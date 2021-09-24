Обществом уже признана необходимость противостоять негативному влиянию тех мировоззренческих систем, которые разрушают внутренний мир личности, наносят урон общественным интересам и в результате губительно сказываются на состоянии национальной безопасности. В настоящее время происходит сложный выбор средств этого противодействия, среди возможного набора которых рассматривается и социальная работа, представленная государственной системой социальной защиты, помощи и поддержки населения.

Это обусловлено тем, что социальная работа как практическая деятельность направлена на поддержку, развитие личности, реабилитацию индивидуальной и социальной субъектности человека.

Миссия социальной работы состоит в том, чтобы люди были в состоянии реализовать свой потенциал, вести полноценную, насыщенную жизнь, чтобы предотвратить дисфункции социальных отношений. Признавая, что деятельность некоторых религиозных объединений разрушает динамическое равновесие общественных отношений, мы должны признать, что граждане, вовлеченные в подобные религиозные объединения, а также члены их семей нуждаются в целенаправленной помощи и поддержке, которую в состоянии оказать система социальной защиты с помощью методов и технологий, присущих теории и практике социальной работы. Однако до настоящего времени вся возможная помощь лицам, подпавшим под влияние деструктивных религиозных культов, рассматривалась исследователями только как вид психологической помощи и относилась к компетенции психологов-консультантов.

Учитывая сложность задачи и необходимость ее системного решения, можно сказать, что наиболее эффективно задача противодействия влиянию религиозной деструктивности будет решена методами, способами и ресурсами социальной работы. Ведь в данном случае мы имеем дело с трудной жизненной ситуацией, в которую попадает личность в обстановке особого стечения и проявления неблагоприятных социальных обстоятельств не только индивидуальной жизни, но и обстоятельств жизни групп общения, происхождения и других систем на микро- и макроуровне социальной структуры.

В практическом плане социальная работа — это осуществляемая профессионально подготовленным специалистом деятельность по оказанию помощи людям, нуждающимся в ней, не способным без посторонней помощи решать свои жизненные проблемы. Следовательно, лица, вовлеченные в деструктивные религиозные культы, члены их семей и другие близкие люди являются объектом социальной работы. Эти положения осуществляются на практике, когда социальные работники оказывают помощь и поддержку клиентам, обратившимся в органы социальной защиты с претензиями на деятельность религиозных организаций. Но параметры этой помощи не могут удовлетворить участников процесса, поскольку у современного российского социального работника нет достаточного уровня знаний и полномочий для оказания эффективной помощи в данных случаях. Разработка специальных технологий оказания помощи и поддержки лицам, вовлеченным в деструктивные религиозные культы, а также членам их семей, которые могут быть успешно реализованы именно работниками системы социальной защиты населения, является насущной задачей современного этапа развития российской теории и практики социальной работы.

Объект настоящего исследования — деятельность, осуществляемая в рамках социальной работы как специфической профессиональной деятельности по преодолению влияния деструктивных религиозных культов.

Предмет исследования — конкретные проявления противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сферы социальной работы, представляющей интересы всего общества, со сферой влияния деструктивных религиозных культов.

Цель исследования — формулирование методологических основ социальной работы с лицами, подпавшими под влияние деструктивных религиозных культов, позволяющих наиболее эффективно противодействовать формированию культовой зависимости с помощью конкретных технологий социальной работы.

Ольга Федоровна Лобазова - Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие

(Профессиональная практика)

Москва: Издательство Юрайт, 2020 г. — 180 с.

ISBN 978-5-534-11505-5

Ольга Федоровна Лобазова - Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие - Содержание

Введение

Глава 1. Религия и общество в современной России

§ 1. Религиозные организации и их последователи на территории Российской Федерации

§ 2. Тенденции развития современной религиозности

Глава 2. Методология выявления деструктивного характера религиозных объединений

§ 1. Зарубежная и отечественная наука о роли религиозности и ее потенциале

§ 2. Деструктивные религиозные культы как часть предметного поля социальной работы

§ 3. Сущность и типология культов

Глава 3. Лица, подпавшие под деструктивное влияние, как особый объект социальной помощи

§ 1. Особенности процесса формирования духовной зависимости личности

§ 2. Основные черты трансформированной личности культиста

Глава 4. Основные направления профилактики и предупреждения влияния деструктивных религиозных культов

§ 1. Принципы и методы работы по профилактике и предупреждению деструктивного влияния культов

§ 2. Задачи подготовки специалистов по профилактике и предупреждению деструктивного влияния культов

Заключение

Список литературы