

1.3. Содержание социально-психологического сопровождения. Травма — это не пожизненный приговор

1.4. Социально-психологические проблемы травматизированных пострадавших: сущность, источники и причины возникновения

Раздел 2. Методы и технологии социально-психологического сопровождения людей, жизнь которых подвергается высокому уровню психической травматизации

2.1. Организационно-распорядительные методы

2.2. Социально-экономические методы

2.3. Медико-психологические методы

2.4. Психолого-педагогические методы

2.5. Психотерапевтические и психологические методы

Раздел 3. Специфика социально-психологического сопровождения пострадавших во время психотравмирующих событий с учетом их возрастных, гендерных и этнических особенностей

3.1. Семья — как объект социально-психологического сопровождения

3.2. Технологии социально-психологической работы с пожилыми пострадавшими

3.3. Психолого-педагогические основы работы с пострадавшими в период психотравмирующих событий, детьми и подростками

3.4. Специфика работы с молодежью в постконфликтных регионах

3.5. Принципы учета гендерных особенностей травматизированных пострадавших во время социально-психологического сопровождения

3.6. Учет этнических особенностей жертв военных конфликтов в процессе реализации программы сопровождения

Литература

Новые издания по дисциплине «Психология экстремальных ситуаций»