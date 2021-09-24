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Лобазова - Социальная помощь жертвам культов

Ольга Федоровна Лобазова - Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational, Religious Studies Atheism
Обществом уже признана необходимость противостоять негативному влиянию тех мировоззренческих систем, которые разрушают внутренний мир личности, наносят урон общественным интересам и в результате губительно сказываются на состоянии национальной безопасности. В настоящее время происходит сложный выбор средств этого противодействия, среди возможного набора которых рассматривается и социальная работа, представленная государственной системой социальной защиты, помощи и поддержки населения.
Это обусловлено тем, что социальная работа как практическая деятельность направлена на поддержку, развитие личности, реабилитацию индивидуальной и социальной субъектности человека.
Миссия социальной работы состоит в том, чтобы люди были в состоянии реализовать свой потенциал, вести полноценную, насыщенную жизнь, чтобы предотвратить дисфункции социальных отношений. Признавая, что деятельность некоторых религиозных объединений разрушает динамическое равновесие общественных отношений, мы должны признать, что граждане, вовлеченные в подобные религиозные объединения, а также члены их семей нуждаются в целенаправленной помощи и поддержке, которую в состоянии оказать система социальной защиты с помощью методов и технологий, присущих теории и практике социальной работы. Однако до настоящего времени вся возможная помощь лицам, подпавшим под влияние деструктивных религиозных культов, рассматривалась исследователями только как вид психологической помощи и относилась к компетенции психологов-консультантов.
Учитывая сложность задачи и необходимость ее системного решения, можно сказать, что наиболее эффективно задача противодействия влиянию религиозной деструктивности будет решена методами, способами и ресурсами социальной работы. Ведь в данном случае мы имеем дело с трудной жизненной ситуацией, в которую попадает личность в обстановке особого стечения и проявления неблагоприятных социальных обстоятельств не только индивидуальной жизни, но и обстоятельств жизни групп общения, происхождения и других систем на микро- и макроуровне социальной структуры.
В практическом плане социальная работа — это осуществляемая профессионально подготовленным специалистом деятельность по оказанию помощи людям, нуждающимся в ней, не способным без посторонней помощи решать свои жизненные проблемы. Следовательно, лица, вовлеченные в деструктивные религиозные культы, члены их семей и другие близкие люди являются объектом социальной работы. Эти положения осуществляются на практике, когда социальные работники оказывают помощь и поддержку клиентам, обратившимся в органы социальной защиты с претензиями на деятельность религиозных организаций. Но параметры этой помощи не могут удовлетворить участников процесса, поскольку у современного российского социального работника нет достаточного уровня знаний и полномочий для оказания эффективной помощи в данных случаях. Разработка специальных технологий оказания помощи и поддержки лицам, вовлеченным в деструктивные религиозные культы, а также членам их семей, которые могут быть успешно реализованы именно работниками системы социальной защиты населения, является насущной задачей современного этапа развития российской теории и практики социальной работы.
Объект настоящего исследования — деятельность, осуществляемая в рамках социальной работы как специфической профессиональной деятельности по преодолению влияния деструктивных религиозных культов.
Предмет исследования — конкретные проявления противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сферы социальной работы, представляющей интересы всего общества, со сферой влияния деструктивных религиозных культов.
Цель исследования — формулирование методологических основ социальной работы с лицами, подпавшими под влияние деструктивных религиозных культов, позволяющих наиболее эффективно противодействовать формированию культовой зависимости с помощью конкретных технологий социальной работы.

Ольга Федоровна Лобазова - Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие

(Профессиональная практика)
Москва: Издательство Юрайт, 2020 г. — 180 с.
ISBN 978-5-534-11505-5

Ольга Федоровна Лобазова - Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие - Содержание

Введение
Глава 1. Религия и общество в современной России
§ 1. Религиозные организации и их последователи на территории Российской Федерации
§ 2. Тенденции развития современной религиозности
Глава 2. Методология выявления деструктивного характера религиозных объединений
§ 1. Зарубежная и отечественная наука о роли религиозности и ее потенциале
§ 2. Деструктивные религиозные культы как часть предметного поля социальной работы
§ 3. Сущность и типология культов
Глава 3. Лица, подпавшие под деструктивное влияние, как особый объект социальной помощи
§ 1. Особенности процесса формирования духовной зависимости личности
§ 2. Основные черты трансформированной личности культиста
Глава 4. Основные направления профилактики и предупреждения влияния деструктивных религиозных культов
§ 1. Принципы и методы работы по профилактике и предупреждению деструктивного влияния культов
§ 2. Задачи подготовки специалистов по профилактике и предупреждению деструктивного влияния культов
Заключение
Список литературы
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Rating 5.0 / 5
Added 24.09.2021
Author brat Warden
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